Blockchain 写作比赛：2022 年 5 月公布结果！

嘿，黑客！我们又回来了，HackerNoon 和Tatum为您带来了区块链写作比赛的结果公告。





让我们来看看五月的提名者和获奖者吧！





2022 年 5 月区块链写作大赛提名和获奖者

我们选择了 2022 年 5 月发布的 HackerNoon 上所有带有#blockchain 标签的故事。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择热门故事：





阅读小时数 达到的人数 内容新鲜度



以下是前10名提名：









埃隆马斯克最近购买了流行社交媒体平台 Twitter 的一部分。随着马斯克的宣布，狗狗币加密货币现在正朝着月球寻找未来的发展和目标。在本文中，我们将讨论 Elon Musk 如何大量购买 Twitter 股票以及这对狗狗币意味着什么。这篇文章详细介绍了狗狗币是如何被创造成一个具有讽刺意味的笑话，以及为什么埃隆马斯克的购买对这种加密货币来说是个坏消息。

恭喜@viralruchir获得配音并赢得 500 USDT ！！！









我们现在运行的权益证明系统看起来有点不稳定。 2008-09 年全球金融体系的崩溃促使“中本聪”创造了比特币。货币新时代的呼声统治着当时的一天。中央银行将能够很好地处理这个问题，这是 2008-09 年许多人的立场。





恭喜@atrigueiro赢得 200 USDT！

第三位是@kanny的“即将到来的以太坊‘合并’如何影响加密货币”。恭喜@kanny获得第三名并赢得 100 USDT ！！





恭喜@kanny获得第三名并赢得 100 USDT ！！





恭喜双冠王@viralruchir ！！





关于这一点，让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注比赛.hackernoon.com以查看当前和即将举行的写作比赛！

大家下个月见！