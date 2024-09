Blockchain 写作比赛：2022 年 5 月公布结果！

太長; 讀書

嘿,黑客!我们又回来了,HackerNoon 和 Tatum 为您带来了区块链写作大赛的结果公告。在我们的第一个位置:埃隆马斯克购买 Twitter:现在 @viralruchir 的狗狗币登月!第二名是@atrigueiro 的“Proof of Stake is an Old Solution”!第三位是@kanny 的“即将到来的以太坊‘合并’如何影响加密货币”。最后但并非最不重要的一点是,阅读次数最多的故事奖还授予@viralruchir 的 Elon Musk 购买 Twitter:Now Dogecoin to the Moon。