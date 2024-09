Victoria VR revela jogo estratégico PvP no Telegram

PRAGA, República Tcheca, 13 de agosto de 2024/Chainwire/--A Victoria VR, uma desenvolvedora de mundos de realidade virtual em blockchain e construtor de VR com IA, anunciou hoje o lançamento de seu mais novo jogo, VRtap. Projetado como um PvP estratégico de ponta para o Telegram, o novo título mistura jogar para ganhar com batalhas estratégicas de PvP para conectar jogos de realidade virtual realistas a usuários móveis.





Permitindo que os jogadores se envolvam em uma jogabilidade dinâmica ao desenvolver personagens e campeões únicos, competir em batalhas estratégicas PvP e reunir recursos valiosos, o jogo apresenta uma experiência imersiva que incorpora os princípios dos cinco elementos naturais do Feng Shui. Os jogadores podem dominar e comprar uma variedade de personagens campeões, cada um com habilidades únicas, e aumentá-los de nível para aprimorar suas habilidades em batalha. Skins de campeões exclusivas e um sistema de missões e tarefas são essenciais para a jogabilidade, fornecendo personalização adicional.





Com batalhas estratégicas PvP no centro do jogo, os jogadores usam magias para manobrar e derrotar seus oponentes. Os jogadores ganham VR Points como renda ativa e passiva ao vencer batalhas ou minerar recursos, oferecendo múltiplas estratégias para acumulação de riqueza em um ambiente VR único de jogo para ganhar.





"Com o lançamento do VRtap, estamos trazendo um novo nível de jogabilidade estratégica para dispositivos móveis, ao mesmo tempo em que introduzimos experiências imersivas pelas quais nossos jogos de VR são conhecidos", disse Adam Bém, CEO e cofundador da Victoria VR. "Combinando a profundidade tática das batalhas estratégicas PvP com a acessibilidade do Telegram, estamos criando uma ponte entre jogos móveis e de VR. Essa integração permite que nossa comunidade se envolva em todas as plataformas de uma maneira inovadora. Além disso, há rumores de que usuários ativos do VRtap podem ser recompensados com uma categoria completamente nova de airdrop, que nunca foi vista antes!"





O jogo Telegram é uma extensão móvel das Arenas PvP da Victoria VR, integrando-se ao jogo VR existente para permitir que os jogadores se conectem com a comunidade e compitam por VR Points. Para um vislumbre da experiência VR imersiva, confira o trailer .

Sobre Victoria VR

Victoria VR é um mundo de realidade virtual baseado em blockchain com gráficos realistas. Ele combina elementos de MMORPG com um revolucionário VR AI Builder, permitindo que qualquer um crie suas próprias experiências de VR sem nenhuma habilidade de codificação.

