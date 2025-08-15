马瓦里与卡尔德拉合作推出马瓦里网络,为人工智能驱动的体验流媒体

旧金山,加利福尼亚州,2025年8月15日/Chainwire/-- 互联互联,模块化区块链的互联网,宣布与Mawari的合作伙伴关系,该网络正在推出其全球基础设施,以实时流入沉浸式3D内容。 加德拉 加德拉 该合作伙伴关系还使Mawari网络加入Caldera的金属互操作网络,增强了该平台在全球范围内提供高性能、低延迟的AR/VR体验的能力。 空间计算基础设施的革命 Mawari网络代表了分散物理基础设施网络(DePIN)的突破,通过全球分布式的GPU节点网络来组织存储,带宽和渲染能力。 该平台的专利的3D流媒体技术可将带宽使用量减少80%,同时确保无缝交付交互式、沉浸式和环境相关的空间计算体验。 \n \n “Caldera允许我们保持流量质量的测量 - 延迟,颤抖,下降的框架和框架精度 - 在几乎实时的链上,”Mawari的创始人和首席执行官Luis Oscar Ramirez说。 “Caldera允许我们保持流量质量的测量 - 延迟,颤抖,下降的框架和框架精度 - 在几乎实时的链上,”Mawari的创始人和首席执行官Luis Oscar Ramirez说。 \n \n “Guardian Nodes生产签名的QoS认证,这些记录根据观察到的性能来计算节点声誉、路由和奖励。 “Guardian Nodes生产签名的QoS认证,这些记录根据观察到的性能来计算节点声誉、路由和奖励。 \n \n “我们非常高兴能够让Mawari加入Caldera生态系统,”Caldera首席执行官Matthew Katz说,“Mawari正在开创一个全新的区块链技术应用程序,以提供XR内容。 “我们非常高兴能够让Mawari加入Caldera生态系统,”Caldera首席执行官Matthew Katz说,“Mawari正在开创一个全新的区块链技术应用程序,以提供XR内容。 市场认证 马瓦里的XR流媒体技术已经被日本最大的两家VTuber机构使用 - 勇敢集团和虚拟Avex。 他们共同在5月底的堪萨伊日本奥萨卡展会上首次展示了Mawari的vTubeXR产品,每个产品都是Mawari的早期访问计划的一部分,旨在为早期访问合作伙伴提供优先访问新功能、专门的登机支持和可自定义的货币化机会。 Mawari计划将vTubeXR扩展到更广泛的VTuber生产公司和IP持有人,支持用户体验和商业模式的演变。 技术创新满足市场需求 Mawari 网络采用了两种核心技术:Mawari 专利的空间流技术,它使用 Unity 和 Unreal Engine,以及位于最终用户附近的边缘计算节点的战略分布式网络,该架构可通过远程处理计算密集型渲染来实现日常设备上的无缝 AR/VR 体验。 随着扩展现实市场预计将在五年内超过1亿台设备,Mawari的DePIN方法通过允许任何具有GPU能力的人在获得奖励的同时为网络做出贡献来民主化参与。 向前看 Mawari Network的基于公用事业的收入模式,受物理基础设施和不断增长的企业合作伙伴关系的支持,为整个市场周期可持续增长奠定了基础。 关于Caldera 这是区块链的互联网,一个模块化,相互连接和可自定义链的生态系统。Caldera使区块链公司能够推出自己的可扩展区块链,并与数百个其他生态系统的资产互动。 加德拉 加德拉 有关更多信息,用户可以访问: 子 子 子 Official Website X 电报 LinkedIn 官方网站 X 电报 林肯 关于马瓦里 世界上第一个沉浸式计算网络,以接近零延迟的方式在全球范围内实时传输人工智能驱动的XR体验,无缝地将数字智能与物理现实相结合,提供真实的3D动画代理。 马瓦里 马瓦里 有关更多信息,用户可以访问: 子 子 子 网站 X 不同意 林肯 网站 X 不同意 林肯 联系 总裁 马修·卡茨 星座实验室,d/b/a 卡尔德拉 卡尔德拉.xyz \n