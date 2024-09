Le vrai sens des DAO - Uniswap & BAYC

«Nous sommes en 2031. BTC et ETH ont conquis le monde. Tous ceux qui s'adonnent à la cryptographie sont riches au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais maintenant, ils s'ennuient tous et veulent passer du temps avec d'autres singes partageant les mêmes idées. Pour ce faire, vous devez aller dans un endroit spécial.

- Histoire du Bored Ape Yacht Club[1]

La source

1. Introduction

Les DAO présentent une nouvelle façon pour les humains de collaborer à l'ère post-Internet. Ils suppriment l'échelle de l'entreprise des organisations et permettent à tout membre d'avoir son mot à dire, quel que soit son titre, sa formation ou son identité personnelle.

Une façon simple de penser aux DAO est comme un forum en ligne où les membres partagent leur propre devise et gèrent collectivement un projet avec des règles pré-codées. Pour être entièrement décentralisé, tout membre du DAO doit être en mesure de mettre en œuvre des modifications sans l'aide d'une équipe de développement principale. Pour être totalement autonome, le DAO doit être capable de se mettre à jour automatiquement et de travailler dans un but prédéterminé, par exemple en recherchant indépendamment des professionnels humains pour de l'aide avec des tâches complexes.[2]

Aujourd'hui, le nametag DAO est étiqueté sur un méli-mélo de projets très divers, mais ils sont rarement entièrement décentralisés ou autonomes . Au lieu de cela, les DAO d'aujourd'hui peuvent être caractérisés par deux autres attributs clés :

- Ils sont open-source, ce qui signifie que n'importe qui peut inspecter le code sous-jacent, proposer des modifications et même le copier dans son intégralité pour concevoir un système concurrent.

- Leur mécanisme de gouvernance permet à une communauté d'utilisateurs de voter sur les décisions et les initiatives. Les membres du DAO votent avec leur part du jeton de gouvernance indépendant de la plate-forme. Les DAO sont donc, comme Bitcoin , des démocraties sans chef où le vote populaire remue la direction du projet au lieu d'un conseil d'administration ou d'un PDG.

Dans cet article, nous acquerrons beaucoup de connaissances sur l'application pratique des DAO. Je vais brièvement passer en revue deux exemples historiques de DAO, The DAO et ConstitutionDAO. Ils ne sont plus en fonction mais servent à illustrer et à mettre en contexte la véritable signification des DAO. Ensuite, j'approfondirai Uniswap et Bored Ape Yacht Club, deux projets qui m'intéressent personnellement.

2. Exemples historiques de DAO

2.1 Le DAO et le piratage

"The DAO" a été le premier grand projet DAO sur Ethereum. Il a été lancé en avril 2016 après une ICO (Initial Coin Offering) où plus de 160 millions de dollars ont été levés en financement participatif.[3] Le DAO était un fonds de capital-risque virtuel, qui permettait aux détenteurs de jetons de soumettre une proposition de financement de leur projet. Malheureusement, le DAO a eu une durée de vie très courte.

En juin 2016, le projet a subi une attaque fatale lorsqu'un pirate a exploité une vulnérabilité du système et a impitoyablement déplacé 3,6 millions d'éther du DAO (+ 50 millions de dollars à l'époque).[4] À la suite d'une mesure de sécurité intégrée au code du contrat intelligent, les fonds volés ont été gelés sur un compte soumis à une période de détention de 28 jours. Pendant un certain temps, la communauté s'est engagée dans des discussions intenses sur ce qu'il fallait faire ensuite. Les fonds pourraient théoriquement être récupérés, mais cela compromettrait l'esprit des blockchains car elles sont censées être immuables et résistantes à la censure.

Après un débat très houleux, la communauté Ethereum a finalement décidé de transférer les fonds sur un compte de récupération et de restituer les jetons verrouillés aux investisseurs.[5] Mais la décision de modifier le code des contrats intelligents et de "remonter le temps" est restée très controversée. À la suite du désaccord au sein de la communauté sur la marche à suivre, le réseau Ethereum a été hard forké en juillet 2016 et divisé en une version de la blockchain où les fonds ont été récupérés (Ethereum) et une version où les fonds n'ont pas été récupérés (Ethereum classique).

Pendant un certain temps après le piratage, l'intérêt du public pour les DAO en tant que concept s'est adouci. MakerDAO a vu le jour en 2017, MolochDAO en 2019, mais ce n'est qu'en 2020 qu'un paysage de DAO a commencé à prendre forme.[6]

2.2 ConstitutionDAO

ConstitutionDAO était un projet de financement participatif qui a été organisé pour acheter une copie originale de l'une des 13 constitutions américaines restantes lors d'une vente aux enchères Sotheby en novembre 2021. Les contributeurs ont reçu des jetons de gouvernance ($PEOPLE) qui leur permettraient de voter sur des questions liées à la Constitution, comme où il serait affiché, comment il devrait être exposé, pendant combien de temps, etc.[7] Techniquement, les dons du contributeur ne lui conféreraient aucun droit de propriété fractionnaire sur la Constitution.

ConstitutionDAO a recueilli plus de 42 millions de dollars en éther auprès de plus de 17 437 donateurs en quelques jours.[8] Malheureusement, cela n'a pas suffi à surpasser l'offre gagnante de 43,2 millions de dollars faite par le milliardaire, fondateur de Citadel et PDG, Ken Griffin, qui a été convaincu par son fils de se précipiter et de surenchérir sur le DAO.[9] Néanmoins, en plus de battre le record du plus gros financement participatif en moins de 72 heures, le projet a fait les gros titres dans les médias grand public et a présenté le concept DAO à de nombreux débutants.[10]

3. Uniswap

3.1 Présentation

Uniswap est un échange décentralisé (DEX) qui se qualifie de DAO après que l'équipe de développement a lancé son jeton de gouvernance $UNI en septembre 2020. Aujourd'hui, $UNI est le jeton DAO le plus valorisé par capitalisation boursière.[11] Uniswap est connu comme un acteur majeur de DeFi (finance décentralisée) avec d'autres DAO DeFi de premier plan comme MakerDAO , Aave , Compound et Bancor qui sont utilisés pour prêter, emprunter, échanger et gagner des intérêts sur des actifs cryptographiques. Avec Uniswap, vous pouvez échanger des jetons crypto en privé, en toute sécurité et sans que personne ne vous regarde par-dessus l'épaule. Vous pouvez également répertorier gratuitement les jetons sur Uniswap sans passer par les réglementations KYC (Know Your Customer) et sans divulguer aucune information personnelle.

En général, je voudrais affirmer que la cryptographie n'est pas sorcier. Mais comprendre en profondeur le fonctionnement d'Uniswap est en effet complexe comme la science des fusées (voir le livre blanc de la version 3 ici ). Ça devient très technique, très vite. Néanmoins, je vais essayer de donner une explication profane du fonctionnement d'Uniswap.

3.2 Utilisateurs et apporteurs de liquidité

Dans l'ensemble, Uniswap est utilisé pour les échanges de jetons basés sur Ethereum et il est exploité par un code de contrat intelligent sans dépendre d'un intermédiaire de confiance. Les utilisateurs sont donc dispensés de payer des frais à la plateforme. Uniswap défie le modèle commercial des échanges traditionnels et centralisés comme Bitcoin défie les banques avec un système de paiement décentralisé (j'aime ramener les fils à Bitcoin lorsque je discute des DAO ).

Vous pouvez contribuer à Uniswap de deux manières principales : en tant qu'utilisateur ou en tant que fournisseur de liquidités .

En tant qu'utilisateur , vous pouvez vous connecter à Uniswap avec un portefeuille crypto comme MetaMask ou Coinbase Wallet et échanger des crypto-monnaies comme Ethereum, Apecoin, Aave, USD Coin, Shiba Inu, Wrapped Bitcoin, Axie Infinity et d'autres jetons basés sur le jeton fongible d'Ethereum. norme (ERC20). Au lieu de payer des frais de plate-forme, vous payez des frais de transaction aux fournisseurs de liquidité chaque fois que vous échangez des jetons actuellement à un taux standard de 0,30 %.[12] Les frais que vous payez sont répartis entre tous les fournisseurs de liquidité proportionnellement à leur part du pool de liquidités donné.

Le rôle des fournisseurs de liquidités est mieux compris dans le cadre de la finance traditionnelle. Les échanges cryptographiques centralisés comme Coinbase ou Binance, ou les bourses comme le Nasdaq et le NYSE (New York Stock Exchange), utilisent un «modèle de carnet de commandes» pour évaluer les actifs. Cela signifie que les acheteurs et les vendeurs se mettent d'accord sur un prix. Si personne n'est disposé à passer ses ordres à un niveau de prix équitable, les teneurs de marché fournissent des liquidités afin que les utilisateurs puissent toujours négocier sans contrepartie.[13] Les teneurs de marché sont motivés à fournir des liquidités en gros volumes car ils perçoivent de minuscules commissions sur l'évolution des prix. Sur les bourses traditionnelles, Citadel Securities et Goldman Sachs sont parmi les plus grands teneurs de marché.[14]

Le rôle de fournisseur de liquidité sur Uniswap correspond aux teneurs de marché sur les bourses traditionnelles. Ils sont motivés pour faciliter les échanges sur Uniswap car ils gagnent des intérêts sous la forme de frais de transaction des utilisateurs lorsqu'ils contribuent aux soi-disant pools de liquidités.

3.3 Réserves de liquidité

Contrairement aux échanges centralisés, Uniswap ne dépend pas des carnets de commandes ou des demandes du marché pour déterminer et ajuster les prix. Au lieu de cela, il utilise des pools de liquidités avec un algorithme appelé " Formule de produit constant " (plus d'informations à ce sujet dans la section suivante).

Les pools de liquidités consistent en une paire de jetons, par exemple ETH/DAI. Chaque paire de jetons que vous pouvez échanger sur Uniswap est soutenue par un pool de liquidités (voir la liste ici ). Les fournisseurs de liquidités sont tenus de déposer un montant égal des deux jetons dans le pool lorsqu'ils fournissent des liquidités.[15]

Si, par exemple, vous souhaitez contribuer 1 000 $ au pool ETH/DAI sur Uniswap, vous devrez contribuer avec 500 $ ETH et 500 $ DAI.[16] Cela signifie que si 1 ETH se négocie pour 500 $, tandis que 1 DAI (sous forme de stablecoin) se négocie pour 1 $, un utilisateur contribuerait avec 1 ETH et 500 DAI pour maintenir l'équilibre du pool de liquidités.

Les fournisseurs de liquidités peuvent définir une fourchette de prix ciblée dans laquelle ils sont prêts à négocier, ou bien fournir des liquidités pour toute la fourchette de prix, quelle que soit la hauteur ou la baisse des prix. Si les fournisseurs de liquidité fixent une fourchette cible, ils ne gagneront des intérêts que lorsque le prix du jeton se situe dans cette fourchette. Une fois qu'un utilisateur a fourni des liquidités, il reçoit un jeton de fournisseur de liquidités (jeton LP) qui peut être échangé (brûlé) à tout moment contre la garantie sous-jacente plus les frais de transaction gagnés.[17]

3.4 L'algorithme de formule de produit constant

Vitalik Buterin a écrit un article sur Reddit en 2016 détaillant une idée d'un type d '«échange décentralisé» qui jetterait les bases de ce qui deviendrait plus tard des teneurs de marché automatisés (AMM).[18] Les AMM permettent aux utilisateurs de négocier contre des contrats intelligents via des pools de liquidités au lieu d'acheteurs et de vendeurs humains.

L'algorithme de formule de produit constant d'Uniswap est un type d'AMM basé sur une formule mathématique simple :

Jeton x * Jeton y = k

Pour reprendre l'exemple de la dernière section, le jeton x est ETH, le jeton y est DAI et k est une constante fixe. Le rapport entre les deux jetons doit rester constant (50:50), de sorte que l'offre totale de liquidités du pool reste la même. Si nous imaginons que le premier fournisseur de liquidités fournit au pool un premier 10 ETH et 5000 DAI, le calcul ressemblerait à ceci :

10 ETH * 5000 DAI = 50.000

Pour qu'un utilisateur achète DAI, le commerçant doit fournir une quantité équivalente d'ETH dans l'échange (et vice versa). Si un utilisateur échange DAI contre ETH, l'offre d'ETH dans le pool augmenterait naturellement, tandis que l'offre de DAI diminuerait. Cela modifie la valeur de Token X et Token Y dans l'équation. Cependant, l'offre totale de jetons dans le pool doit rester constante. C'est là que l'AMM d'Uniswap entre en jeu et calcule le nombre exact de DAI que l'utilisateur doit mettre dans le pool de liquidités pour ETH.

Si vous souhaitez approfondir les calculs, je peux vous recommander cette vidéo de Whiteboard Crypto :

Si les prix des jetons dans le pool s'aventurent trop loin des prix du marché, une opportunité d'arbitrage instantanée est créée. En d'autres termes, les commerçants sont incités à profiter des différences de prix en achetant ou en vendant des jetons du pool à des bourses extérieures comme Coinbase ou Binance qui équilibreront les prix.[19]

4. Club de yacht Bored Ape

4.1 Laboratoires BAYC et Yuga

Bored Ape Yacht Club (BAYC) est une collection NFT et une communauté sociale lancée en avril 2021 .

Alors qu'Uniswap est un DeFi DAO utilisé pour le trading de crypto et la génération d'intérêts, BAYC serait classé comme un DAO social, une sorte de club social où les membres se réunissent dans des espaces virtuels et physiques pour passer du temps.

BAYC a été créé par la société Yuga Labs . Les quatre fondateurs sont surtout connus sous les pseudonymes Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato Ketchup et No Sass[20] et par leurs avatars Bored Ape NFT sur Twitter. Les fondateurs sont restés totalement anonymes jusqu'à récemment, lorsque BuzzFeed les a doxés dans un article d'investigation .

Yuga Labs est devenue de loin la société NFT la plus prospère de l'histoire. À savoir, mars 2022 a été un mois avec des annonces extraordinaires de Yuga Labs car ils ont :

Acquisition de deux des collections NFT les plus précieuses, CryptoPunks et Meebits . [21]



A levé un tour de financement de 450 millions de dollars mené par le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) basé dans la Silicon Valley, ce qui a abouti à une valorisation de l'entreprise de 4 milliards de dollars. [22]



Lancement d'Apecoin (APE), le jeton ERC-20 de la communauté qui régit Apecoin DAO.



Annonce de la prochaine extension du métaverse de BAYC, the Otherside . Apecoin sera utilisé comme monnaie du jeu.[23] Voir l'impressionnante vidéo promotionnelle ici.

La sortie d'Apecoin marque la transition de BAYC vers une communauté avec une gouvernance DAO. De plus, avec le succès de Yuga Labs dans les NFT, je pense qu'il est parfaitement logique d'étendre le monde BAYC au métaverse. Comme je l'ai déjà dit, les NFT sont des ponts vers le métaverse .

4.2 La collection BAYC

Lorsque Gordon Goner a annoncé le lancement officiel de la prévente des NFT BAYC le 23 avril sur Discord, cela a été accueilli avec peu de fanfare. Presque aucune réaction. Cependant, lorsque l'œuvre d'art de BAYC a été révélée plus tard le 30 avril, la créativité a parlé à de nombreuses personnes et tous les Bored Apes ont été vendus un jour plus tard (à l'exception de quelques-uns réservés aux membres de l'équipe, aux cadeaux et aux promotions). [24]

Depuis lors, BAYC a pris d'assaut le monde. Initialement, les 10 000 NFT Bored Ape uniques (voir tous ici ) étaient vendus pour 0,08 ETH pièce (moins de 200 $ à l'époque). Maintenant, à ce jour, le prix plancher d'un BAYC NFT dépasse facilement 150 000 $ [25] , mais au moins une douzaine de Bored Apes ont été vendus pour plus d'un million de dollars.[26]

Les NFT Bored Ape ont été créés avec des illustrations génératives – une méthode de création artistique qui implique un système autonome. Les Bored Apes ont été créés à l'origine à l'aide de croquis approximatifs de Gargamel et Gordon Goner, puis étoffés par des illustrateurs professionnels et finalement placés dans un programme algorithmique qui a généré 10 000 combinaisons différentes basées sur plus de 170 traits possibles "faits à la main".[27]

Tous les Bored Apes sont donc uniques dans leur conception. Ils viennent dans différents vêtements, expressions faciales et couleurs de fond, chacun avec des attributs variés tels que des yeux au laser, du chewing-gum dans la bouche, des lunettes de soleil, des oreilles de lapin, une fourrure dorée, des gilets de motard ou des dents colorées. Mais comme nous le savons, les propriétaires de Bored Ape ne paient pas seulement des sommes faramineuses d'ETH pour des JPEG d'œuvres d'art. Ils paient pour les NFT sous-jacents qui sont identifiables de manière unique et prouvent l'enregistrement de propriété sur la blockchain Ethereum.

4.3 La communauté BAYC

L'argument de vente le plus attrayant pour les NFT Bored Ape est peut-être qu'ils servent de cartes de membre exclusives à la communauté BAYC. La communauté compte un certain nombre de membres célèbres comme Justin Bieber, Stephen Curry, Jimmy Fallon, Eminem, Snoop Dogg, Madonna et bien d'autres . Les membres ont accès à un serveur Discord privé, à un tableau de graffitis réservé aux membres appelé « The Bathroom », à des chasses au trésor avec de grosses récompenses et à des événements privés comme « Ape Fest 2021 », une fête qui s'est tenue dans un entrepôt de Brooklyn et a présenté des artistes en direct tels que Lil Baby, les Strokes, Questlove, Beck, Chris Rock et Aziz Ansari. [28]

Un autre avantage de faire partie de la communauté BAYC est les parachutages exclusifs. Avec les NFT Bored Ape en forte demande et pour la plupart hors du marché, Yuga Labs a publié deux autres collections NFT, Mutant Bored Ape Club (MBAC) et Bored Ape Kennel Club (BACK). Les NFT des deux collections ont été largués aux détenteurs de Bored Ape (en savoir plus sur le largage créatif de Mutant Ape ici ). [29] En outre, lors du lancement d'Apecoin en mars 2022, 150 millions d'APE ont été largués par avion aux détenteurs de BAYC et MBAC. [30]

4.4 Apecoins et l'autre côté

Bien que les NFT de Yuga Labs aient une barre d'entrée élevée qui interdit au Joe moyen de participer à la communauté, BAYC n'est plus un culte pour l'élite. Quiconque achète Apecoin sur un échange crypto comme Uniswap ou Coinbase peut désormais participer à l'avenir de BAYC en soumettant des propositions, des commentaires et des votes.

Cependant, Apecoin DAO n'est pas (encore) seul responsable de la gestion de BAYC. La Fondation APE est responsable de l'administration quotidienne, de la comptabilité, de la gestion de projet et gagne le soutien de l'Apecoin DAO afin que les idées puissent devenir réalité. [31]

Enfin, le « Board » est un conseil spécial de la Fondation APE qui assure la surveillance de la Fondation APE. Il se réunit sur les propositions nécessitant un examen administratif en vertu des règles ApeCoin DAO. [32] Le Conseil initial a un mandat de six mois, après quoi les membres du DAO voteront chaque année sur les membres du Conseil.[33] Le conseil d'administration actuel est composé entre autres d'Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit, d'Amy Wu, responsable de Ventures & Gaming chez FTX, et de Yat Siu, co-fondateur d'Animoca qui est à l'origine du métaverse The Sandbox .

La prochaine étape du voyage de Yuga Labs est le monde du jeu métaverse, l'Autre côté, qui est encore en construction. Le site explique [34] :

"Nous avons décidé de construire l'Autre côté avec une chose en tête : le métaverse devrait être tout sauf ennuyeux. Le monde doit être dynamique, imprégné de narration, et vos actions doivent avoir des conséquences. Entrez dans l'au-delà, où les règles normales ne s'appliquent pas. Où vous vous retrouvez dépend du hasard. Où tu vas dépend de toi"

Vous pouvez déjà revendiquer des terres dans l'Autre côté en achetant " Otherdeed " avec Apecoin, menthe 1 Otherdeed gratuitement moins les frais d'essence si vous êtes titulaire de BAYC ou MAYC, ou explorez simplement une carte du monde . Il a également été annoncé que tous les détenteurs de BAYC, MAYC, BAKC et CryptoPunks recevront des modèles 3D prêts pour Otherside de leurs NFT. [35]

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons examiné de plus près Uniswap et BAYC. Nous avons également brièvement examiné The DAO et ConstitutionDAO en tant que références historiques pour clarifier la véritable signification des DAO. Je crois qu'Uniswap et BAYC ont un grand potentiel à leur manière. Les deux DAO servent également à illustrer à quel point l'étiquette DAO est étendue. Alors qu'Uniswap est un DEX utilisé pour échanger des jetons ERC-20 via un AMM, BAYC est un club social pour les détenteurs de NFT qui se transforme en un métaverse de jeu. Les deux projets doivent-ils être classés comme DAO, ou la fonction DAO est-elle vraiment une caractéristique non déterminante des projets ?





