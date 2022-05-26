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41 条关于 SNAPocalypse 的最佳推文经过@behzadsharifi
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41 条关于 SNAPocalypse 的最佳推文

经过 Behzad Sharifi1m2022/05/26
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太長; 讀書

超过 40% 的 Snapchat 股票处于完全自由落体模式。与当前的任何“严肃”分析相比，推文的“集合”更好地解释了 Snapchat 股票发生的方式、原因和情况。你最喜欢的 SNAPocalypse 推文是什么？

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featured image - 41 条关于 SNAPocalypse 的最佳推文
Behzad Sharifi HackerNoon profile picture

关于这个“故事：”的常见问题解答

问：为什么是推文选集？一个好故事怎么了？

答：嗯，在进行研究时，我意识到一组推文比任何当前的“严肃”分析都更好地解释了 Snapchat 股票如何、为什么以及发生了什么。


问：为什么是 41 条推文，而不是 14 条？

答： Snapchat 股票处于完全自由落体模式超过 40%。所以，我想，我最好快点，尽快完成这篇文章。


问：你不担心读者要花很长时间才能读完你的故事吗？

答：每条推文十秒，这就是全部，这不是承诺。


问：推文的数量是否与 top-X-this-or-that 类型的列表有关？

A：不，这只是一个技术问题，所以我不会失去计数，更重要的是我的头脑。


问：我不是 Snapchat 投资者，这对我有什么好处？

答：您将能够在评论部分选择您最喜欢的 SNAPocalypse 推文。



#1 爱在空中（剧透警报：没有降落伞）


#2 钢铁侠通过“反向 SNAP？！”进行救援


＃3小精灵。这是一个可爱的名字，但仅此而已。


#4 精神错乱？！计算得当且有利可图的“疯狂”。



#5 你完全有怀疑的权利……


#6 沉默的羔羊 - 华尔街版


#7 两年时间还不足以发现这些迹象？！


#8 猜猜，我们必须重新定义“挥发性”这个词。


＃9你（不）欢迎......


#10 如果这只是一枚警告炸弹……


#11 向插画家致敬。更多创意工作。


#12 这是女士推文的样子吗？


#13 苹果和橙子？！你确定吗？


#14 “还有更多……”


#15 首席执行官是否已经更新了他的简历？



＃16而且，它不是香水。


＃17你要求它，并得到了答案。


#18 值得记住的有趣术语选择。


#19 伊隆！你在吗？


#20 无需谷歌 - 米兰达。我为你做到了：“自 2017 年以来，她与 Snapchat 首席执行官埃文·斯皮格尔 (Evan Spiegel) 结婚，并育有两个孩子。”


#21 通过股市屋顶噗。


#22 一种社交媒体损失是另一种社交媒体收益。我猜。


第23章 真的！


#24 不是 SNAP 决策的正确时机。


#25 优先事项！


＃26确实，严重的问题。


#27 你确定那个估值模型的事吗？！求朋友。


#28 有趣的颜色选择，但根据这张图表，有不止一个“短信号”。正确的？


第29话 坚持！一切都会好起来的！


#30 谁在听？！


#31 追随者的孩子和他们的大学梦想呢？！


#32股市天启四骑士？


#33 总有一天，你会说，一切都是从 Snap 开始的……


＃34“黄色星期二。”赞！发现！


＃35你的意思是，两只鸟和一块石头。正确的？


＃36我不知道。让我们谷歌一下。


第37章 伊隆！


#38 内容为王！没有讨论！



#39 我“意外”裁剪的最后一个数字 - 87。


第40话 那是精灵！


＃41这不是我，我发誓！

结论：醒醒吧，我们生活在一个没有幻想的世界。

附言

在您的评论中让我知道哪条推文是您最喜欢的 SNAPocalypse 推文。

谢谢！

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Behzad Sharifi@behzadsharifi
Co-Principal at ResponseCRM | Two-Time "Noonies" Award Winner
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#decentralized-internet #quicknode #snapchat #stock-market #stocks #snapchatdanger #economic-crisis #hackernoon-top-story

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