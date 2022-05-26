41 条关于 SNAPocalypse 的最佳推文

关于这个“故事：”的常见问题解答
问：为什么是推文选集？一个好故事怎么了？
答：嗯，在进行研究时，我意识到一组推文比任何当前的“严肃”分析都更好地解释了 Snapchat 股票如何、为什么以及发生了什么。
问：为什么是 41 条推文，而不是 14 条？
答： Snapchat 股票处于完全自由落体模式超过 40%。所以，我想，我最好快点，尽快完成这篇文章。
问：你不担心读者要花很长时间才能读完你的故事吗？
答：每条推文十秒，这就是全部，这不是承诺。
问：推文的数量是否与 top-X-this-or-that 类型的列表有关？
A：不，这只是一个技术问题，所以我不会失去计数，更重要的是我的头脑。
问：我不是 Snapchat 投资者，这对我有什么好处？
答：您将能够在评论部分选择您最喜欢的 SNAPocalypse 推文。
#1 爱在空中（剧透警报：没有降落伞）
#2 钢铁侠通过“反向 SNAP？！”进行救援
＃3小精灵。这是一个可爱的名字，但仅此而已。
#4 精神错乱？！计算得当且有利可图的“疯狂”。
#5 你完全有怀疑的权利……
#6 沉默的羔羊 - 华尔街版
#7 两年时间还不足以发现这些迹象？！
#8 猜猜，我们必须重新定义“挥发性”这个词。
＃9你（不）欢迎......
#10 如果这只是一枚警告炸弹……
#11 向插画家致敬。更多创意工作。
#12 这是女士推文的样子吗？
#13 苹果和橙子？！你确定吗？
#14 “还有更多……”
#15 首席执行官是否已经更新了他的简历？
＃16而且，它不是香水。
＃17你要求它，并得到了答案。
#18 值得记住的有趣术语选择。
#19 伊隆！你在吗？
#20 无需谷歌 - 米兰达。我为你做到了：“自 2017 年以来，她与 Snapchat 首席执行官埃文·斯皮格尔 (Evan Spiegel) 结婚，并育有两个孩子。”
#21 通过股市屋顶噗。
#22 一种社交媒体损失是另一种社交媒体收益。我猜。
第23章 真的！
#24 不是 SNAP 决策的正确时机。
#25 优先事项！
＃26确实，严重的问题。
#27 你确定那个估值模型的事吗？！求朋友。
#28 有趣的颜色选择，但根据这张图表，有不止一个“短信号”。正确的？
第29话 坚持！一切都会好起来的！
#30 谁在听？！
#31 追随者的孩子和他们的大学梦想呢？！
#32股市天启四骑士？
#33 总有一天，你会说，一切都是从 Snap 开始的……
＃34“黄色星期二。”赞！发现！
＃35你的意思是，两只鸟和一块石头。正确的？
＃36我不知道。让我们谷歌一下。
第37章 伊隆！
#38 内容为王！没有讨论！
#39 我“意外”裁剪的最后一个数字 - 87。
第40话 那是精灵！
＃41这不是我，我发誓！
结论：醒醒吧，我们生活在一个没有幻想的世界。
附言
在您的评论中让我知道哪条推文是您最喜欢的 SNAPocalypse 推文。
谢谢！