DAO の真の意味 — Uniswap と BAYC

「時は 2031 年。BTC と ETH は世界を席巻しました。仮想通貨に夢中になった人は誰でも、夢のような大金持ちです。しかし今、彼らは皆退屈していて、同じ考えを持つ他の類人猿と遊びたがっています。そのためには、特別な場所に行く必要があります。」

- Bored Ape Yacht Clubのバックストーリー[1]

ソース

1.はじめに

DAO は、ポスト インターネット時代に人間が共同作業を行うための新しい方法を提供します。彼らは組織から企業のはしごを取り除き、役職、学歴、個人のアイデンティティに関係なく、メンバーが発言できるようにします。

DAO を単純に考える 1 つの方法は、メンバーが独自の通貨を共有し、事前にエンコードされたルールでプロジェクトを共同で管理するオンライン フォーラムのようなものです。完全に分散化するには、DAO のどのメンバーもコア開発チームの助けなしに変更を実装できる必要があります。完全に自律的であるためには、DAO は自動更新を行い、たとえば複雑なタスクを支援する人間の専門家を独自に探すなど、所定の目的に向けて作業できる必要があります[2]。

今日、DAO のネームタグは非常に多様なプロジェクトの寄せ集めでラベル付けされていますが、それらが完全に分散化または自律化されていることはめったにありません。代わりに、今日の DAO は、他の 2 つの重要な属性によって特徴付けることができます。

- それらはオープンソースであるため、誰でも基礎となるコードを検査し、変更を提案し、完全にコピーして競合するシステムを設計することさえできます。

- ガバナンス メカニズムにより、ユーザー コミュニティは決定やイニシアチブに投票できます。 DAO のメンバーは、プラットフォームに依存しないガバナンス トークンのシェアで投票します。したがって、DAO は、 Bitcoin のように、取締役会や CEO の代わりに一般投票がプロジェクトの方向性をかき立てるリーダーのない民主主義です。

この投稿では、DAO の実用的なアプリケーションについて多くの知識を得ることができます。 DAO の 2 つの歴史的な例、The DAO と ConstituencyDAO について簡単に説明します。それらはもはや機能していませんが、DAO の真の意味を説明し、コンテキストをもたらすのに役立ちます。その後、私が個人的に興味を持っている 2 つのプロジェクト、Uniswap と Bored Ape Yacht Club について深く掘り下げます。

2. DAO の歴史的な例

2.1 DAO とハック

「The DAO」は、イーサリアムでの最初の主要な DAO プロジェクトでした。クラウドファンディングで 1 億 6000 万ドル以上が調達された ICO (初期コイン オファリング) の後、2016 年 4 月に開始されました。[3] DAO は仮想ベンチャー キャピタル ファンドであり、トークン所有者がプロジェクトの資金調達の提案を提出できるようにしました。残念ながら、DAO の寿命は非常に短かったのです。

2016 年 6 月、ハッカーがシステムの脆弱性を悪用し、DAO から 360 万イーサ (当時 +5,000 万ドル) を冷淡に移動させたとき、プロジェクトは致命的な攻撃を受けました。[4]スマート コントラクト コードに組み込まれたセキュリティ対策の結果、盗まれた資金は 28 日間の保持期間を条件としてアカウントに凍結されました。しばらくの間、コミュニティは次に何をすべきかについて激しい議論を繰り広げました。理論的には資金を回収することができますが、ブロックチェーンは不変で検閲に耐性があると考えられているため、そうするとブロックチェーンの精神が損なわれます。

激しい議論の末、イーサリアム コミュニティは結局、資金を回収口座に移し、ロックされたトークンを投資家に返却することを決定しました[5]。しかし、スマート コントラクト コードを微調整して「時間を戻す」という決定は、依然として非常に物議をかもしていました。正しい行動の方針についてコミュニティ内で意見の相違が生じた結果、イーサリアム ネットワークは 2016 年 7 月にハード フォークされ、資金が回収されたバージョンのブロックチェーン (イーサリアム) と資金が回収されなかったバージョンに分割されました。 (イーサリアムクラシック)。

ハッキング後しばらくの間、概念としての DAO に対する一般の人々の関心は落ち着きました。 MakerDAOは 2017 年に、 MolochDAOは 2019 年に光の日を見ましたが、DAO の風景が形になり始めたのは 2020 年のことでした。

2.2 コンスティチューションDAO

ConstituencyDAOは、2021 年 11 月のサザビー オークションで残りの 13 の米国憲法の 1 つの原本を購入するために組織されたクラウドファンディング プロジェクトでした。寄稿者は、憲法に関連する問題に投票できるガバナンス トークン ($PEOPLE) を受け取りました。展示する場所、展示方法、期間など[7]技術的には、寄稿者の寄付によって憲法に対する部分的な所有権が与えられることはありません。

ConstituencyDAO は、わずか数日で 17,437 人以上の寄付者から 4,200 万ドル以上のイーサを調達しました[8]。残念ながら、億万長者でシタデルの創設者兼 CEO のケン・グリフィンが落札した 4,320 万ドルを上回るには十分ではありませんでした。それにもかかわらず、72 時間以内にクラウドファンディングされたほとんどの資金の記録を破っただけでなく、このプロジェクトは主流メディアの見出しを飾り、多くの初心者に DAO の概念を紹介しました[10]。

3.ユニスワップ

3.1 はじめに

Uniswap は、開発チームが 2020 年 9 月にガバナンス トークン $UNI を立ち上げた後、DAO としての資格を持つ分散型取引所 (DEX) です。現在、$UNI は、時価総額で最も価値のある DAO トークンです。[11] Uniswap は、暗号資産の貸出、借入、取引、利子の獲得に使用されるMakerDAO 、 Aave 、 Compound 、 Bancorなどの他の著名な DeFi DAO とともに、DeFi (分散型金融) の主要なアクターとして知られています。 Uniswap を使用すると、暗号トークンを非公開で安全に、誰にも見られることなく交換できます。また、KYC 規制 (Know Your Customer) を通過せず、個人情報を提供することなく、Uniswap に無料でトークンをリストすることもできます。

一般的に、暗号はロケット科学ではないと主張したいと思います。しかし、Uniswap がどのように機能するかを深く理解することは、実際にはロケット科学のように複雑です (バージョン 3 のホワイト ペーパーはこちらを参照してください)。それは非常に技術的になり、非常に速くなります。それでも、Uniswap がどのように機能するかについて、素人向けの説明をしようと思います。

3.2 ユーザーと流動性プロバイダー

全体として、Uniswap は Ethereum ベースのトークンのスワップに使用され、信頼できる仲介者に依存することなくスマート コントラクト コードによって操作されます。したがって、ユーザーはプラットフォームへの料金の支払いを免除されます。 Uniswap は、ビットコインが分散型決済システムで銀行に挑戦するように、従来の中央集権型取引所のビジネス モデルに挑戦します (私は、 DAO について議論するとき、スレッドをビットコインに引き戻すのが好きです)。

Uniswap に貢献できる主な方法は 2 つあります。ユーザーとして、または流動性プロバイダーとしてです。

ユーザーとして、 MetaMaskやCoinbase Walletなどの暗号ウォレットを使用して Uniswap に接続し、Ethereum、Apecoin、Aave、USD Coin、Shiba Inu、Wrapped Bitcoin、Axie Infinity、および Ethereum の代替トークンに基づくその他のトークンなどの暗号通貨を交換できます。標準(ERC20)。プラットフォーム料金を支払う代わりに、現在 0.30% の標準レートでトークンを交換するたびに流動性プロバイダーにトランザクション料金を支払います。[12]あなたが支払う手数料は、指定された流動性プールのシェアに比例して、すべての流動性プロバイダーに分配されます。

流動性プロバイダーの役割は、従来の金融に関連して理解するのが最も簡単です。 Coinbase や Binance などの中央集権的な仮想通貨取引所、または Nasdaq や NYSE (ニューヨーク証券取引所) などの証券取引所は、資産の価格設定に「オーダーブック モデル」を使用しています。これは、買い手と売り手が価格で解決することを意味します。誰も公正な価格レベルで注文を出そうとしない場合、マーケットメーカーは流動性を提供するため、ユーザーは取引相手なしでいつでも取引できます[13]。マーケットメーカーは、価格の動きからわずかな手数料を稼ぐため、大量の流動性を提供することに意欲的です。伝統的な取引所では、シタデル・セキュリティーズとゴールドマン・サックスが最大のマーケットメーカーです[14]。

Uniswap におけるリクイディティ プロバイダーの役割は、従来の取引所におけるマーケット メーカーに相当します。彼らは、いわゆる流動性プールに貢献すると、ユーザーの取引手数料の形で利益を得るため、Uniswap での取引を促進することに動機付けられています。

3.3 流動性プール

中央集権的な取引所とは異なり、Uniswap は価格の決定と調整をオーダーブックや市場の需要に依存しません。代わりに、流動性プールを「 定数積式」と呼ばれるアルゴリズムと一緒に使用します (これについては、次のセクションで詳しく説明します)。

流動性プールは、ETH/DAI などのトークン ペアで構成されます。 Uniswap で交換できるすべてのトークン ペアは、流動性プールによって支えられています (こちらのリストを参照してください)。流動性プロバイダーは、流動性を供給する際に両方のトークンを同量プールに預け入れる必要があります。[15]

たとえば、Uniswap の ETH/DAI プールに 1000 ドルを寄付したい場合、500 ドルの ETH と 500 ドルの DAI を寄付する必要があります。[16]つまり、1 ETH が $500 で取引され、1 DAI (ステーブルコインとして) が $1 で取引されている場合、ユーザーは流動性プールのバランスを保つために 1 ETH と 500 DAI を寄付することになります。

リクイディティ プロバイダーは、取引を希望する目標とする価格帯を設定するか、価格がどれほど高くても低くても、全価格帯の流動性を提供できます。リクイディティ プロバイダーがターゲット範囲を設定すると、トークン価格がその範囲内にある場合にのみ利子を獲得できます。ユーザーが流動性を供給した後、流動性プロバイダー トークン (LP トークン) が付与されます。このトークンは、基礎となる担保と獲得した取引手数料に対していつでも償還 (バーン) できます。[17]

3.4 定積フォーミュラーアルゴリズム

Vitalik Buterin は 2016 年に Reddit に投稿し、後に Automated Market Makers (AMM) となるものの基礎を築く一種の「分散型取引所」のアイデアを詳述しました。[18] AMM を使用すると、ユーザーは人間の買い手と売り手ではなく、流動性プールを介してスマート コントラクトとの取引を行うことができます。

Uniswap の定数積式アルゴリズムは、単純な数式に基づく AMM の一種です。

トークン x * トークン y = k

前のセクションの例を使用すると、トークン x は ETH、トークン y は DAI、k は固定定数です。 2 つのトークンの比率は一定 (50:50) に維持する必要があるため、プールの総流動性供給は同じままです。最初の流動性プロバイダーが最初の 10 ETH と 5000 DAI をプールに供給すると仮定すると、数学は次のようになります。

10 ETH * 5000 DAI = 50.000

ユーザーが DAI を購入するには、トレーダーは同量の ETH を取引所に供給する必要があります (逆も同様です)。ユーザーが DAI を ETH にスワップすると、プール内の ETH の供給は自然に増加し、DAI の供給は減少します。これにより、式のトークン X とトークン Y の値が変更されます。ただし、プール内のトークンの総供給量は一定に保つ必要があります。そこで Uniswap の AMM が登場し、ユーザーが ETH の流動性プールに入れる必要がある DAI の正確な数を計算します。

計算をさらに詳しく知りたい場合は、Whiteboard Crypto の次のビデオをお勧めします。

プール ベンチャーのトークン価格が市場価格から離れすぎている場合、即時の裁定取引の機会が作成されます。言い換えれば、トレーダーは、トークンをプールからコインベースやバイナンスなどの外部取引所に売買することで価格差を利用するように動機付けられ、価格が均衡します.[19]

4.退屈なエイプヨットクラブ

4.1 BAYC と Yuga Labs

Bored Ape Yacht Club (BAYC) は、 2021 年 4 月に開始された NFT コレクションおよびソーシャル コミュニティです。

Uniswap は仮想通貨の取引と利子獲得に使用される DeFi DAO ですが、BAYC は Social DAO に分類されます。これは、メンバーが仮想空間と物理空間に集まってたむろする一種のソーシャル クラブです。

BAYC はYuga Labs社によって作成されました。 4 人の創設者は、Gargamel、Gordon Goner、Emperor Tomato Ketchup、No Sass[20] というペンネームと、Twitter の Bored Ape NFT アバターで最もよく知られています。創設者は、BuzzFeedが調査記事で彼らを暴露した最近まで、完全に匿名のままでした。

Yuga Labs は、史上最も成功した NFT 企業になりました。つまり、2022 年 3 月は Yuga Labs から次のような特別な発表があった月でした。

最も価値のある 2 つの NFT コレクション、 CryptoPunksとMeebitsを取得しました。 [21]



シリコン バレーを拠点とするベンチャー ファンドのAndreessen Horowitz (a16z) が主導する 4 億 5,000 万ドルの資金調達ラウンドを調達し、その結果、40 億ドルの事業評価額が得られました。 [22]



Apecoin DAO を管理するコミュニティの ERC-20 トークンである Apecoin (APE) をリリースしました。



BAYC の今後のメタバース拡張版である The Othersideを発表しました。 Apecoin はゲーム内通貨として使用されます。[23]印象的なプロモーションビデオはこちら。

Apecoin のリリースは、DAO ガバナンスを持つコミュニティへの BAYC の移行を示しています。さらに、Yuga Labs の NFT での成功により、BAYC の世界をメタバースに拡張することは完全に理にかなっていると思います。前に述べたように、 NFT はメタバースへの架け橋です。

4.2 BAYC コレクション

Gordon Goner が 4 月 23 日に Discord で BAYC NFT の公式先行販売開始を発表したとき、ファンファーレはほとんどありませんでした。ほとんど反応なし。しかし、4 月 30 日に BAYC のアートワークが公開されたとき、その創造性は多くの人々に語りかけ、すべての Bored Ape は 1 日後に売り切れました (チーム メンバー、景品、プロモーション用に保存されたいくつかを除く)。 [24]

それ以来、BAYC は世界を席巻してきました。当初、10,000 個のユニークな Bored Ape NFT (すべてをここで参照) は、1 個 0.08 ETH (当時は 200 ドル未満) で販売されていました。今日現在、BAYC NFT の最低価格は 150,000 ドルを軽く超えています[25]が、少なくとも 12 の Bored Ape が 100 万ドル以上で販売されています [26]。

The Bored Ape NFT は、ジェネレーティブ アートワーク (自律システムを含むアート作成方法) を使用して作成されました。 The Bored Apes は、Gargamel と Gordon Goner による大まかなスケッチによって最初に確立され、その後プロのイラストレーターによって肉付けされ、最終的に 170 を超える可能な「手作りの」特性に基づいて 10,000 の異なる組み合わせを生成するアルゴリズム プログラムに配置されました。

したがって、すべての退屈な猿は、そのデザインがユニークです。彼らはさまざまな服装、表情、背景色をしており、それぞれレーザーの目、口の風船ガム、サングラス、ウサギの耳、金色の毛皮、バイカー ベスト、カラフルな歯など、さまざまな属性を持っています。しかし、私たちが知っているように、Bored Ape の所有者はアートワークの JPEG に驚異的な金額の ETH を支払っているだけではありません。彼らは、一意に識別可能であり、イーサリアム ブロックチェーンでの所有権の記録を証明する基礎となる NFT に対して支払いを行っています。

4.3 BAYCコミュニティ

Bored Ape NFT の最も魅力的なセールス ポイントは、おそらく BAYC コミュニティの専用メンバーシップ カードとして機能することです。コミュニティには、ジャスティン ビーバー、スティーブン カリー、ジミー ファロン、エミネム、スヌープ ドッグ、マドンナなど、多くの有名なセレブ メンバーがいます。メンバーは、プライベート Discord サーバー、「バスルーム」と呼ばれるメンバー限定のグラフィティ ボード、大きな報酬のある宝探し、ブルックリンの倉庫で開催され、注目を集めたパーティー「 Ape Fest 2021 」などのプライベート イベントへのアクセスが許可されます。 Lil Baby、The Strokes、Questlove、Beck、Chris Rock、Aziz Ansari などのライブ アクト。 [28]

BAYC コミュニティの一員であることのもう 1 つの利点は、排他的なエアドロップです。 Bored Ape NFT の需要が高く、大部分が市場から離れているため、Yuga Labs はさらに 2 つの NFT コレクション、 Mutant Bored Ape Club (MBAC) とBored Ape Kennel Club (BACK) をリリースしました。両方のコレクションの NFT は、Bored Ape 所有者にエアドロップされました (クリエイティブなミュータント エイプのエアドロップについて詳しくは、こちらをご覧ください)。 [29]さらに、2022 年 3 月に Apecoin がローンチされたとき、1 億 5000 万の APE が BAYC と MBAC の所有者にエアドロップされました。 [30]

4.4 Apecoins とその反対側

Yuga Labs の NFT には、平均的な Joe がコミュニティに参加することを禁じる高い参入基準がありますが、BAYC はもはやエリートのカルトではありません。 Uniswap や Coinbase などの仮想通貨取引所でApecoinを購入した人は誰でも、提案を提出し、コメントし、投票することで、BAYC の将来に参加できるようになりました。

ただし、Apecoin DAO は (まだ) BAYC の管理を単独で担当しているわけではありません。 APE Foundation は、日々の管理、簿記、プロジェクト管理を担当し、Apecoin DAO への支援を得て、アイデアを実現できるようにします。 [31]

最後に、「理事会」は、APE Foundation を監督する APE Foundation の特別評議会です。それは、ApeCoin DAO 規則の下で行政審査を必要とする提案について会合します。 [32]最初の理事会の任期は 6 か月で、その後、DAO メンバーは毎年理事会のメンバーに投票します [33]。現在の理事会は、Reddit の共同創設者である Alexis Ohanian、FTX のベンチャー & ゲームの責任者である Amy Wu、 The Sandbox metaverse の背後にある Animoca の共同創設者である Yat Siu などで構成されています。

Yuga Labs の旅の次のステップは、まだ建設中のメタバース ゲームの世界、Otherside です。ウェブサイトでは[34] :

「私たちは 1 つのことを念頭に置いて、アザーサイドの構築に着手しました。それは、メタバースは退屈なものであってはならないということです。世界は動的で、物語に満ちている必要があり、あなたの行動が結果をもたらす必要があります。通常のルールが適用されない反対側に足を踏み入れます。どこにたどり着くかは運次第です。どこに行くかはあなた次第です」

Apecoin で「 Otherdeed 」を購入し、BAYC または MAYC 保有者の場合はガス料金を差し引いた 1 つの Otherdeed を無料でミントするか、単に世界地図を探索することで、既にアザーサイドの土地を主張することができます。また、BAYC、MAYC、BAKC、CryptoPunks のすべての所有者に、NFT の Otherside 対応 3D モデルが提供されることも発表されました。 [35]

5。結論

この記事では、Uniswap と BAYC について詳しく説明しました。また、DAO の真の意味を明確にするための歴史的参考資料として、DAO とコンスティテューションDAO について簡単に説明しました。 UniswapもBAYCも、それぞれに大きな可能性を秘めていると思います。 2 つの DAO は、DAO ラベルがどの程度拡張されているかを示す役割も果たします。 Uniswap は AMM を介して ERC-20 トークンを取引するために使用される DEX ですが、BAYC はゲームのメタバースに変わりつつある NFT 保有者向けのソーシャル クラブです。両方のプロジェクトを DAO として分類する必要がありますか?それとも、DAO 機能は実際にはプロジェクトの非定義機能にすぎませんか?





[1]ダリル・ロー (2022 年 3 月)、0.08 から 769 ETH へ: 退屈な猿の歴史と台頭を探る -> https://chaindebrief.com/bored-ape-yacht-club-history-rise-of-bayc / (29–05–2022).

[2] Vitalik Buterin (2014 年 5 月)、DAO、DAC、DA など: 不完全な用語ガイド -> https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more- an-incomplete-terminology-guide/ .

[3] Nathaniel Popper (2016 年 6 月) 5000 万ドル以上のハッキングが仮想通貨の世界に希望をもたらす -> https://www.nytimes.com/2016/06/18/business/dealbook/hacker-may- have-removed-more-than-50-million-from-experimental-cybercurrency-project.html (11–05–2022)。

[4]同上。

[5] DAO ハックの詳細はこちら: Osman Gazi Güçlütürk (2018 年 8 月) The DAO Hack Explained: Unfortunate Take-off of Smart Contracts, https://ogluturk.medium.com/the-dao-hack-explained-unfortunate -take-off-of-smart-contracts-2bd8c8db3562#_ftn6 (10–05–2022).

[6] http://daotimeline.com/ (22–05–2022).

[7]憲法DAO FAQ -> https://docs.google.com/document/d/1oMbg2d_7QmhO7QtoLmIeqg9HCdNfZgoC_w7oi7RMD7Q/edit (22–05–2022).

[8] ConstituencyDAO による Twitter 投稿 -> https://twitter.com/ConstitutionDAO/status/1461498841820192771/photo/1 (20–05–2022).

[9]ハリー・ロバートソン (2021 年 12 月) シタデルの億万長者ケン・グリフィンの息子は、彼に米国憲法の珍しいコピーを購入するように言いました。 news/currencies/ken-griffin-citadel-constitution-copy-constitutiondao-crypto-collective-meme-stocks-2021-12 (22–05–2022).-

[10] ConstituencyDAO による Twitter 投稿 -> https://twitter.com/ConstitutionDAO/status/1461498841820192771/photo/1 (22–05–2022).

[11] https://www.coingecko.com/en/categories/governance (22–05–2022).

[12] Uniswap ドキュメント: https://docs.uniswap.org/protocol/V2/concepts/advanced-topics/fees (29–05–2021).

[13]このビデオから、マーケット メーカーと自動化されたマーケット メーカーについて学びました: Finematics (2021), How do LIQUIDITY POOLS work? (ユニスワップ、カーブ、バランサー) | DEFI の説明 https://www.youtube.com/watch?v=cizLhxSKrAc

[14] Rahul Nambiampurath (2022 年 3 月)、Uniswap とはhttps://thedefiant.io/what-is-uniswap/ (26–05–2022).

[15]範囲注文で片面の資産プロビジョニングが可能です。こちらを参照してください: https://docs.uniswap.org/protocol/concepts/V3-overview/range-orders

[16] Nader (2021 年 4 月)、流動性プールとは何ですか? ->

2021 年 4 月 16 日https://learn.zapper.fi/articles/what-is-a-liquidity-pool (31–05–2022)。

[17]詳細はこちらhttps://help.uniswap.org/en/articles/5391541-provide-liquidity-on-uniswap-v3をご覧ください。

[18] Kris Machowski (2021 年 12 月)、自動化されたマーケット メーカーの紹介 -> https://www.machow.ski/posts/an_introduction_to_automated_market_makers/

[19]同上。

[20] Samantha Hissong (2021 年 11 月)、4 人の NFT 初心者がどのようにして漫画の類人猿の 10 億ドル規模のエコシステムを作成したかhttps://www.rollingstone.com/culture/culture-news/bayc-bored-ape-yacht-club-nft -インタビュー-1250461/ (05–06–2022).

[21]ジェイコブ・カストレナケス (2022 年 3 月)。 Bored Ape Yacht Club の作成者が CryptoPunks と Meebits を購入https://www.theverge.com/2022/3/11/22973394/bored-ape-yacht-club-cryptopunks-meebits-nft (05–06–2022).

[22] Eli Tan (2022 年 3 月)、Bored Ape Yacht Club のオーナー Yuga Labs が A16z 主導で 4 億 5000 万ドルを調達 -> https://www.coindesk.com/business/2022/03/22/bored-apes-owner-yuga -labs-raises-450m-led-by-a16z/ (05–06–2022).

[23] Jacob Kastrenakes (2022 年 3 月)、Bored Ape Yacht Club は、ゲーム、イベント、商品に資金を提供するための暗号通貨を作成します ->https://www.theverge.com/2022/3/16/22981916/apecoin-dao-launched -bayc-bored-ape-yuga-labs (05–06–2022).

[24] The Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT コレクション: 知っておくべきことすべて -> https://medium.com/@coinregwatch/the-bored-ape-yacht-club-bayc-nft-collection-everything-あなたが知る必要がある-fc7002b8a155 (06–06–2022)。

[25] https://www.coingecko.com/en/nft/bored-ape-yacht-club (04–06–2022).

[26]最も高価な Bored Ape Yacht Club NFT のトップ 20 (2022 年更新) -Z https://www.nftsstreet.com/most-expensive-bored-ape-yacht-club-nfts/ (04–06–2022).

[27] NFT インサイト (2021 年 9 月)、BAYC がわずか数か月で NFT の世界を席巻した方法 à https://www.nft-insight.com/p/how-the-bayc-took-over-the- nft-world?s=r (06–06–2022).

[28]ジェシカ・クライン (2021 年 11 月)、The Bored Apes がマンハッタンを取る -> https://www.inputmag.com/culture/bored-ape-yacht-club-nft-nyc-ape-fest (06–06–2022) )。

[29] Morten Christensen (2021 年 9 月)、Mutant Apes Airdrop — This Will Blow Your Mind -> https://blogs.airdropalert.com/serum-for-mutant-ape-airdrop/ (06–06–2022).

[30] https://airdrops.io/apecoin/ (07–06–2022).

[31] https://apecoin.com/about (07–06–2022).

[32]同上。

[33]同上。

[34] https://otherside.xyz/world (07–06–2022)-.

[35] https://otherside.xyz/ (07–06–2022).