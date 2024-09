ArkeFi et The Barker Price annoncent une collaboration stratégique pour la protection de la propriété fractionnée

ZURICH, Suisse/20 août 2024/--ArkeFi annonce le développement de la protection de la propriété fractionnée (FOP) en collaboration stratégique avec The Barker Price.





ArkeFi, la première plateforme qui tokenise les actifs non bancables (nBA) tels que l'art, les voitures et les objets de collection, est ravie d'annoncer une collaboration stratégique avec The Barker Price pour développer la protection révolutionnaire de la propriété fractionnée (FOP). Cette innovation redéfinira la sécurité et l'accessibilité pour les investisseurs fractionnaires dans des actifs de grande valeur.





La plateforme unique d'ArkeFi permet la vente de nBA tokenisés à des propriétaires fractionnaires à 50 % de leur juste valeur marchande (FMV). Une caractéristique essentielle de la plateforme est ses contrats intelligents, qui incluent une option intégrée permettant aux vendeurs de racheter leurs actifs à un prix prédéterminé, généralement 55 % de la FMV, dans un certain délai.

Si cette option de rachat n’est pas exercée, les propriétaires fractionnaires deviennent pleinement propriétaires de l’actif, qui peut ensuite être vendu sur le marché secondaire, ce qui entraîne un potentiel de hausse important.





La protection de la propriété fractionnée (FOP) développée avec The Barker Price sécurisera les investissements initiaux des propriétaires fractionnés en couvrant 50 % de la valeur marchande et en atténuant les risques financiers associés. En exploitant l'IA avancée, l'analyse des données et des techniques d'évaluation précises, la FOP offre une protection et une précision accrues dans l'évaluation des actifs.





« Nous sommes ravis de dévoiler la protection de la propriété fractionnée (FOP) en collaboration avec The Barker Price », a déclaré Patrick Schweiger, co-fondateur d'ArkeFi.





« Nous avons observé de près comment The Barker Price a développé un moteur d'évaluation IA sophistiqué et breveté, accompagné de garanties pour les prêteurs d'actifs alternatifs. L'intégration de cette technologie de pointe dans ArkeFi nous permet de créer un produit jamais vu auparavant dans l'espace crypto. Avec FOP, nous améliorons considérablement la sécurité et l'accessibilité pour les investisseurs fractionnaires tout en offrant des opportunités sans précédent de potentiel de hausse substantiel. Cette initiative souligne notre engagement envers l'innovation et l'avancement de l'espace crypto. »





« Nous sommes ravis de nous associer à ArkeFi pour ce programme FOP révolutionnaire. Cette initiative renforce encore notre engagement à fournir des solutions financières innovantes et sécurisées », a déclaré Thomas Galbraith, PDG de The Barker Price.





À propos d'ArkeFi :

ArkeFi est le pionnier de la première plateforme de financement d'options fractionnées peer-to-peer au monde pour les actifs non bancables (nBAs), soutenue par des collectionneurs d'art et des propriétaires d'œuvres de Pablo Picasso, Henri Matisse, Van Gogh, Zao Wou-ki et Banksy. Ils travaillent avec d'autres nBAs tels que les voitures (Ferrari 250 GT, McLaren Speedtail, Bugatti Chiron, Porsche 918, et plus) et visent à s'étendre à d'autres domaines nBA.





La plateforme se positionne désormais comme le moteur d'actifs du monde réel pour les biens de consommation, facilité par le calcul de l'IA, pour rendre ces actifs de grande valeur plus accessibles et plus liquides - avec le support du jeton utilitaire $RKFI dont le lancement est prévu début septembre 2024. Vous pouvez visiter le site Web d'ArkeFi ici.

À propos de The Barker Price :

Barker fournit des évaluations à la valeur de marché pour des actifs alternatifs, soutenues par des assureurs notés A, garantissant fiabilité et tranquillité d'esprit. Les évaluations sont assorties de garanties qui assurent l'exactitude des prix. Vous pouvez visiter le site Web de Barker Price ici.

Contact média :

ArkeFi : Bankole Fadimiluyi, [email protected]

Le prix Barker : Paulina Amato, [email protected]

Cet article a été diffusé par Btcwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici .