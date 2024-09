41 melhores tweets sobre SNAPocalypse

Perguntas frequentes sobre esta “história:”

P: Por que uma antologia de tweets? O que aconteceu com uma boa e velha história?

R: Bem, enquanto fazia minha pesquisa, percebi que uma coleção de tweets explica melhor como, por que e o que aconteceu com as ações do Snapchat do que qualquer análise “séria” atual.





P: Por que 41 tweets e não 14?

R: As ações do Snapchat estão no modo de queda livre total por mais de 40%. Então, acho melhor eu me apressar e terminar este artigo o mais rápido possível.





P: Você não está preocupado que demore uma eternidade para os leitores chegarem ao final de sua história?

R: Dez segundos por tuíte é o suficiente, e não é uma promessa.





P: O número de um tweet tem algo a ver com os tipos de lista top-X-isto-ou-aquilo?

R: Não, é apenas um tecnicismo, então não perco a conta e, mais importante, minha mente.





P: Não sou um investidor do Snapchat, o que ganho com isso?

R: Você poderá pegar seu tweet favorito do SNAPocalypse na seção de comentários.









#1 O amor está no ar (Alerta de spoiler: não há paraquedas)





# 2 Homem de Ferro ao resgate com o “SNAP reverso ?!”





#3 Pixy. Esse é um nome adorável, mas é tudo o que é.





#4 Insanidade?! “Insanidade” extremamente bem calculada e lucrativa.









# 5 Você tem todo o direito de suspeitar…





#6 O Silêncio dos Inocentes - Edição de Wall Street





# 7 Dois anos não foram suficientes para detectar esses sinais ?!





# 8 Acho que teríamos que redefinir o termo “volátil”.





#9 Você (não) é bem-vindo…





# 10 Se isso é apenas uma bomba de alerta…





#11 Parabéns aos ilustradores. Mais trabalho para criativos.





# 12 É assim que um tweet de Lady Ish se parece?





#13 Maçãs e Laranjas?! Tem certeza?





Nº 14 “E mais…”





# 15 O CEO já está atualizando sua biografia?









# 16 E não é um perfume.





# 17 Você pediu e obteve a resposta.





#18 Uma escolha interessante de termos que vale a pena lembrar.





#19 Elon! Você está aí?





# 20 Não há necessidade de Google - Miranda. Eu fiz isso por você: “Desde 2017, ela é casada com o CEO do Snapchat, Evan Spiegel, com quem tem dois filhos.”





# 21 Poof através do telhado do mercado de ações.





# 22 Uma perda de mídia social é outro ganho de mídia social. Eu acho.





#23 Verdade!





#24 Não é o momento certo para decisões do SNAP.





#25 Prioridades!





#26 De fato, perguntas sérias.





# 27 Você tem certeza sobre esse modelo de avaliação ?! Pedindo Um Amigo.





# 28 Escolha interessante de cores, mas houve mais de um “sinais curtos”, de acordo com este gráfico. Certo?





#29 Segure a linha! Tudo vai ficar bem!





#30 Quem está ouvindo?!





#31 E os filhos dos seguidores e seus sonhos universitários?!





#32 Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse do Mercado de Ações?





#33 Um dia, você poderá dizer que tudo começou com o Snap…





#34 “Terça-feira Amarela.” Parabéns! Ponto em!





# 35 Você quer dizer, dois pássaros com uma cajadada só. Certo?





# 36 Eu não sei. Vamos pesquisar no Google.





#37 Elon!





#38 O conteúdo é o rei! Sem discussão!









# 39 O último número que cortei “acidentalmente” - 87.





#40 Esse é o Espírito!





#41 Não fui eu, juro!

Conclusão: Acorde, estamos vivendo em um mundo sem ilusões.

PS

Deixe-me saber em seus comentários qual tweet é o seu tweet SNAPocalypse favorito.

Obrigada!