41 meilleurs tweets sur SNAPocalypse

FAQ sur cette "histoire :"

Q : Pourquoi une anthologie de tweets ? Qu'est-il arrivé à une bonne vieille histoire?

R : Eh bien, en faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'une collection de tweets expliquait mieux comment, pourquoi et ce qui était arrivé aux actions de Snapchat que n'importe quelle analyse « sérieuse » actuelle.





Q : Pourquoi 41 tweets, et non 14 ?

R : Les actions de Snapchat sont en pleine chute libre pour plus de 40 %. Donc, je suppose que je ferais mieux de me dépêcher et de terminer cet article ASNAP.





Q : N'êtes-vous pas inquiet qu'il faille une éternité aux lecteurs pour atteindre la fin de votre histoire ?

R : Dix secondes par tweet, c'est tout ce qu'il faut, et ce n'est pas une promesse.





Q : Le numéro d'un tweet a-t-il quelque chose à voir avec les types de listes top-x-this-or-that ?

R : Non, c'est simplement un détail technique, donc je ne perds pas le compte et surtout mon esprit.





Q : Je ne suis pas un investisseur Snapchat, qu'est-ce que cela m'apporte ?

R : Vous pourrez récupérer votre tweet SNAPocalypse préféré dans la section des commentaires.









#1 L'amour est dans l'air (Spoiler Alert : Il n'y a pas de parachute)





# 2 Iron Man à la rescousse avec le "Reverse SNAP ?!"





#3 Pixie. C'est un joli nom, mais c'est tout.





#4 Folie ?! "Folie" extrêmement bien calculée et rentable.









# 5 Vous avez parfaitement le droit d'être suspect…





#6 Le Silence des Agneaux - Édition Wall Street





#7 Deux ans n'ont pas été suffisants pour repérer ces signes ? !





# 8 Devinez, nous devrions redéfinir le terme "volatile".





#9 Vous n'êtes (pas) le bienvenu…





# 10 Si ce n'est qu'une bombe d'avertissement…





#11 Félicitations aux illustrateurs. Plus de travail pour les créatifs.





# 12 Est-ce à quoi ressemble un tweet de Lady Ish?





#13 Des pommes et des oranges ?! Êtes-vous sûr?





# 14 « Et plus… »





#15 Le PDG met-il déjà à jour sa biographie ?









# 16 Et ce n'est pas un parfum.





# 17 Vous l'avez demandé et vous avez obtenu la réponse.





# 18 Un choix intéressant de termes à retenir.





#19 Élon ! Es-tu là?





#20 Pas besoin de Google - Miranda. I Did It For You : "Depuis 2017, elle est mariée au PDG de Snapchat, Evan Spiegel, avec qui elle a deux enfants."





# 21 Pouf à travers le toit de la bourse.





#22 Une perte sur les réseaux sociaux est un autre gain sur les réseaux sociaux. Je suppose.





#23 Vrai !





#24 Ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions SNAP.





#25 Priorités !





# 26 En effet, des questions sérieuses.





#27 Êtes-vous sûr de ce modèle d'évaluation ? ! Demander un ami.





# 28 Choix de couleurs intéressant, mais il y a eu plus d'un "signaux courts", selon ce tableau. Droit?





#29 Tenez bon ! Tout ira bien!





#30 Qui écoute ? !





#31 Qu'en est-il des enfants des followers et de leurs rêves universitaires ?!





#32 Les quatre cavaliers de l'apocalypse boursière ?





#33 Un jour, tu pourras dire que tout a commencé avec Snap…





# 34 "Mardi jaune." Gloire! Spot On !





# 35 Vous voulez dire, deux oiseaux avec une pierre. Droit?





#36 Je ne sais pas. Allons sur Google.





#37 Élon !





#38 Le contenu est roi ! Pas de discussion !









# 39 Le dernier numéro que j'ai recadré "accidentellement" - 87.





#40 C'est l'Esprit !





#41 Ce n'était pas moi, je le jure !

Conclusion : Réveillez-vous, nous vivons dans un monde à court d'illusions.

PS

Faites-moi savoir dans vos commentaires quel tweet est votre tweet SNAPocalypse préféré.

Merci!