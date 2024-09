Victoria VR dévoile un jeu PvP stratégique sur Telegram

PRAGUE, République tchèque, 13 août 2024/Chainwire/--Victoria VR, développeur de mondes de réalité virtuelle blockchain et de création de réalité virtuelle IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de son dernier jeu, VRtap. Conçu comme un PvP stratégique de pointe pour Telegram, le nouveau titre mélange le jeu pour gagner et la bataille PvP stratégique pour connecter le jeu de réalité virtuelle réaliste aux utilisateurs mobiles.





En permettant aux joueurs de s'engager dans un gameplay dynamique en développant des personnages et des champions uniques, en participant à des batailles PvP stratégiques et en collectant des ressources précieuses, le jeu propose une expérience immersive qui intègre les principes des cinq éléments naturels du Feng Shui. Les joueurs peuvent maîtriser et acheter une variété de personnages champions, chacun avec des capacités uniques, et les faire évoluer pour améliorer leurs compétences au combat. Des skins de champions exclusifs et un système de quêtes et de tâches sont essentiels au gameplay, offrant une personnalisation supplémentaire.





Les batailles PvP stratégiques étant au cœur du jeu, les joueurs utilisent des sorts pour déjouer et vaincre leurs adversaires. Les joueurs gagnent des points VR sous forme de revenus actifs et passifs en remportant des batailles ou en exploitant des ressources minières, offrant ainsi de multiples stratégies d'accumulation de richesses dans un environnement VR unique de jeu pour gagner.





« Avec le lancement de VRtap, nous apportons un nouveau niveau de jeu stratégique aux appareils mobiles tout en introduisant les expériences immersives pour lesquelles nos jeux VR sont connus », a déclaré Adam Bém, PDG et cofondateur de Victoria VR. « En combinant la profondeur tactique des batailles PvP stratégiques avec l'accessibilité de Telegram, nous créons un pont entre les jeux mobiles et VR. Cette intégration permet à notre communauté de s'engager sur plusieurs plateformes de manière innovante. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles les utilisateurs actifs de VRtap pourraient être récompensés par une toute nouvelle catégorie de largage aérien, qui n'a jamais été vue auparavant ! »





Le jeu Telegram est une extension mobile des arènes PvP de Victoria VR, qui s'intègre au jeu VR existant pour permettre aux joueurs de se connecter à la communauté et de concourir pour des points VR. Pour un aperçu de l'expérience VR immersive, regardez la bande-annonce .

À propos de Victoria VR

Victoria VR est un monde de réalité virtuelle basé sur la blockchain avec des graphismes réalistes. Il combine des éléments de MMORPG avec un générateur d'IA VR révolutionnaire, permettant à chacun de créer ses propres expériences VR sans aucune compétence en codage.

