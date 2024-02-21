密码朋克编写代码：Nick Szabo、智能合约和 BitGold

你知道为什么 4 月 5 日就像加密世界中一个有趣的日子吗？因为今天是比特币创造者中本聪的生日。这也是智能合约和比特币前身 BitGold 的创造者 Nick Szabo 的生日。很多人认为这不仅仅是巧合，更不用说首字母缩写（SN）相同，萨博可能就是中本聪本人。但他一再否认。
Nick Szabo 1964 年出生于美国，1989 年获得华盛顿大学计算机科学学位。他还拥有乔治华盛顿大学法学博士学位，以及危地马拉弗朗西斯科马罗金大学名誉教授。他可以吹嘘关于计算机科学、法律、密码学和其他主题的令人印象深刻的出版历史。
我们基本上对他的私生活一无所知，就像我们对许多其他密码朋克了解不多一样。当然，萨博是
据一份简报
1994年，萨博首次
Szabo 将当时的数字现金协议和 POS 终端视为基本的智能合约。 Szabo 将在接下来的几年中发布有关该概念及其潜在用例的更多信息，为我们今天所知的平台奠定基础。
随着时间的推移，智能合约的范围已经超出了数字现金的范围，展示了它们彻底改变商业交易的潜力。快进到现在，我们见证了智能合约在众多行业的整合，从去中心化金融（DeFi）到全球供应链和智能财产。以太坊等加密生态系统
事实上，Obyte 更进一步，发布了
除了智能合约的创新之外， Szabo 还设计了一种理论上的去中心化虚拟货币，称为 BitGold。这个想法
“简而言之，问题是我们的钱目前的价值取决于对第三方的信任（……）如果有一个协议可以在网上创建不可伪造的昂贵比特，并且对网络的依赖程度最小，那就太好了。受信任的第三方，然后以类似的最小信任安全地存储、传输和分析。比特黄金。我对比特黄金的建议是基于从一串挑战位计算一串位，使用各种称为“客户端谜题函数”、“工作证明函数”或“安全基准函数”的函数。由此产生的一串比特就是工作证明。”
他还描述了如何将每笔交易注册在“数字签名链”中，并安全地加盖时间戳并分布在多个服务器之间。他甚至提到了一个从中赚取巨额利润的“比特金矿商”。然而，这个想法从未被实施。
有趣的是，萨博
BitGold 并不是完全去中心化的，或者至少不是完全去中心化的。该设计包括工作量证明（PoW）系统，就像比特币一样，这意味着矿工（一种中间商）的参与。尽管如此，这是迈向更加去中心化的未来的重要一步，是最大限度地减少对政府和银行等可信第三方依赖的初步解决方案。
萨博可能知道这一点，因为他深入参与了加密货币世界。正如《纽约时报》所提到的，他是加密货币活动和播客的常客，多年来一直与至少一家加密货币公司（Vaurum）合作。他还创立了
多年前，他
对真正去中心化的追求仍在继续。从这个意义上来说，我们可以说 Obyte 是一种没有中间商的替代品，因此也没有审查制度和外部控制。我们没有矿工或“验证者”，但是
一旦有人向 DAG 发送交易，该交易就会永久注册在那里，不受任何形式的干扰。我们已经在朝着信任最小化的理想迈进，并且我们比其他项目进一步最小化了信任。在这条道路上，Obyte仍在努力改进
特色矢量图像由 Garry Killian /
Nick Szabo 摄影：Swiss Re /