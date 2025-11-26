马来西亚为何有望引领伊斯兰金融的数字化转型

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 在 ，Ryt银行在马来西亚推出，成为该国首家人工智能驱动的银行。此举反映了马来西亚在发展数字金融生态系统方面的努力，国家区块链基础设施（MBI）于 推出，这是一个实时的数字资产沙盒，表明政府已批准将这一拟议的数字未来变为现实。 2025年8月下旬 2025年4月 凭借其不断增长的数字基础设施以及在伊斯兰金融领域的 ，马来西亚是最有可能引领伊斯兰金融数字化转型的国家。从简化跨境支付、标记金融工具（如伊斯兰债券）到在文化规范内服务微型、小型和中型企业（MSMEs），马来西亚拥有成为全球伊斯兰金融科技中心的人才、工具和时机。 全球领导地位 为什么马来西亚是数字伊斯兰金融增长的理想之地 马来西亚毗邻世界上穆斯林人口最多的印度尼西亚，以及泰国和越南等具有重要经济增长轨迹的国家，还有中国和印度等全球大国，这使其成为数字金融采用的有吸引力的目的地。事实上，亚太地区占全球伊斯兰金融市场的近 。 25% 马来西亚目前也是亚洲增长最快的主要经济体之一，这得益于其关键的地理位置。马六甲海峡是世界上最繁忙的航运通道之一，每年有价值超过 的商品（如石油、原材料和消费品）通过该地区。最近，马来西亚已成为半导体制造业的重镇，英伟达与马来西亚的YTL集团合作开发价值 的人工智能基础设施，谷歌宣布 的投资，用于开发首个用于全球使用的谷歌数据中心。 3.5万亿美元 43亿美元 $20亿美元 此外，马来西亚拥有东南亚 ，Z世代的 在塑造他们的教育、工作和沟通偏好方面发挥着重要作用。为此，该国的零售数字支付行业已经 ，像 和 等参与者在马来西亚人的日常生活中扮演着重要角色。 数量最多的数字原住民 数字选择 取得了显著的成熟 Touch ‘n Go Maybank的MAE 伊斯兰金融在马来西亚的机会 马来西亚处于将伊斯兰金融整合到数字金融生态系统中的独特地位，目前伊斯兰金融的价值已达 。马来西亚在现有传统伊斯兰金融方面有着深厚的根基，包括其现有的治理框架，例如马来西亚国际伊斯兰金融中心（MIFC）领导委员会和马来西亚中央银行马来亚银行的伊斯兰教法咨询委员会（SAC）已经符合伊斯兰教法原则。因此，这些优势的结合，以及人工智能驱动的银行和马来西亚的高增长数字经济，为马来西亚在全球范围内输出伊斯兰金融科技解决方案提供了清晰的道路。 3.9万亿美元 其中一个机会在于征服跨境支付和汇款市场。像哈瓦拉（hawalas）这样的非正规系统起源于 ，在穆斯林人口众多的地区 ，它们通过非正规但值得信赖的金融网络实现资金流动。哈瓦拉的流行突显了对值得信赖、低成本且符合伊斯兰教法原则的金融服务的需求，这些服务可以服务于全球人口。通过人工智能赋能的平台将这些网络的数字对等物进行数字化，马来西亚可以为其人口和其他全球用户创建可扩展的解决方案，同时保持对宗教规范的遵守。 南亚 非常普遍 马来西亚的第二个主要市场机会在于激活伊斯兰银行现有的大量资本，即通过标记化金融工具。目前，马来西亚总银行存款中近 来自伊斯兰银行。此外，马来西亚已经是 的领导者，伊斯兰债券是类似于西方金融债券的金融凭证。通过标记化这些资产，实现 或智能天课（强制性慈善捐款），可以帮助简化合规性检查，降低成本，并将金融服务扩展到银行服务不足的人群。为此，马来西亚证券委员会已于 公布了一项关于标记化资本市场产品的提案。 40% 全球伊斯兰债券发行 智能伊斯兰债券发行 2025年中 最后，马来西亚强大的中小企业网络可以从伊斯兰金融的数字化中获益。马来西亚的经济 中小企业实现增长，它们提供了近50%的总就业机会，占马来西亚国内生产总值（GDP）的近40%。然而，中小企业在出口贡献方面存在增长机会，仅占马来西亚总出口的15%。通过嵌入数字伊斯兰金融产品，包括小额信贷提供商、贸易融资和供应链标记化，像Ryt银行这样的平台可以帮助创建一个可持续的生态系统，直接支持经济增长。利用人工智能的洞察，用户可以获得量身定制的额外金融服务。 严重依赖 总而言之，如果马来西亚能够成功开发全球伊斯兰金融解决方案，其人口及其国家将受益。这可以确保马来西亚成为全球数字伊斯兰金融的中心。 全球领导地位面临的现有挑战 尽管马来西亚努力成为领先的伊斯兰金融科技中心，但它确实面临着挑战。首先，由于对电子发票和税款电子报告等数字原生工具的 ，数字化工作仍然面临挑战。此外，对数据安全和政府监控的担忧继续困扰着马来西亚的MyDigital ID服务，即该国的国家数字身份平台，截至 ，符合条件的马来西亚人中只有不到10%的人注册了MyDigital ID。 采用不均衡 2025年7月 然而，如果马来西亚能够解决这些挑战，它将有机会抓住全球伊斯兰金融科技市场的重要份额，该市场 到2026年将达到1790亿美元。 预计 结论 Ryt银行的推出表明马来西亚日益接受数字金融生态系统。马来西亚的数字原住民人口、大量新兴技术采用/基础设施以及在伊斯兰金融领域的现有领导地位等其他条件，使其成为数字伊斯兰金融迈向未来的理想之地。 如果马来西亚能够成功弥合现有的采用差距，并在其国家数字身份系统中建立信任，它就能在国内和内部市场中占据主导地位。从通过符合伊斯兰教法规范的数字化形式化跨境金融交易，到实现金融工具的标记化，同时利用马来西亚的中小企业实现增长，马来西亚正处于一个独特的十字路口，不仅可以实现金融部门的现代化，还可以重新构想伊斯兰金融在数字经济中的作用。 图片来源： 世界银行博客