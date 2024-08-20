ArkeFi 与 Barker Price 宣布就部分所有权保护达成战略合作

瑞士苏黎世/2024 年 8 月 20 日/——ArkeFi 宣布与 Barker Price 进行战略合作，开发部分所有权保护 (FOP)。





ArkeFi 是一家领先的平台，将艺术品、汽车和收藏品等非银行资产 (nBA) 代币化，该平台很高兴宣布与 The Barker Price 建立战略合作关系，以开发突破性的部分所有权保护 (FOP)。这项创新将重新定义高价值资产部分投资者的安全性和可访问性。





ArkeFi 的独特平台允许以公平市场价值 (FMV) 的 50% 向部分所有者出售代币化的 nBA。该平台的一个基本功能是其智能合约，其中包括一个嵌入式选项，卖家可以在一定时间范围内以预定价格（通常为 FMV 的 55%）回购其资产。

如果不行使此回购选择权，部分所有者将获得该资产的全部所有权，然后可以在二级市场上出售，从而产生巨大的上涨潜力。





与 Barker Price 共同开发的分时所有权保护 (FOP) 将通过覆盖 50% 的公平市场价值并降低相关财务风险来保护分时所有权所有者的初始投资。通过利用先进的人工智能、数据分析和精确的估值技术，FOP 可提供增强的保护和资产估值的准确性。





ArkeFi 联合创始人 Patrick Schweiger 表示：“我们很高兴与 Barker Price 合作推出部分所有权保护 (FOP)。





“我们密切关注着 Barker Price 如何开发出一款先进的、获得专利的 AI 估值引擎，并为另类资产的借贷者提供担保。将这项尖端技术整合到 ArkeFi 中，使我们能够创造出加密领域前所未有的产品。借助 FOP，我们大大提高了零散投资者的安全性和可访问性，同时为巨大的上行潜力提供了前所未有的机会。这一举措凸显了我们对创新和推动加密领域发展的承诺。”





Barker Price 首席执行官 Thomas Galbraith 表示：“我们很高兴与 ArkeFi 合作开展这项开创性的 FOP 计划。这项计划进一步增强了我们提供创新和安全金融解决方案的承诺。”





关于ArkeFi：

ArkeFi 正在开创全球首个针对非银行资产 (nBA) 的点对点部分期权融资平台，该平台得到了艺术收藏家和巴勃罗·毕加索、亨利·马蒂斯、梵高、赵无极和班克斯作品所有者的支持。他们正在与汽车等其他 nBA 合作（法拉利 250 GT、迈凯伦 Speedtail、布加迪 Chiron、保时捷 918 等），并旨在扩展到其他 nBA 领域。





该平台现已定位为消费品的现实世界资产引擎，由人工智能计算推动，使这些高价值资产更易于获取和流动——并在 2024 年 9 月初推出的 $RKFI 实用代币的支持下。您可以在此处访问 ArkeFi 网站。

关于 Barker Price：

Barker 为另类资产提供按市价计价的估值，并由 A 级保险公司提供支持，确保可靠性和安心。估值附带保证，确保价格的准确性。您可以在此处访问 Barker Price 网站。

媒体联系人：

ArkeFi：Bankole Fadimiluyi，[email protected]

巴克普莱斯: Paulina Amato, [email protected]

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