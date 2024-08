Cypherpunks écrivent du code : Nick Szabo, Smart Contracts et BitGold

Savez-vous pourquoi le 5 avril est comme une date amusante dans le monde de la cryptographie ? Parce que c'est l'anniversaire de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Et c'est aussi l'anniversaire de Nick Szabo, le créateur des contrats intelligents et de la pièce BitGold, précurseur du Bitcoin. Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas une simple coïncidence, sans parler des mêmes initiales (SN), et Szabo pourrait être Nakamoto lui-même. Il l’a cependant nié à plusieurs reprises.





Nick Szabo est né en 1964 aux États-Unis et a obtenu un diplôme en informatique de l'Université de Washington en 1989. Il est également titulaire d'un Juris Doctor (droit) de l'Université George Washington et d'une chaire honoraire à l'Université Francisco Marroquín du Guatemala. . Il peut se vanter d'un historique de publications impressionnant sur l'informatique, les lois, la cryptographie et d'autres sujets sur son blog personnel et d'autres média , et c'est tout.





Nous ne savons pratiquement rien de sa vie privée, tout comme nous ne savons pas grand-chose de nombreux autres cypherpunks. Bien sûr, Szabo est aussi un cypherpunk , car il figurait sur la même liste de diffusion visitée par Satoshi et d'autres personnalités importantes. Seuls des fragments de ses affaires personnelles nous sont parvenus.





D'après un bref entretien avec le New York Times , il est de parents hongrois. Son esprit libertaire vient en partie de son père, qui s'est battu contre l'Union soviétique lors de la révolution hongroise de 1956. son blog , on sait qu'il a travaillé un temps chez DigiCash, une société fondée en 1989 par David Chaum (précurseur des cypherpunks). Ils ont essayé de créer un nouveau type de monnaie virtuelle centralisée, appelée eCash. C’est probablement cela qui l’a inspiré à créer sa propre version de la monnaie numérique.

Contrats intelligents

En 1994, Szabo a d'abord défini un contrat intelligent en tant que « protocole de transaction informatisé qui exécute les termes d'un contrat ». Ils visaient à simplifier les transactions ou les contrats juridiques entre les personnes en ligne, y compris les conditions de paiement, et à minimiser le besoin d'intermédiaires humains. Le code serait le seul tiers de confiance, permettant des frais inférieurs en matière d'arbitrage, de gestion des risques de fraude, d'application et d'autres coûts de transaction.









Szabo considérait les protocoles de paiement numérique de l'époque et les terminaux POS comme des contrats intelligents rudimentaires. Szabo publiera davantage d’informations sur le concept et ses cas d’utilisation potentiels dans les années suivantes, jetant ainsi les bases des plates-formes que nous connaissons aujourd’hui.





Au fil des années, les contrats intelligents se sont étendus au-delà de l’argent numérique, démontrant leur potentiel à révolutionner les transactions commerciales. Avance rapide jusqu’à nos jours et nous assistons à l’intégration de contrats intelligents dans de nombreux secteurs, de la finance décentralisée (DeFi) aux chaînes d’approvisionnement mondiales et à la propriété intelligente. Les écosystèmes cryptographiques comme Ethereum et Ooctet faciliter le déploiement d’accords complexes et auto-exécutoires, transformant ainsi la manière dont nous effectuons des transactions en ligne.





Obyte, en effet, est allé plus loin en publiant contrats avec arbitrage . Il s'agit également de contrats intelligents auto-exécutables, capables de bloquer des fonds jusqu'à ce que des conditions prédéterminées soient remplies. Mais il y a un ajout important : un arbitre indépendant du ArbStore . Il s'agit de professionnels (humains) inscrits sur la plateforme sous leur vrai nom et disponibles pour résoudre certains types de litiges en échange d'une rémunération.

BitOr

Outre l'innovation des contrats intelligents, Szabo a également conçu une monnaie virtuelle décentralisée théorique, appelée BitGold. L'idée est né vers 1998, mais il ne l'a pas entièrement décrit jusqu'en 2005 . Si nous lisons la proposition, nous trouverons d'étranges similitudes avec Bitcoin et sa raison d'être .





"Le problème, en un mot, c'est que notre argent dépend actuellement de la confiance accordée à un tiers pour sa valeur (...) Ce serait très bien s'il existait un protocole grâce auquel des bits infalsifiables et coûteux pourraient être créés en ligne avec une dépendance minimale de des tiers de confiance, puis stockés, transférés et analysés en toute sécurité avec un minimum de confiance similaire. BitGold. Ma proposition pour Bit Gold est basée sur le calcul d'une chaîne de bits à partir d'une chaîne de bits de défi, en utilisant des fonctions appelées diversement « fonction de puzzle client », « fonction de preuve de travail » ou « fonction de référence sécurisée ». La chaîne de bits qui en résulte est la preuve du travail.







Il décrit également comment chaque transaction serait enregistrée dans une « chaîne de signatures numériques » horodatée de manière sécurisée et répartie entre plusieurs serveurs. Il évoque même un « petit chercheur d’or » qui en tire des profits substantiels. Cependant, cette idée n’a jamais été mise en œuvre.





Chose intéressante, Szabo demandé pour que quelqu'un l'aide à coder BitGold dans la réalité en 2008, juste avant l'apparition de Bitcoin. Personne n'a répondu publiquement, mais il est largement admis que le système de Nakamoto a été inspiré par ce précurseur, même s'il n'apparaît pas référencé dans le livre blanc.

Un « culte centralisé »

BitGold n'était pas exactement décentralisé, ou du moins pas entièrement décentralisé. La conception comprenait un système de preuve de travail (PoW), tout comme Bitcoin, qui implique l'implication de mineurs, une sorte d'intermédiaires. Néanmoins, il s’agissait d’une étape importante vers un avenir plus décentralisé, une première solution pour minimiser la dépendance à l’égard de tiers de confiance comme les gouvernements et les banques.





Szabo le sait probablement, car il a été très impliqué dans le monde des crypto-monnaies. Il est un participant habituel aux événements et podcasts cryptographiques, et a travaillé avec au moins une autre société de cryptographie au fil des ans (Vaurum), comme l'a mentionné le New York Times. Il a également fondé sa propre startup crypto , et a gardé le même secret sur lui-même.

Il y a des années, il semblait plutôt content avec Ethereum, un important réseau de contrats intelligents. Ils ont même nommé « Szabo » l'une de leurs unités monétaires. Mais les choses ont changé plus récemment. Malheureusement, Ethereum a évolué pour permettre censure centralisée et de contrôle, comme cela a été prouvé à plusieurs reprises. Sans parler d'éléments comme le Proposition de récupération d'Ethereum (EPR), qui permettait de modifier et de contrôler un réseau supposément immuable. Il n'a jamais été approuvé, mais Szabo l'a vivement critiqué lors de ses discussions. Pour ces raisons et d’autres similaires, Szabo considère désormais Ethereum comme une « secte centralisée », comme il l’a mentionné sur Twitter (X) en 2019.

La recherche d’une véritable décentralisation se poursuit. Dans cette optique, on peut dire qu’Obyte est une alternative sans intermédiaires, et donc sans censure ni contrôle externe. Nous n'avons pas de mineurs ou de « validateurs », mais un Graphe acyclique dirigé (DAG) et les fournisseurs de commandes (OP). Ils affichent simplement des points de cheminement pour commander des transactions, mais n'ont pas beaucoup de pouvoir sur le réseau.





Une fois que quelqu’un envoie une transaction au DAG, celle-ci y est enregistrée pour toujours, sans interférence d’aucune sorte. Nous nous dirigeons déjà vers des idéaux de minimisation de la confiance, et nous avons minimisé davantage la confiance que d'autres projets. Sur cette voie, Obyte travaille toujours à améliorer la décentralisation de ses systèmes et contribuer à réaliser le monde libre et protégé de la vie privée rêvé par des pionniers comme Nick Szabo et d’autres cypherpunks.





Image vectorielle en vedette par Garry Killian / Freepik