Concurso de redação #Blockchain: resultados de maio de 2022 anunciados!

Ei hackers! Estamos de volta com o anúncio dos resultados do Blockchain Writing Contest, trazido a você por HackerNoon e Tatum. Em PRIMEIRO lugar temos: Elon Musk Compra o Twitter: Now Dogecoin to the Moon by @viralruchir! O SEGUNDO lugar vai para “Proof of Stake is an Old Solution” do @atrigueiro!! Em TERCEIRO lugar, temos “Como a Futura Fusão do Ethereum Impacta a Criptomoeda” de @kanny. Por último, mas não menos importante, o prêmio de história mais lida TAMBÉM vai para Elon Musk Buys Twitter de @viralruchir: Now Dogecoin to the Moon.