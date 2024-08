Cypherpunks viết mã: Nick Szabo, Hợp đồng thông minh và BitGold

Bạn có biết tại sao ngày 5 tháng 4 lại giống như một ngày vui nhộn trong thế giới tiền điện tử không? Vì hôm nay là ngày sinh nhật của Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin. Và đó cũng là ngày sinh nhật của Nick Szabo, người tạo ra hợp đồng thông minh và đồng tiền BitGold, tiền thân của Bitcoin. Rất nhiều người cho rằng đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chưa kể những chữ cái đầu giống nhau (SN), và Szabo có thể chính là Nakamoto. Tuy nhiên, anh ấy đã phủ nhận điều đó nhiều lần.





Nick Szabo sinh năm 1964 tại Hoa Kỳ và có bằng khoa học máy tính của Đại học Washington năm 1989. Ông cũng có bằng Tiến sĩ Luật (luật) của Đại học George Washington và là giáo sư danh dự tại Đại học Francisco Marroquín ở Guatemala . Anh ta có thể tự hào về lịch sử xuất bản đầy ấn tượng về khoa học máy tính, luật, mật mã và các chủ đề khác về blog cá nhân của anh ấy Và phương tiện truyền thông khác , và thế là xong.





Về cơ bản, chúng tôi không biết gì về cuộc sống riêng tư của anh ấy, giống như chúng tôi không biết nhiều về nhiều cypherpunks khác. Tất nhiên, Szabo là cũng là một cypherpunk , vì anh ấy nằm trong cùng danh sách gửi thư mà Satoshi và các nhân vật quan trọng khác đã truy cập. Chỉ có những mẩu chuyện riêng tư của anh ấy được truyền lại cho chúng tôi.





Theo một bản tóm tắt cuộc phỏng vấn với NYT , anh ấy có cha mẹ là người Hungary. Tư duy theo chủ nghĩa tự do của anh một phần xuất phát từ cha anh, người đã chiến đấu chống lại Liên Xô trong Cách mạng Hungary năm 1956. Từ blog của anh ấy , chúng tôi biết rằng anh ấy đã làm việc một thời gian với DigiCash, một công ty được thành lập vào năm 1989 bởi David Chaum (tiền thân của cypherpunks). Họ đã cố gắng tạo ra một loại tiền ảo tập trung mới, được gọi là eCash. Có lẽ điều đó đã truyền cảm hứng cho anh ấy tạo ra phiên bản tiền kỹ thuật số của riêng mình.

Hợp đồng thông minh

Năm 1994, Szabo lần đầu tiên được xác định hợp đồng thông minh là “giao thức giao dịch được vi tính hóa thực hiện các điều khoản của hợp đồng”. Họ nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch hoặc hợp đồng pháp lý giữa mọi người trực tuyến, bao gồm cả các điều khoản thanh toán và giảm thiểu nhu cầu về người trung gian. Bộ quy tắc này sẽ là bên thứ ba đáng tin cậy duy nhất, cho phép giảm phí trọng tài, quản lý rủi ro gian lận, thực thi và các chi phí giao dịch khác.









Szabo coi các giao thức tiền mặt kỹ thuật số thời đó và thiết bị đầu cuối POS là những hợp đồng thông minh thô sơ. Thông tin thêm về khái niệm này và các trường hợp sử dụng tiềm năng của nó sẽ được Szabo xuất bản trong những năm tiếp theo, đặt nền móng cho các nền tảng mà chúng ta biết ngày nay.





Nhiều năm trôi qua, các hợp đồng thông minh đã mở rộng ra ngoài tiền mặt kỹ thuật số, cho thấy tiềm năng cách mạng hóa các giao dịch thương mại của chúng. Chuyển nhanh đến hiện tại và chúng ta chứng kiến sự tích hợp của hợp đồng thông minh trong nhiều ngành, từ tài chính phi tập trung (DeFi) đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tài sản thông minh. Các hệ sinh thái tiền điện tử như Ethereum và Obyte tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận phức tạp, tự thực hiện, thay đổi cách chúng ta tham gia vào các giao dịch trực tuyến.





Quả thực, Obyte đã tiến một bước xa hơn bằng cách phát hành hợp đồng với trọng tài . Họ cũng đang tự thực hiện các hợp đồng thông minh có khả năng khóa tiền cho đến khi đáp ứng được các điều kiện xác định trước. Nhưng có một sự bổ sung quan trọng: một trọng tài độc lập từ ArbStore . Họ là những chuyên gia (con người) đã đăng ký trên nền tảng bằng tên thật và sẵn sàng giải quyết một số loại tranh chấp nhất định để đổi lấy một khoản phí.

BitGold

Bên cạnh việc đổi mới hợp đồng thông minh, Szabo còn thiết kế một loại tiền ảo phi tập trung về mặt lý thuyết, được gọi là BitGold. Ý tưởng được sinh ra khoảng năm 1998, nhưng ông không mô tả đầy đủ nó cho đến năm 2005 . Nếu đọc đề xuất, chúng ta sẽ tìm thấy một số điểm tương đồng kỳ lạ với Bitcoin và lý do tồn tại của nó.





“Tóm lại, vấn đề là tiền của chúng ta hiện phụ thuộc vào sự tin tưởng vào bên thứ ba về giá trị của nó (…) Sẽ rất tuyệt nếu có một giao thức trong đó các bit tốn kém không thể tha thứ có thể được tạo trực tuyến với sự phụ thuộc tối thiểu vào các bên thứ ba đáng tin cậy, sau đó được lưu trữ, chuyển giao và phân tích một cách an toàn với độ tin cậy tối thiểu tương tự. BitGold. Đề xuất của tôi về bit gold dựa trên việc tính toán một chuỗi bit từ một chuỗi bit thử thách, sử dụng các hàm được gọi theo nhiều cách khác nhau là "hàm câu đố khách hàng", "hàm chứng minh công việc" hoặc "hàm điểm chuẩn an toàn". Chuỗi bit thu được là bằng chứng của công việc.”







Ông cũng mô tả cách mọi giao dịch sẽ được đăng ký trong một “chuỗi chữ ký số” được đánh dấu thời gian và phân phối một cách an toàn giữa một số máy chủ. Anh ấy thậm chí còn đề cập đến một “công cụ khai thác vàng bit” kiếm được lợi nhuận đáng kể từ nó. Tuy nhiên, ý tưởng này chưa bao giờ được thực hiện.





Điều thú vị là Szabo yêu cầu nhờ ai đó giúp anh biến BitGold thành hiện thực vào năm 2008, ngay trước khi Bitcoin xuất hiện. Không ai trả lời công khai, nhưng nhiều người tin rằng hệ thống của Nakamoto được lấy cảm hứng từ tiền thân này, ngay cả khi nó không xuất hiện trong báo cáo chính thức.

Một “giáo phái tập trung”

BitGold không thực sự được phân cấp, hoặc ít nhất là không được phân cấp hoàn toàn. Thiết kế này bao gồm hệ thống Bằng chứng công việc (PoW), giống như Bitcoin, ngụ ý sự tham gia của các thợ mỏ —một loại người trung gian. Tuy nhiên, đó là một bước quan trọng hướng tới một tương lai phi tập trung hơn, một giải pháp ban đầu để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các bên thứ ba đáng tin cậy như chính phủ và ngân hàng.





Szabo có thể biết điều này vì anh ấy rất quan tâm đến thế giới tiền điện tử. Anh ấy là người thường xuyên tham gia các sự kiện và podcast về tiền điện tử, đồng thời đã làm việc với ít nhất một công ty tiền điện tử nữa trong nhiều năm (Vaurum), như NYT đã đề cập. Ông cũng thành lập công ty khởi nghiệp tiền điện tử của riêng anh ấy , và vẫn giữ bí mật tương tự về bản thân.

Nhiều năm trước, anh ấy có vẻ khá hài lòng với Ethereum, một mạng lưới hợp đồng thông minh nổi bật. Họ thậm chí còn đặt tên “Szabo” là một trong những đơn vị tiền xu của họ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi gần đây. Thật không may, Ethereum đã phát triển để cho phép kiểm duyệt tập trung và kiểm soát, như đã được chứng minh nhiều lần. Chưa kể những món như Đề xuất phục hồi Ethereum (EPR), cho phép thay đổi và kiểm soát một mạng được cho là bất biến. Nó chưa bao giờ được chấp thuận, nhưng Szabo đã chỉ trích nó nặng nề khi nó đang được thảo luận. Vì những lý do này và những lý do tương tự, Szabo hiện coi Ethereum là một “giáo phái tập trung”, như ông đã đề cập trên Twitter (X) vào năm 2019.

Việc theo đuổi sự phân cấp thực sự vẫn tiếp tục. Theo hướng này, chúng ta có thể nói rằng Obyte là một giải pháp thay thế không có người trung gian và do đó không có sự kiểm duyệt và kiểm soát bên ngoài. Chúng tôi không có công cụ khai thác hoặc “người xác nhận”, nhưng có Đồ thị tuần hoàn có hướng (DAG) và Nhà cung cấp đơn đặt hàng (OP). Họ chỉ đơn thuần đăng các điểm tham chiếu để đặt hàng các giao dịch nhưng không có nhiều quyền lực trên mạng.





Khi ai đó gửi giao dịch đến DAG, giao dịch đó sẽ được đăng ký ở đó mãi mãi mà không bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi đang hướng tới lý tưởng giảm thiểu sự tin cậy và chúng tôi đã giảm thiểu sự tin cậy nhiều hơn các dự án khác. Trên con đường này, Obyte vẫn đang nỗ lực cải thiện sự phân cấp của các hệ thống của mình và giúp đạt được một thế giới tự do và được bảo vệ quyền riêng tư mà những người tiên phong như Nick Szabo và những người chơi mạng khác mơ ước.





Hình ảnh Vector nổi bật của Garry Killian / Freepik