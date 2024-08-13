Victoria VR представляет стратегическую PvP-игру в Telegram

ПРАГА, Чешская Республика, 13 августа 2024 г./Chainwire/--Victoria VR, разработчик блокчейн-мира виртуальной реальности и конструктора AI VR, сегодня объявила о запуске своей последней игры VRtap. Разработанная как передовая стратегическая PvP для Telegram, новая игра сочетает в себе режим «играй, чтобы заработать» со стратегическими битвами PvP, чтобы подключить реалистичный игровой процесс виртуальной реальности к мобильным пользователям.





Позволяя игрокам участвовать в динамичном игровом процессе, развивая уникальных персонажей и чемпионов, соревнуясь в стратегических сражениях PvP и собирая ценные ресурсы, игра предлагает захватывающий опыт, который включает в себя принципы пяти природных элементов фэн-шуй. Игроки могут освоить и приобрести множество персонажей-чемпионов, каждый из которых обладает уникальными способностями, и повышать их уровень, чтобы улучшить свои навыки в бою. Эксклюзивные скины чемпионов и система квестов и задач имеют важное значение для игрового процесса, обеспечивая дополнительную настройку.





В основе игры лежат стратегические PvP-сражения, игроки используют заклинания, чтобы перехитрить и победить своих противников. Игроки зарабатывают очки VR как активный и пассивный доход от побед в битвах или добычи ресурсов, предлагая множество стратегий для накопления богатства в уникальной игровой среде VR.





«С запуском VRtap мы выводим стратегический игровой процесс на мобильные устройства на новый уровень, одновременно внедряя захватывающие впечатления, которыми славятся наши VR-игры», — сказал Адам Бем, генеральный директор и соучредитель Victoria VR. «Объединяя тактическую глубину стратегических PvP-сражений с доступностью Telegram, мы создаем мост между мобильными и VR-играми. Эта интеграция позволяет нашему сообществу взаимодействовать на разных платформах инновационным образом. Кроме того, ходят слухи, что активные пользователи VRtap могут быть вознаграждены совершенно новой категорией airdrop, которой никогда раньше не было!»





Игра Telegram — это мобильное расширение PvP Arenas от Victoria VR, интегрирующееся с существующей игрой VR, чтобы позволить игрокам общаться с сообществом и соревноваться за очки VR. Чтобы получить представление о захватывающем опыте VR, посмотрите трейлер .

О Виктории VR

Victoria VR — это основанный на блокчейне мир виртуальной реальности с реалистичной графикой. Он сочетает в себе элементы MMORPG с революционным VR AI Builder, позволяя любому человеку создавать собственные VR-опыты без каких-либо навыков кодирования.

Веб-сайт | Телеграмма | ИГ | Раздор | Фейсбук | Х | LinkedIn | Электронная почта | Белая книга

Контакт

Генеральный директор и соучредитель

Адам Бем

Информация@victoriavr.com

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь .



