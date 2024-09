ArkeFi e The Barker Price anunciam colaboração estratégica para proteção de propriedade fracionada

ZURIQUE, Suíça/20 de agosto de 2024/--ArkeFi anuncia o desenvolvimento de Proteção de Propriedade Fracionada (FOP) em colaboração estratégica com The Barker Price.





ArkeFi, a plataforma premier que tokeniza ativos não bancáveis (nBAs) como arte, carros e itens colecionáveis, tem o prazer de anunciar uma colaboração estratégica com a The Barker Price para desenvolver a inovadora Fractional Ownership Protection (FOP). Esta inovação redefinirá a segurança e a acessibilidade para investidores fracionários em ativos de alto valor.





A plataforma exclusiva da ArkeFi permite a venda de nBAs tokenizados para proprietários fracionários a 50% de seu Valor Justo de Mercado (FMV). Um recurso essencial da plataforma são seus contratos inteligentes, que incluem uma opção incorporada para os vendedores recomprarem seus ativos a um preço predeterminado, normalmente 55% do FMV, dentro de um determinado período de tempo.

Se essa opção de recompra não for exercida, os proprietários fracionários assumem a propriedade total do ativo, que pode então ser vendido no mercado secundário, resultando em um potencial de valorização significativo.





A Proteção de Propriedade Fracionada (FOP) que está sendo desenvolvida com a The Barker Price garantirá os investimentos iniciais dos proprietários fracionados ao cobrir 50% do FMV e mitigar os riscos financeiros associados. Ao alavancar IA avançada, análise de dados e técnicas de avaliação precisas, a FOP fornece proteção e precisão aprimoradas na avaliação de ativos.





"Estamos entusiasmados em revelar a Proteção de Propriedade Fracionada (FOP) em colaboração com a The Barker Price", disse Patrick Schweiger, cofundador da ArkeFi.





"Observamos de perto como a The Barker Price desenvolveu um sofisticado mecanismo de avaliação de IA patenteado, completo com garantias para credores de ativos alternativos. Integrar essa tecnologia de ponta na ArkeFi nos permite criar um produto nunca antes visto no espaço cripto. Com a FOP, estamos aprimorando significativamente a segurança e a acessibilidade para investidores fracionários, ao mesmo tempo em que oferecemos oportunidades sem precedentes para um potencial de alta substancial. Essa iniciativa ressalta nosso comprometimento com a inovação e o avanço do espaço cripto."





“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a ArkeFi neste programa FOP inovador. Esta iniciativa aprimora ainda mais nosso compromisso em fornecer soluções financeiras inovadoras e seguras”, disse Thomas Galbraith, CEO da The Barker Price.





Sobre a ArkeFi:

A ArkeFi é pioneira na primeira plataforma de Financiamento de Opção Fracionária peer-to-peer do mundo para ativos não bancáveis (nBAs), apoiada por colecionadores de arte e proprietários de obras de Pablo Picasso, Henri Matisse, Van Gogh, Zao Wou-ki e Banksy. Eles estão trabalhando com outros nBAs, como carros (Ferrari 250 GT, McLaren Speedtail, Bugatti Chiron, Porsche 918 e mais) e pretendem expandir para outros campos de nBA.





A plataforma agora está posicionada como o Real World Asset Engine para bens de consumo, facilitado pela computação de IA, para tornar esses ativos de alto valor mais acessíveis e líquidos - com suporte do token utilitário $RKFI definido para ser lançado no início de setembro de 2024. Você pode visitar o site da ArkeFi aqui.

Sobre o Barker Price:

A Barker fornece avaliações de marcação a mercado para ativos alternativos, apoiadas por seguradoras com classificação A, garantindo confiabilidade e tranquilidade. As avaliações vêm com garantias que asseguram a precisão dos preços. Você pode visitar o site The Barker Price aqui.

Contato com a mídia:

ArkeFi: Bankole Fadimiluyi, [email protected]

O preço de Barker: Paulina Amato, [email protected]

