DAO 的真正意义——Uniswap & BAYC

“这一年是 2031 年。BTC 和 ETH 已经占领了世界。每个模仿加密货币的人都比他们最疯狂的梦想富有。但是现在他们都无聊了，想和其他志同道合的猿类一起出去玩。要做到这一点，你需要去一个特别的地方。”

- 无聊猿游艇俱乐部的背景故事[1]

资源

一、简介

DAO 为人类在后互联网时代进行协作提供了一种新的方式。他们从组织中移除了企业阶梯，并允许任何成员发表言论，而不管他们的头衔、教育背景或个人身份如何。

考虑 DAO 的一种简单方法就像一个在线论坛，成员在其中共享自己的货币并使用预先编码的规则共同管理项目。为了完全去中心化，DAO 的任何成员都应该能够在没有核心开发团队帮助的情况下实施更改。为了完全自治，DAO 应该能够自动更新并朝着预定的目的努力，例如通过独立地寻求人类专业人员来帮助完成复杂的任务。 [2]

今天，DAO 名称标签被贴在高度多样化的项目上，但它们很少是完全去中心化或自治的。相反，今天的 DAO 可以通过另外两个关键属性来表征：

- 它们是开源的，这意味着任何人都可以检查底层代码、提出更改，甚至复制整个代码以设计一个竞争系统。

- 他们的治理机制允许用户社区对决策和倡议进行投票。 DAO 的成员用他们在与平台无关的治理令牌中的份额进行投票。因此，DAO 就像比特币一样，是一种无领导的民主国家，民众投票会激发项目的方向，而不是董事会或首席执行官。

在这篇文章中，我们将获得很多关于 DAO 实际应用的知识。我将简要介绍 DAO 的两个历史示例，即 The DAO 和ConstitutionDAO。它们不再发挥作用，而是用来说明 DAO 的真正含义并为其带来背景。之后我会深入挖掘 Uniswap 和 Bored Ape Yacht Club 这两个我个人比较感兴趣的项目。

2. DAO 的历史例子

2.1 DAO 和黑客

“The DAO”是以太坊上第一个主要的 DAO 项目。它在 ICO（首次代币发行）之后于 2016 年 4 月推出，在众筹中筹集了超过 1.6 亿美元。 [3] DAO 是一个虚拟风险投资基金，允许代币持有者提交为其项目提供资金的提案。不幸的是，DAO 的寿命很短。

2016 年 6 月，当一名黑客利用系统中的漏洞并无情地将 360 万以太币从 The DAO 转移（当时 + 5000 万美元）时，该项目遭受了致命攻击。 [4]由于智能合约代码中内置的安全措施，被盗资金被冻结在一个账户中，持有期为 28 天。有一段时间，社区就下一步做什么进行了激烈的讨论。这些资金理论上可以收回，但这样做会损害区块链的精神，因为它们应该是不可变的和抗审查的。

经过激烈辩论，以太坊社区最终决定将资金转移到恢复账户并将锁定的代币返还给投资者。 [5]但是，调整智能合约代码和“逆转时间”的决定仍然存在很大争议。由于社区对正确做法的分歧，以太坊网络于 2016 年 7 月硬分叉，分为回收资金的区块链版本（以太坊）和不回收资金的版本（以太坊经典）。

黑客攻击后的一段时间内，公众对 DAO 作为概念的兴趣逐渐淡化。 MakerDAO在 2017 年看到了曙光， MolochDAO在 2019 年看到了曙光，但直到 2020 年，DAO 的格局才开始形成。 [6]

2.2 宪法DAO

宪法DAO 是一个众筹项目，旨在于 2021 年 11 月在苏富比拍卖会上购买剩余 13 部美国宪法之一的原件。贡献者收到治理代币 ($PEOPLE)，允许他们对与宪法相关的事项进行投票，例如它将在哪里展示、如何展示、展示多长时间等[7]从技术上讲，捐助者的捐款不会授予他们任何宪法的部分所有权。

在短短几天内，ConstitutionDAO 从超过 17.437 名捐助者那里筹集了超过 4200 万美元的以太币。 [8]不幸的是，这还不足以超过亿万富翁、Citadel 创始人兼首席执行官 Ken Griffin 提出的 4320 万美元的中标，他的儿子说服他猛扑过来，对 DAO 出价过高。 [9]尽管如此，除了在不到 72 小时内打破了众筹资金最多的记录外，该项目还成为主流媒体的头条新闻，并为 DAO 概念引入了许多初学者。 [10]

3.Uniswap

3.1 简介

Uniswap 是一个去中心化交易所 (DEX)，在开发团队于 2020 年 9 月推出其治理代币 $UNI 后，它有资格成为 DAO。如今，按市值计算，$UNI 是价值最高的 DAO 代币。[11] Uniswap 与其他著名的 DeFi DAO（如MakerDAO 、 Aave 、 Compound和Bancor ）一起被称为 DeFi（去中心化金融）的主要参与者，这些 DAO 用于借贷、交易和赚取加密资产的利息。使用 Uniswap，您可以私密、安全地交换加密代币，无需任何人窥视。您还可以免费在 Uniswap 上列出代币，无需通过 KYC 规定（了解您的客户），也无需泄露任何个人信息。

总的来说，我想声称加密不是火箭科学。但是要深入了解 Uniswap 的工作原理确实像火箭科学一样复杂（请参阅此处的第 3 版白皮书）。它变得非常技术性，非常快。尽管如此，我将尝试对 Uniswap 的工作原理进行通俗的解释。

3.2 用户和流动性提供者

总体而言，Uniswap 用于交换基于以太坊的代币，它由智能合约代码操作，不依赖于受信任的中介。因此，用户无需向平台支付费用。 Uniswap 挑战传统的中心化交易所的商业模式，比如比特币，用去中心化的支付系统挑战银行（ 在讨论 DAO 时，我喜欢把话题拉回到比特币上）。

您可以通过两种主要方式为 Uniswap 做出贡献：作为用户或作为流动性提供者。

作为用户，您可以使用MetaMask或Coinbase Wallet等加密钱包连接 Uniswap，并交换 Ethereum、Apecoin、Aave、USD Coin、Shiba Inu、Wrapped Bitcoin、Axie Infinity 等加密货币以及其他基于 Ethereum 可替代代币的代币标准（ERC20）。每次您以 0.30% 的标准费率交换代币时，您无需支付平台费用，而是向流动性提供者支付交易费用。 [12]您支付的费用将根据他们在给定流动资金池中的份额按比例分配给所有流动性提供者。

与传统金融相关的流动性提供者的角色是最容易理解的。像 Coinbase 或 Binance 这样的集中式加密交易所，或像纳斯达克和纽约证券交易所（纽约证券交易所）这样的证券交易所，使用“订单簿模型”来为资产定价。这意味着买卖双方以价格结算。如果没有人愿意以公平的价格水平下订单，则做市商会提供流动性，因此用户始终可以在没有交易对手的情况下进行交易。 [13]做市商有动力提供大量流动性，因为他们从价格行为中赚取微薄的费用。在传统交易所，Citadel 证券和高盛是最大的做市商之一。 [14]

流动性提供者在 Uniswap 上的角色对应于传统交易所的做市商。他们有动力促进 Uniswap 上的交易，因为当他们为所谓的流动性池做出贡献时，他们以用户交易费的形式赚取利息。

3.3 流动资金池

与中心化交易所不同，Uniswap 不依赖订单簿或市场需求来确定和调整价格。取而代之的是，它使用流动性池和一种称为“ 恒定乘积公式”的算法（下一节将详细介绍）。

流动性池由一个代币对组成，例如 ETH/DAI。您可以在 Uniswap 上交换的每个代币对都由流动资金池支撑（参见此处的列表）。流动性提供者在提供流动性时必须在池中存入等量的两种代币。 [15]

例如，如果你想向 Uniswap 上的 ETH/DAI 池贡献 1000 美元，你必须贡献 500 美元的 ETH 和 500 美元的 DAI。[16]这意味着如果 1 ETH 的交易价格为 500 美元，而 1 DAI（作为稳定币）的交易价格为 1 美元，则用户将贡献 1 ETH 和 500 DAI 以保持流动性池的平衡。

流动性提供者可以设定他们愿意交易的目标价格范围，或者无论价格有多高或多低，都可以为整个价格范围提供流动性。如果流动性提供者设定了一个目标范围，他们只有在代币价格在该范围内时才能获得利息。在用户提供流动性后，他们将被授予流动性提供者代币（LP 代币），可以随时赎回（销毁）基础抵押品以及赚取的交易费用。 [17]

3.4 恒积公式算法

Vitalik Buterin 于 2016 年在 Reddit 上写了一篇文章，详细介绍了一种“去中心化交易所”的想法，该想法将为后来成为自动做市商 (AMM) 奠定基础。 [18] AMM 允许用户通过流动性池而不是人类买家和卖家来与智能合约进行交易。

Uniswap 的常量乘积公式算法是一种基于简单数学公式的 AMM：

代币 x * 代币 y = k

使用上一节的示例，Token x 是 ETH，Token y 是 DAI，k 是一个固定常数。两个代币之间的比率必须保持不变（50:50），因此池的总流动性供应保持不变。如果我们想象第一个流动性提供者为池提供初始 10 ETH 和 5000 DAI，那么数学将如下所示：

10 ETH * 5000 DAI = 50.000

为了让用户购买 DAI，交易者必须向交易所提供等量的 ETH（反之亦然）。如果用户将 DAI 换成 ETH，池中 ETH 的供应量自然会增加，而 DAI 的供应量会减少。这会改变等式中 Token X 和 Token Y 的值。但是，池中代币的总供应量必须保持不变。这就是 Uniswap 的 AMM 的用武之地，它计算用户需要投入 ETH 流动性池的 DAI 的确切数量。

如果你想深入计算，我可以推荐 Whiteboard Crypto 的这个视频：

如果矿池中的代币价格与市场价格相差太远，就会产生即时套利机会。换句话说，交易者被激励通过从池中购买或出售代币到 Coinbase 或 Binance 等外部交易所来平衡价格，从而利用价格差异。 [19]

4.无聊猿游艇俱乐部

4.1 BAYC 和 Yuga Labs

Bored Ape Yacht Club (BAYC) 是一个 NFT 收藏和社交社区，于 2021 年 4 月推出。

Uniswap 是一个用于加密交易和生息的 DeFi DAO，而 BAYC 则被归类为 Social DAO，一种社交俱乐部，成员在虚拟和物理空间中聚集在一起闲逛。

BAYC 由Yuga Labs公司创建。这四位创始人最出名的是化名 Gargamel、Gordon Goner、Emperor Tomato Ketchup 和 No Sass[20] 以及他们在 Twitter 上的 Bored Ape NFT 化身。直到最近，当 BuzzFeed 在一篇调查文章中对他们进行了 doxx 时，创始人才完全匿名。

Yuga Labs 已成为迄今为止历史上最成功的 NFT 公司。也就是说，2022 年 3 月是 Yuga Labs 发布非凡公告的一个月，因为他们有：

收购了两个最有价值的 NFT 收藏， CryptoPunks和Meebits 。 [21]



筹集了由总部位于硅谷的风险基金Andreessen Horowitz (a16z) 牵头的 4.5 亿美元融资，导致企业估值达到 40 亿美元。 [22]



发布 Apecoin (APE)，这是社区的 ERC-20 代币，用于管理 Apecoin DAO。



宣布 BAYC 即将推出的元宇宙扩展包The Otherside 。 Apecoin 将用作游戏内货币。 [23]在此处查看令人印象深刻的促销视频。

Apecoin 的发布标志着 BAYC 向具有 DAO 治理的社区过渡。此外，随着 Yuga Labs 在 NFT 方面的成功，我认为将 BAYC 世界扩展到元宇宙是非常有意义的。正如我之前所说， NFT 是通往元宇宙的桥梁。

4.2 BAYC 系列

当 Gordon Goner 于 4 月 23 日在 Discord 上宣布 BAYC NFT 正式预售时，并没有引起多大的轰动。几乎没有反应。然而，当 4 月 30 日晚些时候公布 BAYC 的艺术作品时，创意与许多人交谈，一天后所有的无聊猿都被抢购一空（除了少数留给团队成员、赠品和促销的人）。 [24]

自此，BAYC 风靡全球。最初，10.000 个独特的 Bored Ape NFT（在此处查看全部）以每件 0.08 ETH（当时不到 200 美元）的价格出售。现在，截至今天，BAYC NFT 的底价轻松超过 150.000 美元[25] ，但至少有十几个 Bored Apes 以超过 100 万美元的价格售出。 [26]

Bored Ape NFT 是使用生成艺术作品创建的——一种涉及自主系统的艺术创作方法。无聊猿最初是由 Gargamel 和 Gordon Goner 通过粗略的草图建立的，然后由专业插画家充实，最后放入一个算法程序中，该程序根据 170 多种可能的“手工”特征生成 10.000 种不同的组合。 [27]

因此，所有无聊猿的设计都是独一无二的。他们有不同的服装、面部表情和背景颜色，每种都有不同的属性，例如激光眼睛、嘴里的泡泡糖、太阳镜、兔耳朵、金色毛皮、机车背心或彩色牙齿。但正如我们所知，Bored Ape 所有者不仅为艺术品 JPEG 支付了惊人数量的 ETH。他们正在为可唯一识别并证明以太坊区块链所有权记录的底层 NFT 支付费用。

4.3 BAYC 社区

Bored Ape NFT 最吸引人的卖点可能是它们作为 BAYC 社区的独家会员卡。该社区有许多知名的名人成员，如贾斯汀比伯、斯蒂芬库里、吉米法伦、阿姆、史努比狗狗、麦当娜等等。会员可以访问私人 Discord 服务器、仅限会员使用的名为“The浴室”的涂鸦板、有丰厚奖励的寻宝活动，以及“ Ape Fest 2021 ”等私人活动，该派对在布鲁克林仓库举行，特色鲜明Lil Baby、Strokes、Questlove、Beck、Chris Rock 和 Aziz Ansari 等现场表演。 [28]

加入 BAYC 社区的另一个好处是独家空投。由于 Bored Ape NFT 的需求量很大，并且大部分都在市场之外，Yuga Labs 又发布了两个 NFT 系列，即Mutant Bored Ape Club (MBAC) 和Bored Ape Kennel Club (BACK)。来自这两个系列的 NFT 都被空投给了无聊的猿持有者（在此处阅读有关创意突变猿空投的更多信息）。 [29]此外，Apecoin 于 2022 年 3 月推出时，向 BAYC 和 MBAC 的持有者空投了 1.5 亿 APE。 [30]

4.4 Apecoins 和他方

虽然 Yuga Labs 的 NFT 有很高的准入门槛，禁止普通 Joe 参与社区，但 BAYC 不再是精英的崇拜。任何在 Uniswap 或 Coinbase 等加密货币交易所购买Apecoin的人现在都可以通过提交提案、评论和投票来参与 BAYC 的未来。

然而，Apecoin DAO 并不（还）单独负责管理 BAYC。 APE 基金会负责日常行政、簿记、项目管理，并获得对 Apecoin DAO 的支持，以便将想法变为现实。 [31]

最后，“董事会”是 APE 基金会的一个特别委员会，负责监督 APE 基金会。它会根据 ApeCoin DAO 规则要求进行行政审查的提案。 [32]初始董事会的任期为六个月，之后 DAO 成员将每年对董事会成员进行投票。 [33]现任董事会成员包括 Reddit 联合创始人 Alexis Ohanian、FTX 风险投资和游戏主管 Amy Wu 以及The Sandbox metaverse 背后的 Animoca 联合创始人 Yat Siu。

Yuga Labs 旅程的下一步是仍在建设中的元宇宙游戏世界 The Otherside。该网站解释[34] ：

“我们开始构建异界的初衷是考虑到一件事：元宇宙绝不应该是无聊的。世界应该是动态的，沉浸在叙事中，你的行为应该产生影响。走进不适用常规规则的彼岸。你最终在哪里取决于机会。去哪里由你决定”

如果您是 BAYC 或 MAYC 持有者，您已经可以通过使用 Apecoin 购买“ Otherdeed ”，免费铸造 1 个 Otherdeed（减去汽油费）来申请在彼岸的土地，或者只是探索世界地图。还宣布将向所有 BAYC、MAYC、BAKC 和 CryptoPunks 持有者提供其 NFT 的 Otherside 就绪 3D 模型。 [35]

5. 结论

在本文中，我们仔细研究了 Uniswap 和 BAYC。我们还简要地将 DAO 和宪法 DAO 视为历史参考，以阐明 DAO 的真正含义。我相信 Uniswap 和 BAYC 都以自己的方式拥有巨大的潜力。这两个 DAO 还用于说明 DAO 标签的延伸程度。 Uniswap 是用于通过 AMM 交易 ERC-20 代币的 DEX，而 BAYC 是 NFT 持有者的社交俱乐部，正在转变为游戏元界。两个项目都应该归类为 DAO，还是 DAO 功能真的只是项目的非定义特性？





[1] Daryl Loh（2022 年 3 月），从 0.08 到 769 ETH：探索无聊猿的历史和崛起 -> https://chaindebrief.com/bored-ape-yacht-club-history-rise-of-bayc / （29-05-2022）。

[2] Vitalik Buterin（2014 年 5 月），DAO、DAC、DA 等：不完整的术语指南 -> https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-一个不完整的术语指南/ 。

[3] Nathaniel Popper（2016 年 6 月）超过 5000 万美元的黑客攻击让虚拟货币世界的希望破灭 -> https://www.nytimes.com/2016/06/18/business/dealbook/hacker-may-从-experimental-cybercurrency-project.html (11-05-2022) 中删除了超过 5000 万。

[4]同上。

[5]在此处阅读有关 DAO 黑客的更多信息：Osman Gazi Güçlütürk（2018 年 8 月）DAO 黑客解释：智能合约的不幸起飞， https ://ogucluturk.medium.com/the-dao-hack-explained-unfortunate -take-off-of-smart-contracts-2bd8c8db3562#_ftn6 (10–05–2022)。

[6] http://daotimeline.com/ (22-05-2022)。

[7]宪法 DAO 常见问题解答 -> https://docs.google.com/document/d/1oMbg2d_7QmhO7QtoLmIeqg9HCdNfZgoC_w7oi7RMD7Q/edit (22–05–2022)。

[8] ConstitutionDAO 发布的 Twitter 帖子 -> https://twitter.com/ConstitutionDAO/status/1461498841820192771/photo/1（20-05-2022 ）。

[9] Harry Robertson（2021 年 12 月）Citadel 亿万富翁 Ken Griffin 的儿子告诉他要购买一份罕见的美国宪法副本——促使他斥资 4320 万美元竞标一个加密货币集团 -> https://markets.businessinsider.com/新闻/货币/ken-griffin-citadel-constitution-copy-constitutiondao-crypto-collective-meme-stocks-2021-12 (22–05–2022).-

[10] ConstitutionDAO 发布的 Twitter 帖子 -> https://twitter.com/ConstitutionDAO/status/1461498841820192771/photo/1 (22–05–2022)。

[11] https://www.coingecko.com/en/categories/governance（22-05-2022 ）。

[12] Uniswap 文档： https ://docs.uniswap.org/protocol/V2/concepts/advanced-topics/fees (29–05–2021)。

[13]我从这个视频中了解了做市商和自动化做市商：Finematics (2021), LIQUIDITY POOLS 如何工作？ （Uniswap、曲线、平衡器）| DEFI 解释 à https://www.youtube.com/watch?v=cizLhxSKrAc

[14] Rahul Nambiampurath（2022 年 3 月），什么是 Uniswap à https://thedefiant.io/what-is-uniswap/（26-05-2022 ）。

[15]范围订单可以进行单面资产配置，请参见此处： https ://docs.uniswap.org/protocol/concepts/V3-overview/range-orders。

[16] Nader（2021 年 4 月），什么是流动资金池以及它们如何运作？ ->

2021 年 4 月 16 日https://learn.zapper.fi/articles/what-is-a-liquidity-pool (31–05–2022)。

[17]在此处阅读更多信息https://help.uniswap.org/en/articles/5391541-provide-liquidity-on-uniswap-v3 。

[18] Kris Machowski（2021 年 12 月），自动化做市商简介 -> https://www.machow.ski/posts/an_introduction_to_automated_market_makers/

[19]同上。

[20] Samantha Hissong（2021 年 11 月），四个 NFT 新手如何创建价值数十亿美元的卡通猿生态系统https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/bayc-bored-ape-yacht-club-nft -interview-1250461/ （05-06-2022）。

[21]雅各布·卡斯特雷纳克斯（2022 年 3 月）。 Bored Ape Yacht Club 创建者购买 CryptoPunks 和 Meebits https://www.theverge.com/2022/3/11/22973394/bored-ape-yacht-club-cryptopunks-meebits-nft (05–06–2022)。

[22] Eli Tan（2022 年 3 月），Bored Ape 游艇俱乐部所有者 Yuga Labs 在 A16z 的领导下筹集了 4.5 亿美元 -> https://www.coindesk.com/business/2022/03/22/bored-apes-owner-yuga -labs-raises-450m-led-by-a16z/ (05-06-2022)。

[23] Jacob Kastrenakes（2022 年 3 月），Bored Ape Yacht Club 创建了一种加密货币来资助游戏、活动和商品 ->https://www.theverge.com/2022/3/16/22981916/apecoin-dao-launched -bayc-bored-ape-yuga-labs (05-06-2022)。

[24]无聊猿游艇俱乐部 (BAYC) NFT 收藏：你需要知道的一切 -> https://medium.com/@coinregwatch/the-bored-ape-yacht-club-bayc-nft-collection-everything-你需要知道-fc7002b8a155 (06–06–2022)。

[25] https://www.coingecko.com/en/nft/bored-ape-yacht-club（04-06-2022 ）。

[26]前 20 名最昂贵的无聊猿游艇俱乐部 NFT（2022 年更新）-Z https://www.nftsstreet.com/most-expensive-bored-ape-yacht-club-nfts/（04-06-2022 ）。

[27] NFT Insights（2021 年 9 月），BAYC 如何在几个月内接管 NFT 世界 → https://www.nft-insight.com/p/how-the-bayc-took-over-the- nft-world?s=r (06-06-2022)。

[28]杰西卡·克莱因（2021 年 11 月），无聊的猿类占领曼哈顿 -> https://www.inputmag.com/culture/bored-ape-yacht-club-nft-nyc-ape-fest（06–06–2022 ）。

[29] Morten Christensen（2021 年 9 月），Mutant Apes Airdrop——这会让你大吃一惊——> https://blogs.airdropalert.com/serum-for-mutant-ape-airdrop/（06-06-2022 ）。

[30] https://airdrops.io/apecoin/（07-06-2022 ）。

[31] https://apecoin.com/about (07-06-2022)。

[32]同上。

[33]同上。

[34] https://otherside.xyz/world (07-06-2022)-。

[35] https://otherside.xyz/（07-06-2022 ）。





