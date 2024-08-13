Victoria VR 在 Telegram 上推出战略性 PvP 游戏

捷克共和国布拉格，2024 年 8 月 13 日/Chainwire/--区块链虚拟现实世界和 AI VR 构建器开发商 Victoria VR 今天宣布推出其最新游戏 VRtap。这款新游戏专为 Telegram 设计，是一款尖端战略 PvP 游戏，将边玩边赚与战略 PvP 战斗相结合，将逼真的虚拟现实游戏与移动用户联系起来。





游戏让玩家能够通过培养独特的角色和英雄、参与战略性 PvP 战斗以及收集宝贵资源来参与动态游戏，游戏具有沉浸式体验，融合了风水五大自然元素的原理。玩家可以掌握和购买各种英雄角色，每个角色都有独特的能力，并升级他们以增强战斗技能。专属英雄皮肤以及任务和任务系统是游戏玩法必不可少的，可提供额外的自定义功能。





游戏以战略性 PvP 战斗为核心，玩家使用法术智取并击败对手。玩家通过赢得战斗或开采资源获得 VR 点数，既可作为主动收入，也可作为被动收入，在独特的边玩边赚 VR 环境中提供多种财富积累策略。





Victoria VR 首席执行官兼联合创始人 Adam Bém 表示：“随着 VRtap 的推出，我们将为移动设备带来全新级别的战略游戏体验，同时引入我们 VR 游戏所著称的沉浸式体验。通过将战略 PvP 战斗的战术深度与 Telegram 的可访问性相结合，我们正在移动和 VR 游戏之间架起一座桥梁。这种整合使我们的社区能够以创新的方式跨平台参与。此外，有传言称 VRtap 活跃用户可能会获得一种前所未有的全新空投奖励！”





Telegram 游戏是 Victoria VR 的 PvP Arenas 的移动扩展，与现有的 VR 游戏集成，让玩家可以与社区建立联系并争夺 VR 积分。要一睹沉浸式 VR 体验，请查看预告片 。

关于Victoria VR

Victoria VR 是一个基于区块链的虚拟现实世界，具有逼真的图形。它将 MMORPG 元素与革命性的 VR AI Builder 相结合，让任何人都可以创建自己的 VR 体验，而无需任何编码技能。

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首席执行官兼联合创始人

亚当·贝姆

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