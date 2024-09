O verdadeiro significado de DAOs — Uniswap e BAYC

“O ano é 2031. BTC e ETH dominaram o mundo. Todos que imitaram a criptografia são ricos além de seus sonhos mais loucos. Mas agora eles estão todos entediados e querem sair com outros macacos que pensam como eles. Para fazer isso, você precisa ir a algum lugar especial.”

- História do Bored Ape Yacht Club[1]

Fonte

1. Introdução

Os DAOs apresentam uma nova maneira de os humanos colaborarem na era pós-internet. Eles removem a escada corporativa das organizações e permitem que qualquer membro tenha uma palavra a dizer, independentemente de seu título, formação educacional ou identidade pessoal.

Uma maneira simples de pensar em DAOs é como um fórum online onde os membros compartilham sua própria moeda e gerenciam coletivamente um projeto com regras pré-codificadas. Para ser totalmente descentralizado, qualquer membro do DAO deve ser capaz de implementar mudanças sem a ajuda de uma equipe principal de desenvolvimento. Para ser totalmente autônomo, o DAO deve ser capaz de se atualizar automaticamente e trabalhar para um propósito predeterminado, por exemplo, procurando profissionais humanos de forma independente para ajudar em tarefas complexas.[2]

Hoje, o crachá DAO é rotulado em uma mistura de projetos altamente diversos, mas eles raramente são totalmente descentralizados ou autônomos . Em vez disso, os DAOs hoje podem ser caracterizados por dois outros atributos principais:

- Eles são de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode inspecionar o código subjacente, propor alterações e até mesmo copiá-lo em sua totalidade para projetar um sistema concorrente.

- Seu mecanismo de governança permite que uma comunidade de usuários vote em decisões e iniciativas. Os membros do DAO votam com sua parte do token de governança independente de plataforma. DAOs são, portanto, como o Bitcoin , democracias sem líderes onde o voto popular move a direção do projeto em vez de um conselho de administração ou um CEO.

Neste post, vamos ganhar muito conhecimento sobre a aplicação prática de DAOs. Vou abordar brevemente dois exemplos históricos de DAOs, The DAO e ConstitutionDAO. Eles não estão mais em função, mas servem para ilustrar e contextualizar o verdadeiro significado dos DAOs. Depois, vou me aprofundar no Uniswap e no Bored Ape Yacht Club, dois projetos nos quais estou pessoalmente interessado.

2. Exemplos históricos de DAOs

2.1 O DAO e o hack

“The DAO” foi o primeiro grande projeto DAO no Ethereum. Foi lançado em abril de 2016 após uma ICO (Initial Coin Offers), onde mais de US$ 160 milhões foram levantados em crowdfunding.[3] O DAO era um fundo virtual de capital de risco, que permitia aos detentores de token apresentar uma proposta de financiamento de seu projeto. Infelizmente, o DAO teve uma vida útil muito curta.

Em junho de 2016, o projeto sofreu um ataque fatal quando um hacker explorou uma vulnerabilidade no sistema e moveu insensivelmente 3,6 milhões de ethers do DAO (+ $ 50 milhões na época).[4] Como resultado de uma medida de segurança incorporada ao código do contrato inteligente, os fundos roubados foram congelados em uma conta sujeita a um período de retenção de 28 dias. Por um tempo, a comunidade se envolveu em intensas discussões sobre o que fazer a seguir. Os fundos poderiam teoricamente ser recuperados, mas isso comprometeria o espírito das blockchains, já que elas deveriam ser imutáveis e resistentes à censura.

Após um debate muito acalorado, a comunidade Ethereum decidiu, afinal, mover os fundos para uma conta de recuperação e devolver os tokens bloqueados aos investidores.[5] Mas a decisão de ajustar o código do contrato inteligente e “voltar no tempo” permaneceu altamente controversa. Como resultado do desacordo na comunidade sobre o curso de ação correto, a rede Ethereum foi hard fork em julho de 2016 e dividida em uma versão do blockchain onde os fundos foram recuperados (Ethereum) e uma versão onde os fundos não foram recuperados (Clássico Ethereum).

Por um tempo após o hack, o interesse do público em DAOs como um conceito se acalmou. MakerDAO viu o dia da luz em 2017, MolochDAO em 2019, mas não foi até 2020 que uma paisagem de DAOs começou a tomar forma.[6]

2.2 ConstituiçãoDAO

ConstitutionDAO foi um projeto de crowdfunding organizado para comprar uma cópia original de uma das 13 Constituições dos EUA restantes em um leilão da Sotheby em novembro de 2021. Os contribuidores receberam tokens de governança ($PEOPLE) que lhes permitiriam votar em assuntos relacionados à Constituição, como onde seria exibido, como deveria ser exibido, por quanto tempo etc.[7] Tecnicamente, as doações dos contribuintes não concederiam a eles nenhum direito de propriedade fracionária da Constituição.

ConstitutionDAO levantou mais de $ 42 milhões em ether de mais de 17.437 doadores em questão de dias.[8] Infelizmente, não foi o suficiente para superar a oferta vencedora de $ 43,2 milhões feita pelo bilionário, fundador da Citadel e CEO, Ken Griffin, que foi convencido por seu filho a entrar e superar o DAO.[9] No entanto, além de quebrar o recorde de maior arrecadação de dinheiro em menos de 72 horas, o projeto atraiu manchetes na grande mídia e apresentou o conceito DAO a muitos novatos.[10]

3. Uniswap

3.1 Introdução

Uniswap é uma exchange descentralizada (DEX) que se qualifica como DAO depois que a equipe de desenvolvimento lançou seu token de governança $UNI em setembro de 2020. Hoje, $UNI é o token DAO de maior valor por capitalização de mercado.[11] O Uniswap é conhecido como um ator importante em DeFi (finanças descentralizadas), juntamente com outros DeFi DAOs proeminentes, como MakerDAO , Aave , Compound e Bancor , que são usados para emprestar, tomar empréstimos, negociar e ganhar juros sobre ativos criptográficos. Com o Uniswap, você pode trocar tokens criptográficos de forma privada, segura e sem que ninguém olhe por cima do ombro. Você também pode listar tokens no Uniswap gratuitamente sem passar pelos regulamentos KYC (Know Your Customer) e sem fornecer nenhuma informação pessoal.

Em geral, gostaria de afirmar que a criptografia não é ciência do foguete. Mas entender em profundidade como o Uniswap funciona é realmente complexo como ciência de foguetes (consulte o white paper da Versão 3 aqui ). Fica muito técnico, muito rápido. No entanto, tentarei dar uma explicação leiga de como o Uniswap funciona.

3.2 Usuários e Provedores de Liquidez

No geral, o Uniswap é usado para trocas de tokens baseados em Ethereum e é operado por código de contrato inteligente sem depender de um intermediário confiável. Os usuários estão, portanto, isentos de pagar taxas à plataforma. A Uniswap desafia o modelo de negócios das trocas tradicionais e centralizadas, como o Bitcoin, desafia os bancos com um sistema de pagamento descentralizado (eu gosto de trazer tópicos de volta ao Bitcoin ao discutir DAOs ).

Existem duas maneiras principais de contribuir com o Uniswap: como usuário ou como provedor de liquidez .

Como usuário , você pode se conectar ao Uniswap com uma carteira criptográfica como MetaMask ou Coinbase Wallet e trocar criptomoedas como Ethereum, Apecoin, Aave, USD Coin, Shiba Inu, Wrapped Bitcoin, Axie Infinity e outros tokens baseados no token fungível da Ethereum padrão (ERC20). Em vez de pagar taxas de plataforma, você paga taxas de transação para provedores de liquidez cada vez que troca tokens atualmente a uma taxa padrão de 0,30%.[12] A taxa que você paga é distribuída entre todos os provedores de liquidez proporcionalmente à sua participação no pool de liquidez fornecido.

O papel dos provedores de liquidez é mais facilmente compreendido em relação às finanças tradicionais. Trocas de criptomoedas centralizadas como Coinbase ou Binance, ou bolsas de valores como Nasdaq e NYSE (Bolsa de Valores de Nova York), usam um “modelo de carteira de pedidos” para precificar ativos. Isso significa que compradores e vendedores estabelecem um preço. Se ninguém estiver disposto a colocar seus pedidos a um nível de preço justo, os formadores de mercado fornecem liquidez para que os usuários possam sempre negociar sem uma contraparte.[13] Os formadores de mercado são motivados a fornecer liquidez em grandes volumes, uma vez que recebem pequenas taxas pela ação do preço. Nas bolsas tradicionais, Citadel Securities e Goldman Sachs estão entre os maiores formadores de mercado.[14]

O papel do provedor de liquidez no Uniswap corresponde aos formadores de mercado nas bolsas tradicionais. Eles são motivados a facilitar a negociação no Uniswap, pois ganham juros na forma de taxas de transação dos usuários quando contribuem para os chamados pools de liquidez.

3.3 Pools de Liquidez

Diferentemente das bolsas centralizadas, o Uniswap não depende de carteiras de pedidos ou demandas de mercado para determinar e ajustar preços. Em vez disso, ele usa pools de liquidez junto com um algoritmo chamado “ Fórmula de produto constante ” (mais sobre isso na próxima seção).

Os pools de liquidez consistem em um par de tokens, por exemplo, ETH/DAI. Cada par de tokens que você pode trocar no Uniswap é sustentado por um pool de liquidez (veja a lista aqui ). Os provedores de liquidez são obrigados a depositar uma quantia igual de ambos os tokens no pool quando fornecem liquidez.[15]

Se, por exemplo, você gostaria de contribuir com $ 1.000 para o pool ETH/DAI no Uniswap, você teria que contribuir com $ 500 ETH e $ 500 DAI.[16] Isso significa que se 1 ETH está sendo negociado por $ 500, enquanto 1 DAI (como uma stablecoin) está sendo negociado por $ 1, um usuário contribuiria com 1 ETH e 500 DAI para manter o pool de liquidez em equilíbrio.

Os provedores de liquidez podem definir uma faixa de preço-alvo na qual estão dispostos a negociar ou, alternativamente, fornecer liquidez para toda a faixa de preço, independentemente de quão altos ou baixos os preços vão. Se os provedores de liquidez definirem uma faixa-alvo, eles só ganharão juros quando o preço do token estiver dentro dessa faixa. Depois que um usuário fornece liquidez, ele recebe um token de provedor de liquidez (LP Token) que pode ser resgatado (queimado) a qualquer momento pela garantia subjacente mais as taxas de transação ganhas.[17]

3.4 O Algoritmo da Fórmula do Produto Constante

Vitalik Buterin escreveu uma postagem no Reddit em 2016 detalhando uma ideia para um tipo de “troca descentralizada” que estabeleceria as bases para o que mais tarde se tornaria os Automated Market Makers (AMM).[18] Os AMMs permitem que os usuários negociem contratos inteligentes por meio de pools de liquidez em vez de compradores e vendedores humanos.

O algoritmo de fórmula de produto constante da Uniswap é um tipo de AMM baseado em uma fórmula matemática simples:

Ficha x * Ficha y = k

Para usar o exemplo da última seção, Token x é ETH, Token y é DAI e k é uma constante fixa. A proporção entre os dois tokens deve permanecer constante (50:50), portanto, o suprimento total de liquidez do pool permanece o mesmo. Se imaginarmos que o primeiro provedor de liquidez fornece ao pool 10 ETH iniciais e 5000 DAI, a matemática ficaria assim:

10 ETH * 5000 DAI = 50.000

Para que um usuário compre DAI, o comerciante deve fornecer uma quantidade equivalente de ETH na bolsa (e vice-versa). Se um usuário trocar DAI por ETH, a oferta de ETH no pool aumentaria naturalmente, enquanto a oferta de DAI diminuiria. Isso altera o valor do Token X e do Token Y na equação. No entanto, o fornecimento total de tokens no pool deve permanecer constante. É aí que entra o AMM da Uniswap e calcula o número exato de DAI que o usuário deve colocar no pool de liquidez para ETH.

Se você quiser se aprofundar nos cálculos, recomendo este vídeo do Whiteboard Crypto:

Se os preços dos tokens no pool se afastarem muito dos preços de mercado, uma oportunidade instantânea de arbitragem é criada. Em outras palavras, os comerciantes são incentivados a aproveitar as diferenças de preço comprando ou vendendo tokens do pool para bolsas externas como Coinbase ou Binance, que equilibrarão os preços.[19]

4. Iate Clube Bored Ape

4.1 BAYC e Yuga Labs

O Bored Ape Yacht Club (BAYC) é uma coleção NFT e uma comunidade social lançada em abril de 2021 .

Enquanto o Uniswap é um DeFi DAO usado para negociação de criptomoedas e ganho de juros, o BAYC seria categorizado como um Social DAO, uma espécie de clube social onde os membros se reúnem em espaços virtuais e físicos para sair.

BAYC foi criado pela empresa Yuga Labs . Os quatro fundadores são mais conhecidos pelos pseudônimos Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato Ketchup e No Sass[20] e por seus avatares Bored Ape NFT no Twitter. Os fundadores permaneceram completamente anônimos até recentemente, quando o BuzzFeed os doxxou em um artigo investigativo .

A Yuga Labs se tornou, de longe, a empresa de NFT mais bem-sucedida da história. Ou seja, março de 2022 foi um mês com anúncios extraordinários do Yuga Labs, como eles:

Adquiriu duas das coleções NFT mais valiosas, CryptoPunks e Meebits . [21]



Arrecadou uma rodada de financiamento de US$ 450 milhões liderada pelo fundo de risco Andreessen Horowitz (a16z), com sede no Vale do Silício, resultando em uma avaliação de negócios de US$ 4 bilhões. [22]



Lançamento do Apecoin (APE), o token ERC-20 da comunidade que rege o Apecoin DAO.



Anunciou a próxima expansão do metaverso do BAYC, o Otherside . Apecoin será usado como moeda do jogo.[23] Veja o impressionante vídeo promocional aqui.

O lançamento do Apecoin marca a transição do BAYC para uma comunidade com governança DAO. Além disso, com o sucesso do Yuga Labs em NFTs, acho que faz todo o sentido expandir o mundo BAYC para o metaverso. Como argumentei anteriormente, os NFTs são pontes para o metaverso .

4.2 A Coleção BAYC

Quando Gordon Goner anunciou o lançamento oficial de pré-venda de BAYC NFTs em 23 de abril no Discord, foi recebido com pouco alarde. Quase sem reações. No entanto, quando a arte do BAYC foi revelada no final de 30 de abril, a criatividade falou com muitas pessoas e todos os Bored Apes foram vendidos um dia depois (exceto alguns guardados para membros da equipe, brindes e promoções). [24]

Desde então, BAYC conquistou o mundo. Inicialmente, os 10.000 NFTs exclusivos do Bored Ape (veja todos eles aqui ) foram vendidos por 0,08 ETH cada (menos de US$ 200 na época). Agora, a partir de hoje, o preço mínimo de um BAYC NFT ultrapassa facilmente US$ 150.000 [25] , mas pelo menos uma dúzia de Bored Apes foi vendida por mais de US$ 1 milhão.[26]

Os NFTs do Bored Ape foram criados com arte generativa - um método de fazer arte que envolve um sistema autônomo. The Bored Apes foi originalmente estabelecido por meio de esboços de Gargamel e Gordon Goner, depois desenvolvidos por ilustradores profissionais e finalmente colocados em um programa algorítmico que gerou 10.000 combinações diferentes com base em mais de 170 possíveis traços "feitos à mão".[27]

Todos os Bored Apes são, portanto, únicos em seu design. Eles vêm em diferentes roupas, expressões faciais e cores de fundo, cada um com atributos variados, como olhos de laser, chiclete na boca, óculos de sol, orelhas de coelho, pele dourada, coletes de motociclista ou dentes coloridos. Mas, como sabemos, os proprietários do Bored Ape não estão apenas pagando quantias impressionantes de ETH por JPEGs de obras de arte. Eles estão pagando pelos NFTs subjacentes que são identificáveis exclusivamente e comprovam o registro de propriedade no blockchain Ethereum.

4.3 A Comunidade BAYC

O ponto de venda mais atraente para os NFTs do Bored Ape talvez seja que eles servem como cartões de associação exclusivos para a comunidade BAYC. A comunidade tem vários membros famosos como Justin Bieber, Stephen Curry, Jimmy Fallon, Eminem, Snoop Dogg, Madonna e muitos outros . Os membros têm acesso a um servidor Discord privado, um quadro de graffiti exclusivo para membros chamado “The Bathroom”, caças ao tesouro com grandes recompensas e eventos privados como “ Ape Fest 2021 ”, uma festa realizada em um armazém do Brooklyn e contou com atos ao vivo como Lil Baby, Strokes, Questlove, Beck, Chris Rock e Aziz Ansari. [28]

Outro benefício de fazer parte da comunidade BAYC são os airdrops exclusivos. Com os NFTs Bored Ape em alta demanda e, em sua maioria, fora do mercado, a Yuga Labs lançou mais duas coleções NFT, Mutant Bored Ape Club (MBAC,) e Bored Ape Kennel Club (BACK). Os NFTs de ambas as coleções foram lançados para os detentores do Bored Ape (leia mais sobre o airdrop criativo do Mutant Ape aqui ). [29] Além disso, quando a Apecoin foi lançada em março de 2022, 150 milhões de APE foram lançados para os detentores de BAYC e MBAC. [30]

4.4 Apecoins e o Otherside

Embora os NFTs da Yuga Labs tenham uma barra de entrada alta que proíbe o Joe comum de participar da comunidade, o BAYC não é mais um culto para a elite. Qualquer pessoa que comprar Apecoin em uma troca de criptomoedas como Uniswap ou Coinbase agora pode participar do futuro do BAYC enviando propostas, comentando e votando.

No entanto, o Apecoin DAO não é (ainda) o único responsável pelo gerenciamento do BAYC. A Fundação APE é responsável pela administração do dia-a-dia, contabilidade, gerenciamento de projetos e recebe apoio do Apecoin DAO para que as ideias se tornem realidade. [31]

Finalmente, o “Conselho” é um conselho especial da Fundação APE que supervisiona a Fundação APE. Ele se reúne em propostas que exigem revisão administrativa sob as regras da ApeCoin DAO. [32] O Conselho inicial tem um mandato de seis meses, após o qual os membros do DAO votarão anualmente nos membros do Conselho.[33] O atual Conselho consiste, entre outros, de Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, Amy Wu, chefe de Ventures & Gaming da FTX, e Yat Siu, cofundador da Animoca, que está por trás do metaverso Sandbox .

O próximo passo na jornada do Yuga Labs é o mundo dos jogos do metaverso, o Otherside, que ainda está em construção. O site explica [34] :

“Decidimos construir o Otherside com uma coisa em mente: o metaverso deve ser tudo menos chato. O mundo deve ser dinâmico, repleto de narrativas, e suas ações devem ter consequências. Entre no Otherside, onde as regras normais não se aplicam. Onde você acaba depende do acaso. Aonde você vai depende de você”

Você já pode reivindicar terras no Otherside comprando “ Otherdeed ” com Apecoin, cunhar 1 Otherdeed gratuitamente menos taxas de gás se você for um titular de BAYC ou MAYC, ou apenas explorar um mapa do mundo . Também foi anunciado que todos os detentores de BAYC, MAYC, BAKC e CryptoPunks receberão modelos 3D prontos para Otherside de seus NFTs. [35]

5. Conclusão

Neste artigo, examinamos mais de perto o Uniswap e o BAYC. Também analisamos brevemente o DAO e o ConstitutionDAO como referências históricas para esclarecer o verdadeiro significado dos DAOs. Acredito que tanto o Uniswap quanto o BAYC possuem um grande potencial à sua maneira. Os dois DAOs também servem para ilustrar até que ponto o rótulo DAO é esticado. Enquanto o Uniswap é um DEX usado para negociar tokens ERC-20 por meio de um AMM, o BAYC é um clube social para detentores de NFTs que está se transformando em um metaverso de jogos. Ambos os projetos devem ser categorizados como DAOs ou a função DAO é realmente apenas um recurso não definidor dos projetos?





