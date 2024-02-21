密码朋克编写代码：Nick Szabo、智能合约和 BitGold

你知道为什么 4 月 5 日就像加密世界中一个有趣的日子吗？因为今天是比特币创造者中本聪的生日。这也是智能合约和比特币前身 BitGold 的创造者 Nick Szabo 的生日。很多人认为这不仅仅是巧合，更不用说首字母缩写（SN）相同，萨博可能就是中本聪本人。但他一再否认。





Nick Szabo 1964 年出生于美国，1989 年获得华盛顿大学计算机科学学位。他还拥有乔治华盛顿大学法学博士学位，以及危地马拉弗朗西斯科马罗金大学名誉教授。他可以吹嘘关于计算机科学、法律、密码学和其他主题的令人印象深刻的出版历史。 他的个人博客 和 其他媒体 ，就是这样。





我们基本上对他的私生活一无所知，就像我们对许多其他密码朋克了解不多一样。当然，萨博是 也是一个密码朋克 ，因为他位于中本聪和其他重要人物访问的同一邮件列表中。我们只了解到了他个人事务的一些片段。





据一份简报 纽约时报采访 ，他的父母是匈牙利人。他的自由主义心态部分来自于他的父亲，他的父亲在 1956 年匈牙利革命中与苏联作斗争。 他的博客 ，我们知道他曾在 DigiCash 工作过一段时间，该公司由 David Chaum（密码朋克的前身）于 1989 年创立。他们试图创造一种新型的中心化虚拟货币，称为 eCash。也许这激发了他制作自己版本的数字货币。

智能合约

1994年，萨博首次 定义的 智能合约是“执行合约条款的计算机化交易协议”。他们的目标是简化人们之间的在线交易或法律合同，包括支付条款，并最大限度地减少对中间人的需求。该代码将是唯一值得信赖的第三方，可以降低仲裁、欺诈风险管理、执行和其他交易成本。









Szabo 将当时的数字现金协议和 POS 终端视为基本的智能合约。 Szabo 将在接下来的几年中发布有关该概念及其潜在用例的更多信息，为我们今天所知的平台奠定基础。





随着时间的推移，智能合约的范围已经超出了数字现金的范围，展示了它们彻底改变商业交易的潜力。快进到现在，我们见证了智能合约在众多行业的整合，从去中心化金融（DeFi）到全球供应链和智能财产。以太坊等加密生态系统 奥字节 促进复杂、自动执行协议的部署，改变我们参与在线交易的方式。





事实上，Obyte 更进一步，发布了 带有仲裁的合同 。它们也是自动执行的智能合约，能够锁定资金，直到满足预定条件。但有一个重要的补充：一个独立的仲裁者 套利商店 。他们是在平台上以实名注册的（人类）专业人士，可以解决某些类型的纠纷以换取费用。

比特金

除了智能合约的创新之外， Szabo 还设计了一种理论上的去中心化虚拟货币，称为 BitGold。这个想法 出生于 1998年左右，但他没有完整描述它 直到2005年 。如果我们阅读该提案，我们会发现它与比特币及其存在的理由有一些不可思议的相似之处。





“简而言之，问题是我们的钱目前的价值取决于对第三方的信任（……）如果有一个协议可以在网上创建不可伪造的昂贵比特，并且对网络的依赖程度最小，那就太好了。受信任的第三方，然后以类似的最小信任安全地存储、传输和分析。比特黄金。我对比特黄金的建议是基于从一串挑战位计算一串位，使用各种称为“客户端谜题函数”、“工作证明函数”或“安全基准函数”的函数。由此产生的一串比特就是工作证明。”







他还描述了如何将每笔交易注册在“数字签名链”中，并安全地加盖时间戳并分布在多个服务器之间。他甚至提到了一个从中赚取巨额利润的“比特金矿商”。然而，这个想法从未被实施。





有趣的是，萨博 问 2008 年，就在比特币出现之前，有人帮助他将 BitGold 编码成现实。没有人公开回答，但人们普遍认为中本聪的系统受到了这个前身的启发，即使它没有出现在白皮书中引用。

“集中式邪教”

BitGold 并不是完全去中心化的，或者至少不是完全去中心化的。该设计包括工作量证明（PoW）系统，就像比特币一样，这意味着矿工（一种中间商）的参与。尽管如此，这是迈向更加去中心化的未来的重要一步，是最大限度地减少对政府和银行等可信第三方依赖的初步解决方案。





萨博可能知道这一点，因为他深入参与了加密货币世界。正如《纽约时报》所提到的，他是加密货币活动和播客的常客，多年来一直与至少一家加密货币公司（Vaurum）合作。他还创立了 他自己的加密初创公司 ，并且对自己也同样保密。

多年前，他 似乎很高兴 与以太坊，一个著名的智能合约网络。他们甚至将“Szabo”命名为他们的硬币单位之一。不过，最近情况发生了变化。不幸的是，以太坊已经发展到允许 集中审查 和控制，正如多次证明的那样。更不用说诸如此类的物品了 以太坊恢复提案 （EPR），它允许更改和控制所谓的不可变网络。它从未获得批准，但萨博在讨论时严厉批评了它。出于这些和类似的原因， Szabo 现在将以太坊视为“中心化邪教”，正如他在 2019 年在 Twitter (X) 上提到的那样。

对真正去中心化的追求仍在继续。从这个意义上来说，我们可以说 Obyte 是一种没有中间商的替代品，因此也没有审查制度和外部控制。我们没有矿工或“验证者”，但是 有向无环图 （DAG）结构和订单提供商（OP）。他们只是发布路径点来订购交易，但在网络上没有太多权力。





一旦有人向 DAG 发送交易，该交易就会永久注册在那里，不受任何形式的干扰。我们已经在朝着信任最小化的理想迈进，并且我们比其他项目进一步最小化了信任。在这条道路上，Obyte仍在努力改进 权力下放 其系统，并帮助实现像 Nick Szabo 和其他密码朋克这样的先驱者所梦想的受隐私保护的自由世界。





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