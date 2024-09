FTX/Alameda, chuyện gì đã xảy ra?

Tôi nghĩ mọi người đều bất ngờ trước sự sụp đổ của FTX/Alameda. Tại sao chúng ta lại kết thúc ở vị trí hiện tại và tại sao nó lại xảy ra quá nhanh? Tôi đã bắt nó ở đây.





Một chút nền tảng

Trở lại năm 2011, Bitcoin đã được ra mắt. Bằng cách sử dụng mật mã, mạng và khuyến khích tiền tệ, một dạng tiền kỹ thuật số rất an toàn và minh bạch đã được tạo ra. Mật mã và mạng đảm bảo rằng không cần người trung gian chuyển giá trị từ người này sang người khác hoặc tổ chức này sang người khác. Về cơ bản, Bitcoin đã tìm ra cách để đạt được lợi ích của sự tin tưởng mà không có nhược điểm của sự tin tưởng. Nếu bạn chưa đọc, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc sách trắng về Bitcoin .





Bitcoin đã tìm ra cách để đạt được lợi ích của sự tin tưởng mà không có nhược điểm của sự tin tưởng





Bỏ qua tất cả những lợi ích, nhược điểm của bất kỳ loại tiền điện tử nào là sự phức tạp về kỹ thuật và chi phí liên quan do các ưu đãi kinh tế. Điều này chưa bao giờ thay đổi và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Khóa riêng hoặc cụm từ hạt giống đi kèm với rất nhiều sự tự do nhưng cũng có nhiều trách nhiệm. Bên cạnh đó, sẽ luôn có một khoản phí liên quan đến việc chuyển giao của cải.





Những bất lợi này là lý do mà người trung gian và trung gian có chỗ đứng. Họ cung cấp một cách để giải quyết những khó khăn về kỹ thuật và phí giao dịch. Đột nhiên, tiền điện tử có một thị trường thực sự, mặc dù chưa trưởng thành. Đây là một trong những lý do tại sao tiền điện tử bùng nổ về giá trị khi giao dịch trở nên rất dễ dàng. Nhược điểm lớn của điều này là những người trung gian và trung gian này sở hữu mã thông báo và tiền của bạn. Về cơ bản họ là các ngân hàng.



Hãy luôn nhớ rằng việc loại bỏ những người trung gian và trung gian là lý do tại sao tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối tồn tại ngay từ đầu. Mặt khác, những người trung gian và trung gian có vị trí của nó trong thế giới tiền điện tử của chúng ta. Bởi vì, bất kể bạn nói thế nào, thế giới tiền điện tử được kết nối với hệ thống tài chính cũ và điều đó sẽ luôn cần một người trung gian.





Tất cả đã bắt đầu như thế nào

Trở lại năm 2017, tiền điện tử đã trải qua một đợt bùng nổ tài chính khổng lồ. Ngày càng có nhiều người và tổ chức bắt đầu giao dịch tiền điện tử. Hầu hết giao dịch, giống như bây giờ, diễn ra trên các Sàn giao dịch tập trung (CEX). Bạn biết đấy, những thực thể thực sự sở hữu tiền điện tử của bạn. Bởi vì thị trường vẫn còn rất non trẻ nên có rất nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Kinh doanh chênh lệch giá là một từ khó để chỉ việc mua thứ gì đó ở mức giá thấp và bán nó ở mức giá cao hơn.





Thay thế Sam Bankman-Fried. Một chàng trai trẻ từng nhận lương từ các giao dịch chênh lệch giá khi làm việc tại Jane Street Capital. Anh ấy đã nhìn thấy một cơ hội rất có lợi. Do sự xích mích trên thị trường vào thời điểm đó, giá Bitcoin trên các sàn giao dịch châu Á cao hơn so với các sàn giao dịch khác. Đây chủ yếu là trường hợp ở Hàn Quốc và Nhật Bản và được gọi là Kimchi Premium .





Làm ngân hàng trên Kimchi Premium





Bằng cách mua BTC trên các sàn giao dịch phương Tây và bán nó ở châu Á, anh ấy bắt đầu kiếm tiền từ ngân hàng (ý định chơi chữ). Sau đó, ông thành lập Alameda Research. Anh ấy chọn cái tên này vì nó không giống bất cứ thứ gì liên quan đến tiền điện tử. Điều này giúp dễ dàng nhận được các khoản vay từ các tổ chức và cá nhân. Bởi vì giao dịch này quá lãi nên Sam Bankman-Fried đã thắng lớn. Xin lưu ý bạn, đó là năm 2018 và nghiên cứu của Alameda đã chuyển 25 triệu đô la mỗi ngày. Kimchi Premium cuối cùng đã tăng lên hơn 50%. Nếu bạn muốn có một ví dụ về kinh doanh chênh lệch giá để tạo ra ngân hàng, thì bạn vào đây…





Nhưng, cơ hội kinh doanh chênh lệch giá không bao giờ kéo dài. Cuối cùng thì chúng cũng cạn kiệt và Kimchi Premium cũng vậy. Với nó, máy in tiền của Alameda ngừng hoạt động. Alameda cần phải thay đổi trò chơi của họ.





Sự khởi đầu của FTX

Bây giờ lòng tham bước vào trò chơi. Alameda cần một trò chơi khác để kiếm tiền và nó đã xoay chuyển để trở thành nhà tạo lập thị trường tiền điện tử. Các nhà tạo lập thị trường kiếm tiền từ chênh lệch giữa giá bán và giá mua của một tài sản. Điều này được gọi là sự lây lan. Và Alameda nhanh chóng nổi tiếng với các chiến lược giao dịch tích cực.





Kiếm tiền từ sự lây lan là có lợi nhuận. Nhưng nó sẽ trở nên cực kỳ sinh lời khi bạn có một sàn giao dịch của riêng mình và có các khách hàng để giao dịch. Đây là sự kết hợp là một cỗ máy kiếm tiền không rủi ro. Vì vậy, vào năm 2019, Sam Bankman-Fried và Gary Wang đã thành lập FTX như một công ty riêng biệt. FTX là viết tắt của "Futures Exchange” FTX và nó đã tồn tại trong Alameda Research Vào thời điểm đó, Sam Bankman-Fried sở hữu 90% cổ phần của Alameda Research.



Giao dịch tương lai vẫn là một lĩnh vực mới trong không gian này và do tình trạng điên cuồng của SBF, rất nhiều vc đã xếp hàng để đầu tư vào FTX. Sam Bankman-Fried là phiên bản tiền điện tử của Michael Burry và đó là lý do tại sao không ai giơ cờ khi nhìn nhận lại đã có xung đột lợi ích rõ ràng giữa nghiên cứu của FTX và Alameda.





Changpeng Zhao, người sáng lập Binance đã mua 20% cổ phần của FTX nửa năm sau khi Bankman-Fried và Wang thành lập công ty. Vào tháng 8 năm 2020, FTX đã mua lại Blockfolio, một ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử, với giá 150 triệu USD. Vào tháng 7 năm 2021, FTX đã huy động được 900 triệu đô la với mức định giá 18 tỷ đô la từ hơn 60 nhà đầu tư, bao gồm Softbank, Sequoia Capital và các công ty khác. Trong khi đó, FTX đã trở thành một sàn giao dịch toàn diện và Alameda được trao quyền đầu tiên cho các hoạt động tạo thị trường và thực hiện giao dịch với nhóm khách hàng của FTX. Một con quái vật kiếm tiền đã được tạo ra. Và con quái vật kiếm tiền đó cũng có mã thông báo FTT của riêng mình. Một “mã thông báo tiện ích” cung cấp chiết khấu giao dịch cho chủ sở hữu trên FTX. Và vào thời kỳ đỉnh cao, FTT có vốn hóa thị trường là 9,61 tỷ.





Người ta sẽ nghĩ rằng điều này là đủ để một người đạt được





Sam đã đạt đến vị trí Tỷ phú và FTX/Alameda vẫn phát triển như một quả cầu tuyết. Bên cạnh đó là bức tranh được vẽ rằng Sam ở trong đó vì đã làm điều tốt. Mục tiêu của anh ấy, hoặc được miêu tả như vậy, là trả lại cho thế giới. Anh ấy đã trở thành ngôi sao tiền điện tử, tài trợ cho tất cả các loại dự án và thậm chí tài trợ cho các đảng chính trị để có chỗ đứng ở Washington. Điều này để đưa tiền điện tử và pháp luật vào chương trình nghị sự. Người ta sẽ nghĩ rằng điều này là đủ để một người đạt được…

Sự trỗi dậy của Luna/UST

Tham lam là một con chó cái, đặc biệt là khi chúng ta nói về tiền bạc. Nếu bạn là người chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không ngừng chấp nhận rủi ro. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền.



Năm 2018, Do Kwon và Daniel Shin đồng sáng lập Terraform Labs. Terraform Labs đã huy động được hơn 200 triệu đô la từ các công ty đầu tư như Arrington Capital, Coinbase Ventures, Galaxy Digital và Lightspeed Venture Partners.



Các phòng thí nghiệm của Terraform đã tạo ra một chuỗi khối tận dụng các đồng tiền ổn định được chốt bằng tiền pháp định để cung cấp năng lượng cho hệ thống thanh toán. Một số đồng tiền ổn định đã được xây dựng bằng cách sử dụng Terra với TerraUSD (UST) là đồng tiền nổi tiếng nhất. UST được gọi là đồng tiền ổn định theo thuật toán. Điều này có nghĩa là thay vì có các tài sản trong thế giới thực hỗ trợ giá trị của TerraUSD, nó đã sử dụng toán học kết hợp với. LUNA tiền điện tử để hỗ trợ giá trị của nó.



Nó được thiết kế để duy trì chốt của mình thông qua mô hình được gọi là "cân bằng đốt và đúc". Phương pháp này sử dụng hệ thống hai mã thông báo, theo đó một mã thông báo được cho là duy trì ổn định (UST) trong khi mã thông báo còn lại (LUNA) có nghĩa là hấp thụ sự biến động. Mặc dù nghe có vẻ phức tạp, nhưng ý chính của nó là LUNA được tạo ra hoặc phá hủy để tăng hoặc giảm giá trị của nó và do đó duy trì tỷ giá cố định giữa UST và USD. Người dùng có thể đổi mã thông báo ở mức thấp hơn giá trị thị trường và chênh lệch giá. Tuy nhiên, điều này sẽ yêu cầu đúc LUNA mới mỗi lần.







Để tạo thêm nhu cầu cho UST, Giao thức Anchor đã được tạo. Các nhà đầu tư gửi UST vào Giao thức Anchor đã nhận được lợi tức 19,45% được thanh toán từ các khoản dự trữ của Terra. Bây giờ trở lại. Đó là một trong những ưu đãi “tiền miễn phí” lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời. 19,45% hàng năm, rõ ràng là lợi nhuận không có rủi ro, trên một đồng tiền ổn định… Sự khuyến khích này đã gây ra một dòng vốn khổng lồ. Cả bán lẻ và tổ chức đều đổ tiền vào Anchor. Ngay cả những người bạn không sử dụng tiền điện tử của tôi cũng đã shilling Anchor như thể đó là điều tuyệt vời nhất kể từ khi cắt lát bánh mì. Anchor LUNA/UST đã phát triển thành một công ty tạo ra lợi nhuận khổng lồ với mức vốn hóa thị trường là 50 tỷ USD. Và nó đã làm điều đó ngay lập tức. Đó là cơn bão hoàn hảo cho lòng tham và chủ nghĩa cơ hội.





Tuy nhiên, có một vấn đề lớn với các đồng tiền ổn định theo thuật toán. Và đó chính là chỗ dựa. Sự hậu thuẫn hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng. Tin tưởng rằng tiền điện tử đang hấp thụ, trong trường hợp này là LUNA sẽ luôn có một giá trị nhất định và cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sẽ luôn lớn hơn mức độ biến động.





Luna/UST, một thế giới bùng cháy

Tôi biết, rất nhiều cuộc nói chuyện về LUNA/UST. Nhưng sự sụp đổ của LUNA/UST chính là lý do tại sao chúng ta hiện đang ở trong mớ hỗn độn này. Ngoài ra, nó giải thích lý do tại sao FTX buộc phải “cứu” Du hành. Hơn nữa, nó cho thấy rằng điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến người hâm mộ trong DeFi. 12 chữ đó đi kèm với trách nhiệm.





Nhìn nhận lại, sự sụp đổ của LUNA là không thể tránh khỏi. Điều này là do hệ thống này dựa trên một đồng tiền ổn định theo thuật toán và một bản sao carbon của hệ thống do Titan/IRON triển khai. Điều gì đã xảy ra ở đó? Chà… Nó cũng sử dụng chênh lệch giá mã thông báo được sử dụng để hấp thụ sự biến động như một phương tiện để tạo ra một loại tiền tệ ổn định. Trong trường hợp này là SẮT. Vào ngày 16 tháng 6, hệ thống này đã sụp đổ chỉ sau một đêm.



Tại sao? Vòng phản hồi tích cực biến thành vòng phản hồi tiêu cực. Điều này có nghĩa là sự biến động lớn hơn cơ hội kinh doanh chênh lệch giá để ổn định IRON. Kết quả là vốn đã chạy trốn khỏi hệ thống khiến Titan được tạo ra ở giai đoạn khiến giá trị của nó giảm xuống 0 chỉ sau một đêm.



Có thể nào điều tương tự cũng xảy ra với LUNA/UST không? Vâng, và ôi trời… Cuối cùng khi nó thành công, nó đã đốt cháy thế giới theo đúng nghĩa đen. Nhưng tại sao nó lại gây ra một mớ hỗn độn như vậy? Từ khóa ở đây là đòn bẩy. Đòn bẩy là một từ sang trọng để chỉ việc đầu tư bằng tài sản vay mượn. Vì vậy, bạn vay tiền, đầu tư, kiếm lợi nhuận và trả lại khoản vay. Về cơ bản, nó là nền tảng của hệ thống tài chính cũ của chúng ta.





Nhưng còn nhiều điều đang diễn ra đằng sau bức màn





Vì lợi nhuận “không rủi ro” có thể kiếm được bằng cách khóa UST trên Anchor, rất nhiều nhà đầu tư đã vay tiền để làm việc đó. Trả lãi suất 10% cho khoản vay và bỏ túi phần chênh lệch. Kiếm tiền dễ dàng! Con số càng lớn thì lợi nhuận càng lớn và như một quả anh đào trên đỉnh, nó dường như không có rủi ro. Vì vậy, sau khi mọi thứ sụp đổ, nó bắt đầu gây ra các cuộc gọi ký quỹ và thanh lý vì các khoản vay đã vay không thể trả lại được. Điều này gây ra một loạt các sự kiện khiến nhiều người, thậm chí cả những nhà đầu tư lớn phải thất vọng. Đột nhiên, trời đổ mưa phá sản và dường như ngay cả Alameda cũng vỡ nợ. Nhưng còn nhiều điều đang diễn ra đằng sau bức màn.





sự lây lan của FTX

Người ta có thể vay tiền khi tài sản của bạn bao gồm giá trị của khoản vay. Đơn giản hả? Chà, giữ ngựa của bạn, chúng ta đang nói về tài chính ở đây. Trong thế giới tài chính, giá trị của một tài sản đôi khi không như vẻ ngoài của nó.





FTX/Alameda tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Nó vượt trội so với các đối thủ lớn hơn họ về doanh thu thuần túy. Mặc dù nó là tuyệt vời, nó cũng là lạ. Làm thế nào mà nó làm điều đó? Đúng vậy, Alameda đã giao dịch tích cực với các khách hàng FTX, Về cơ bản là f*&^% họ. Nhưng điều đó đã không cắt nó. Có một cái gì đó nhiều hơn nữa. Nó là cái gì vậy?



Có thứ gọi là mã thông báo, có thứ gọi là tài sản của khách hàng và có Alameda thực hiện các khoản đầu tư rủi ro cao. Điều đó kết hợp với cơ sở dữ liệu khiến mọi thứ biến thành một màn trình diễn tồi tệ.



Về cơ bản, FTX/Alameda đã vay để kiếm thêm lợi nhuận. Tài sản cho các khoản vay này là các mã thông báo và, như bây giờ hóa ra, cũng bao gồm tiền của khách hàng. Những khoản vay này sau đó được sử dụng cho những thứ rủi ro. Nhưng không phải cái nào cũng có rủi ro nên một phần lớn được dùng để khóa UST trên Anchor. Một đặt cược không có rủi ro. Khi LUNA/UST tăng, Alameda cũng giảm. Lối thoát duy nhất là sử dụng tiền của khách hàng FTX để cứu nó. Nhưng tại sao? Và tại sao lại “cứu” Du hành? Câu chuyện về niềm tự hào và sự kiêu ngạo không giữ được.





Nhưng tại sao? Và tại sao lại “cứu” Du hành?





Lý do là tài sản thế chấp được sử dụng để tạo đòn bẩy. Nói một cách đơn giản: Tài sản được sử dụng để vay. Phần lớn tài sản thế chấp bao gồm FTT và các mã thông báo khác mà FTX về cơ bản sở hữu. Những tài sản này được định giá theo mệnh giá. Điều này có nghĩa là thay vì xem xét nguồn cung và vận tốc, những mã thông báo này được định giá bằng cách sử dụng nguồn cung pha loãng. Nếu bạn thấy “mức vốn hóa thị trường bị pha loãng” trên CMC hoặc CoinGecko thì chắc bạn cũng biết đó là giá trị thị trường của dự án bao gồm cả các token không được lưu hành. Và việc sử dụng giá trị này làm giá trị cho một tài sản gần như hoàn toàn điên rồ (một lần nữa, chủ đích chơi chữ).





Tại sao? Vì nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp và cần bán những tài sản này, giá trị của những tài sản này sẽ giảm kịch sàn. Và đây chính xác là những gì đã xảy ra trong trường hợp của FTX/Alameda. Vì FTX/Alameda đã cho vay các khoản vay, Voyager và Celcius có rất nhiều FTT được định giá quá cao trong sổ sách của họ. Bởi vì họ đang hoạt động kém hiệu quả, họ sẽ cần thanh lý FTT trong sổ sách của mình. Điều này sẽ khiến giá của FTT lao dốc và điều đó sẽ làm lộ ra một lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán của FTX để lại bằng cách cứu Alameda. Đến lượt nó, điều này sẽ khiến FTX đi xuống, kéo theo Alameda. Hơn nữa, nó sẽ phơi bày SBF và trò chơi mà anh ta và tay sai của anh ta đang chơi. Thời gian ngồi tù bắt đầu giống như một lựa chọn khả thi.





FTX/Alameda, bây giờ thì sao?

Như bạn có thể thấy, Sam Bankman-Fried chỉ còn lại một lựa chọn. Lựa chọn duy nhất để cứu FTX là cứu Du hành và hy vọng điều tốt nhất. Và vì vậy nó đã xảy ra. Sử dụng tiền của khách hàng, không chỉ Alameda được cứu mà cả Du hành. Và thông báo rằng SBF cũng quan tâm đến việc mua phần còn lại của Celcius có thể chỉ là một mánh khóe để ngăn chương trình dừng lại.





Bị đe dọa là tài sản thế chấp dưới dạng FTT và một số mã thông báo khác. Và vì tất cả sự hỗn loạn, không ai nhận ra rằng đây là trò chơi được chơi bởi FTX/Alameda.





Đủ đường băng để thu hẹp khoảng cách trong sách của họ





Cuối cùng thì mọi chuyện cũng lắng xuống một chút và SBF với FTX/Alameda được ca ngợi như những vị cứu tinh. Đúng như dự định. Các hoạt động của FTX/Alameda sẽ bị ẩn trong thời gian tới và điều đó có thể cung cấp đủ đường băng để thu hẹp khoảng cách trong sổ sách của họ. Tất cả những gì cần thiết là tiếp tục giao dịch tích cực và đặt cược rủi ro.



Vì vậy, có vẻ như, điều này làm việc xuất sắc. Không ai thực sự nghi ngờ và mặc dù thị trường giá xuống đang sôi sục, FTX/Alameda rất tự tin rằng nó sẽ tồn tại. Vấn đề của việc thoát khỏi một thứ gì đó một lần là nó khiến mọi người nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi nó mọi lúc. Và SBF đã nghĩ theo những dòng đó. Nó thực sự thúc đẩy cái tôi của anh ấy.





Kết quả là, anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể điều động và vượt qua các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình một cách thông minh. Và cả những nhà đầu tư ban đầu của anh ấy. Điều này được thúc đẩy bởi cái tôi và lòng tham và anh ta đã không hành động như một vị cứu tinh mà anh ta miêu tả. Nhưng khi bạn dính líu đến những thực hành xấu, hầu như chúng sẽ bắt đầu ám ảnh bạn.





Bảng cân đối kế toán bị rò rỉ

Các đối thủ cạnh tranh và những người khác biết điều gì đó đáng ngờ. Họ hoặc không thể xác định chính xác nó là gì hoặc họ sợ hậu quả sẽ ra sao. FTX/Alameda không phải là duy nhất trong các hoạt động của nó.





Nhưng sau đó, một bảng cân đối kế toán đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông… Bảng cân đối kế toán của Alameda. Vẫn chưa biết ai đã thổi còi, nhưng rõ ràng là có một số người đang làm việc của họ để đảm bảo rằng nó được công khai. Điều này là do nội dung của nó. Nó cho thấy rằng một phần lớn tài sản của nó bao gồm FTT và những tài sản này được định giá quá cao một dặm hoặc… 1000. Điều này có nghĩa là giá trị không có ở đó và FTT đã trở thành một củ khoai tây nóng hổi.



Điều này dẫn đến câu trả lời khét tiếng hiện nay của Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline, nói rằng Alameda có nhiều tài sản hơn những tài sản được liệt kê trong bảng cân đối kế toán. Do đó, CZ đã đưa ra một dòng tweet, hiện cũng rất khét tiếng, nói rằng Binance đang giảm tải FTT. Nó đã trở thành một tài sản rủi ro vì những tiết lộ gần đây. Xin lưu ý bạn, Binance có dự trữ 500 triệu FTT. Vì thế. Làm như vậy, CZ biết rằng anh ta đang tự bắn vào chân mình. Nhưng có nhiều thứ hơn những gì mắt thấy và CZ biết. Trở nên “minh bạch” không có nghĩa là cắt đứt nó. Và do đó, FTT đã quá tải và giảm giá trị và lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán của FTX/Alameda thậm chí còn lớn hơn.



Vẫn còn một chút tin tưởng, nhưng nhà máy tin đồn đã hoạt động hết công suất. Nếu Alameda bị phá sản về mặt kỹ thuật, liệu FTX có gặp rắc rối không? Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới tiền điện tử, người dùng chỉ có thể rời khỏi một nền tảng và thà an toàn còn hơn phải hối tiếc. Không có rủi ro giảm liên quan.





Giống như trong sóng thần Titan



Điều đó biến thành một làn sóng thủy triều. Giống như trong sóng Titan. Điều này sẽ không thành vấn đề nếu không có lỗ hổng lớn trong quỹ của khách hàng. Sẽ cần một cuộc di cư để lộ lỗ hổng, nhưng cuối cùng, cuộc di cư đó đã xảy ra. Chỉ trong vài ngày, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tập trung thành công nhất đã sụp đổ giống như Titanic (những trò chơi chữ này), thu hút rất nhiều nhà đầu tư và tổ chức.





Và tất nhiên, bây giờ chúng ta đang biết rằng mọi dự án mà FTX đầu tư vào đều buộc phải nắm giữ những túi lớn của FTT. Hơn nữa, các token gốc của họ cũng được FTX sử dụng làm tài sản thế chấp. Không chỉ vậy, giá trị của tài sản thế chấp này đã được định giá quá cao. Một số mã thông báo đã được liệt kê với giá trị cao hơn nguồn cung lưu hành.





Tương lai gần

Vì quy mô của FTX, vẫn chưa biết có bao nhiêu domino khác sẽ ngã xuống. Vấn đề là, sự kiện này sẽ không kết thúc trong vài ngày tới. Đó là một sự kiện sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử tiền điện tử. Và bởi vì đòn bẩy cũng đã trở thành cách tốt nhất để giao dịch tiền điện tử, nên không ai biết ngọn lửa sẽ lan rộng bao xa.



Điều rõ ràng là rất nhiều người đã bị tổn thương bởi sự sụp đổ của FTX/Alameda. Lý do tại sao đặt tên họ là một công ty là bởi vì họ là như vậy. Một công ty có hai tên và có xung đột lợi ích rõ ràng với nhau. Và xung đột lợi ích này là một trong những lý do khiến chúng ta ở đây.



Cá nhân tôi nghĩ rằng sự lây lan sẽ lan rộng. Có rất nhiều dự án và công ty đã tuyên bố rằng họ có tiếp xúc trực tiếp. Những người khác vẫn còn trong im lặng. Nhưng cuối cùng, thanh khoản còn lại của họ sẽ cạn kiệt và họ sẽ buộc phải thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa hàng.





Niềm tin khó đạt được nhưng dễ mất





Vấn đề lớn nhất là niềm tin. Mặc dù blockchain cung cấp các tính năng tin cậy mà không cần tin tưởng, nhưng có rất nhiều người trung gian và trung gian trong không gian của chúng tôi yêu cầu sự tin tưởng. Niềm tin đó đã rời bỏ tòa nhà và sẽ mất nhiều thời gian để nó quay trở lại, nếu có.





Sau đó, có vấn đề về luật cờ đỏ. Một công ty và người sáng lập thân thiết với các nhà lập pháp có thể sẽ được sử dụng để thúc đẩy các quy định không có lợi cho không gian của chúng ta. Điều này bởi vì đối với các nhà lập pháp, tiền điện tử là tiền điện tử. Không có sự khác biệt giữa tiền điện tử trung gian và tiền điện tử tự quản lý.



Nếu chúng ta nói về trung gian, tôi không phản đối quy định. Nếu bạn đang hành động như một ngân hàng, nghĩa là bạn sở hữu ví của khách hàng, thì bạn nên được quản lý như một ngân hàng. Tuy nhiên, nó sẽ không ngăn cản những điều như thế này xảy ra. Theo tôi, hệ thống tài chính cũ đã chết. Hệ thống đó chứng minh rằng quy định không hoạt động. Chỉ một tháng trước, Credit Suisse sắp phá sản. Trước đó vài tuần, các quỹ hưu trí ở Anh gặp nhiều khó khăn.

Rắc rối là các ngân hàng lớn đang nói rằng đó là sự kiện tích cực. Họ có thể biết luật nào sẽ được thúc đẩy. Như mọi khi, họ không theo đuổi một miếng bánh, họ theo đuổi toàn bộ chiếc bánh.





Chúng ta đã lùi lại nhiều năm





Không gian của chúng tôi đã bị lùi lại vài năm. Hiện tại rất nhiều người đang bị tổn thương và niềm tin đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Những gì đã xảy ra là một bài học cần được dạy và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Nó đang dạy chúng ta rằng chúng ta không nên quên tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản thân.

Chúng tôi không thể làm gì nếu không có các sàn giao dịch tập trung. Những thứ như giao dịch BTC sẽ không hoạt động tốt nếu không có chúng. Và có một số sàn giao dịch tuyệt vời ngoài kia rất coi trọng công việc của họ. Coinbase và Kraken là những ví dụ và Binance cũng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia một sàn giao dịch gửi nhầm 400 triệu tiền của khách hàng, thì bạn biết rằng đã đến lúc phải di chuyển. Không có rủi ro giảm trong đó vì vậy hãy làm điều đó.





Lời cuối cùng của tôi, bây giờ

Cá nhân tôi cảm thấy sự kết hợp của sự tức giận, tê liệt, thịnh nộ và buồn bã. Vài ngày trước, tôi đã nói với một số người rằng tôi đang làm việc với tư cách là nhà tư vấn trong ngành công nghiệp trả lương. Chỉ để trốn tránh cuộc trò chuyện.





Nói chuyện với những người khác. Nó thực sự giúp ích



Tôi thực sự cảm thấy cho những người bị tổn thương. Và nếu bạn là một trong số đó, bạn không đơn độc. Không ai nhìn thấy điều này đến. Tôi hy vọng bạn có đủ sức mạnh để nói về nó với những người khác. Điều đó thực sự hữu ích. Và mặc dù bạn có thể không cảm thấy nó bây giờ, nhưng bạn sẽ vượt qua điều này. Tôi cũng chia sẻ sự tức giận đối với những người đã gây ra chuyện này và tôi thực sự hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi. Nhưng, FTX/Alameda không phải là trường hợp duy nhất. Có những người khác trong không gian của chúng tôi đang làm chính xác điều tương tự. Tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ được gọi ra. Càng ít thối còn lại thì càng tốt.



Có một số người thực sự giúp đỡ không gian của chúng tôi trong giai đoạn này. Những người cung cấp một nền tảng để nói ra. Những người đang lưu trữ không gian twitter ngày liên tục. Những người cung cấp thông tin và cái nhìn sâu sắc. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến và tôi hy vọng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mọi người để tiếp tục.



Mặc dù không gian của chúng ta đã lùi lại vài năm và sẽ cần thời gian để lấy lại niềm tin, nhưng tôi chắc chắn rằng cuối cùng không gian của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.