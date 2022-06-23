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#Blockchain 写作比赛：2022 年 5 月公布结果！经过@hackernooncontests
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#Blockchain 写作比赛：2022 年 5 月公布结果！

经过 HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates 2022/06/23
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太長; 讀書

嘿，黑客！我们又回来了，HackerNoon 和 Tatum 为您带来了区块链写作大赛的结果公告。在我们的第一个位置：埃隆马斯克购买 Twitter：现在 @viralruchir 的狗狗币登月！第二名是@atrigueiro 的“Proof of Stake is an Old Solution”！第三位是@kanny 的“即将到来的以太坊‘合并’如何影响加密货币”。最后但并非最不重要的一点是，阅读次数最多的故事奖还授予@viralruchir 的 Elon Musk 购买 Twitter：Now Dogecoin to the Moon。

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嘿，黑客！我们又回来了，HackerNoon 和Tatum为您带来了区块链写作比赛的结果公告。


让我们来看看五月的提名者和获奖者吧！


2022 年 5 月区块链写作大赛提名和获奖者

我们选择了 2022 年 5 月发布的 HackerNoon 上所有带有#blockchain 标签的故事。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择热门故事：


  1. 阅读小时数

  2. 达到的人数

  3. 内容新鲜度


以下是前10名提名：


  1. Elon Musk 购买 Twitter：现在狗狗币登月by @viralruchir
  2. 权益证明是@atrigueiro的旧解决方案
  3. 2022 年值得关注的 5 个 Polkadot 平行链by @rorypalmer
  4. 即将到来的以太坊“合并”如何影响加密货币@kanny
  5. @wagslane介绍 Shamir 的秘密共享密码算法
  6. 区块链的未来@tranminhdat
  7. 拯救乌克兰文化：文化和 Everstake 部的一项慈善倡议，作者@arthur.tkachenko
  8. 保护加密货币免受网络攻击提示 @lochlanreus
  9. 比特币真的能解决问题吗？通过@andyleroy
  10. Solidity in Easy Steps：如何构建托管智能合约（第 1 部分）作者： @mathsend


在我们的第一个地方：埃隆马斯克购买 Twitter：现在 @viralruchir 的狗狗币到月球

埃隆马斯克最近购买了流行社交媒体平台 Twitter 的一部分。随着马斯克的宣布，狗狗币加密货币现在正朝着月球寻找未来的发展和目标。在本文中，我们将讨论 Elon Musk 如何大量购买 Twitter 股票以及这对狗狗币意味着什么。这篇文章详细介绍了狗狗币是如何被创造成一个具有讽刺意味的笑话，以及为什么埃隆马斯克的购买对这种加密货币来说是个坏消息。

恭喜@viralruchir获得配音并赢得 500 USDT ！！！


第二名是@atrigueiro的“ Proof of Stake is an Old Solution ”！


我们现在运行的权益证明系统看起来有点不稳定。 2008-09 年全球金融体系的崩溃促使“中本聪”创造了比特币。货币新时代的呼声统治着当时的一天。中央银行将能够很好地处理这个问题，这是 2008-09 年许多人的立场。


恭喜@atrigueiro赢得 200 USDT！

第三位是@kanny的“即将到来的以太坊‘合并’如何影响加密货币”。恭喜@kanny获得第三名并赢得 100 USDT ！！


“合并”不是你经常看到的话题，也不是购买以太坊的人太熟悉的话题。以太坊是使用区块链技术提供数字分类账的计算机软件。它已成为发展许多用于商业目的的加密应用程序和资产的最佳方式，包括NFT 、原生代币和借贷产品。与个人拥有以太坊的普遍看法不同，以太坊不属于任何人，而是由一组开发人员管理。

恭喜@kanny获得第三名并赢得 100 USDT ！！

最后但并非最不重要的一点是，阅读次数最多的故事奖还授予@viralruchirElon Musk 购买 Twitter：现在狗狗币登上月球！！！！！！


恭喜双冠王@viralruchir ！！


关于这一点，让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注比赛.hackernoon.com以查看当前和即将举行的写作比赛！

大家下个月见！

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