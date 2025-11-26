मलेशिया इस्लामिक वित्त के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए क्यों तैयार है

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n में, Ryt Bank मलेशिया में लॉन्च हुआ, जो इसे देश का पहला AI-संचालित बैंक बनाता है। यह कदम मलेशिया के डिजिटल वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय मलेशियाई ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर (MBI), एक लाइव डिजिटल एसेट सैंडबॉक्स, में लॉन्च किया गया, जो इस प्रस्तावित डिजिटल भविष्य को वास्तविकता में लाने के लिए सरकारी अनुमोदन को प्रदर्शित करता है। देर अगस्त 2025 अप्रैल 2025 अपने बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्लामी वित्त में के साथ, मलेशिया इस्लामी वित्त के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त देश है। सीमा पार भुगतान को सुव्यवस्थित करने, सुकुक जैसे वित्तीय साधनों को टोकनाइज़ करने और सांस्कृतिक मानदंडों के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की सेवा करने से, मलेशिया दुनिया का इस्लामिक फिनटेक हब बनने की प्रतिभा, उपकरण और समय रखता है। वैश्विक नेतृत्व डिजिटल इस्लामी वित्त के विकास के लिए मलेशिया आदर्श क्यों है मलेशिया की प्रमुख भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया, , थाईलैंड और वियतनाम जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास वाले देशों, और चीन और भारत जैसे वैश्विक पावरहाउस के बगल में, इसे डिजिटल वित्त अपनाने के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। वास्तव में, एशिया-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक इस्लामी वित्त बाजार का लगभग का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी 25% मलेशिया वर्तमान में एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में रैंक करता है, जो अपने प्रमुख स्थान से लाभान्वित हो रहा है। मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है, जिसमें तेल, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे से अधिक का माल सालाना क्षेत्र से होकर गुजरता है। हाल ही में, मलेशिया सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग में भी एक भारी खिलाड़ी बन गया है, जिसमें Nvidia मलेशियाई समूह YTL के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए का सौदा कर रही है और Google ने वैश्विक उपयोग के लिए पहले Google डेटा सेंटर को विकसित करने के लिए मलेशिया में के निवेश की घोषणा की है। $3.5 ट्रिलियन $4.3 बिलियन $2 बिलियन इसके अतिरिक्त, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में का दावा करता है, जिसमें Gen Z की उनकी शिक्षा, काम और संचार की प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उद्देश्य के लिए, देश के खुदरा डिजिटल भुगतान उद्योग ने का अनुभव किया है, जिसमें और जैसे खिलाड़ी रोजमर्रा के मलेशियाई लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल नेटिव्स की सबसे अधिक संख्या डिजिटल पसंद काफी परिपक्वता Touch ‘n Go Maybank के MAE मलेशिया में इस्लामी वित्त का अवसर मलेशिया को इस्लामी वित्त को डिजिटल वित्त पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने में मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात किया गया है, जो आज पहले से ही का है। पारंपरिक इस्लामी वित्त में मलेशिया की गहरी जड़ें, जिसमें इसके मौजूदा शासन ढांचे शामिल हैं, जैसा कि मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी वित्तीय केंद्र (MIFC) लीडरशिप काउंसिल और बैंक नेगारा मलेशिया (मलेशिया का केंद्रीय बैंक) की सरिया एडवाइजरी काउंसिल (SAC) के माध्यम से देखा गया है, जो पहले से ही सरिया सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इसलिए, इन शक्तियों के मिश्रण, AI-संचालित बैंकिंग और मलेशिया की उच्च-विकास वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर, मलेशिया को वैश्विक स्तर पर इस्लामी फिनटेक समाधान निर्यात करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत करता है। $3.9 ट्रिलियन ऐसे ही एक अवसर में सीमा पार भुगतान और प्रेषण बाजारों पर विजय प्राप्त करना शामिल है। हवालस जैसी अनौपचारिक प्रणालियाँ, जिनकी उत्पत्ति में हुई थी और जहाँ है, एक अनौपचारिक, फिर भी विश्वसनीय वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से धन के प्रवाह को सक्षम बनाती हैं। हवालस की लोकप्रियता विश्वसनीय, कम लागत वाली और सरिया-अनुरूप वित्तीय सेवाओं की मांग को उजागर करती है जो वैश्विक आबादी की सेवा कर सकती हैं। AI-सक्षम प्लेटफार्मों के माध्यम से इन नेटवर्कों के डिजिटल समकक्षों का निर्माण करके, मलेशिया धार्मिक मानदंडों के अनुपालन को बनाए रखते हुए अपनी आबादी और अन्य वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए स्केलेबल समाधान बना सकता है। दक्षिण एशिया मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में काफी प्रचलन मलेशिया में एक दूसरी प्रमुख बाजार अवसर को मलेशिया के इस्लामी बैंकों में मौजूद बड़ी मात्रा में पूंजी को वित्तीय साधनों को टोकनाइज़ करके डिजिटल रूप से सक्रिय करके भी देखा जा सकता है। वर्तमान में, मलेशिया के कुल बैंकिंग क्षेत्र की जमाओं का लगभग इस्लामी बैंकों के पास है। इसके अतिरिक्त, मलेशिया पहले से ही में अग्रणी है, sukuks बॉन्ड के समान वित्तीय प्रमाण पत्र हैं जो पश्चिमी वित्त में पाए जाते हैं। इन निधियों का डिजिटलीकरण करके इन परिसंपत्तियों को स्मार्ट sukuk जारी करने या स्मार्ट ज़कात (अनिवार्य धर्मार्थ दान) को सक्षम करके टोकनाइज़ किया जा सकता है, जिससे अनुपालन जांच सुव्यवस्थित हो सकती है, लागत कम हो सकती है और कम सेवा वाले लोगों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए, मलेशिया के सिक्योरिटीज कमीशन ने में पूंजी बाजार उत्पादों को टोकनाइज़ करने के प्रस्ताव का अनावरण किया है। 40% वैश्विक sukuk जारी करने mid-2025 अंत में, मलेशिया का मजबूत MSME नेटवर्क इस्लामी वित्त के डिजिटलीकरण से लाभान्वित हो सकता है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था विकास के लिए है, जो मलेशिया में लगभग 50% कुल रोजगार प्रदान करते हैं और मलेशिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं। हालांकि, एक क्षेत्र जहां MSMEs के पास विकास का अवसर है, वह है मलेशिया के कुल निर्यात में योगदान के संदर्भ में, MSMEs मलेशिया के कुल निर्यात का केवल 15% योगदान करते हैं। डिजिटल इस्लामी वित्त प्रस्तावों को एम्बेड करके, जिसमें माइक्रो क्रेडिट प्रदाता, व्यापार वित्तपोषण और आपूर्ति श्रृंखला टोकनाइज़ेशन शामिल हैं, Ryt Bank जैसे प्लेटफ़ॉर्म एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकते हैं जो सीधे आर्थिक विकास का समर्थन करता है। AI अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर, उपयोगकर्ता उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। MSMEs पर बहुत अधिक निर्भर कुल मिलाकर, मलेशिया की आबादी, और तदनुसार, देश को लाभ होगा यदि वह सफलतापूर्वक वैश्विक इस्लामी वित्त समाधान विकसित कर सके। यह सुनिश्चित कर सकता है कि मलेशिया दुनिया भर में डिजिटल इस्लामी वित्त का केंद्र बने।# वैश्विक नेतृत्व के लिए मौजूदा चुनौतियाँ इस्लामी-केंद्रित फिनटेक हब बनने के मलेशिया के प्रयासों के बावजूद, इसे रास्ते में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक के लिए, डिजिटलीकरण के प्रयास के कारण चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, ई-रिपोर्टिंग डिजिटल चालान और करों जैसे डिजिटल मूल उपकरणों के लिए। इसके अतिरिक्त, डेटा सुरक्षा और सरकारी निगरानी के बारे में चिंताएं मलेशिया की MyDigital ID सेवा, देश के राष्ट्रीय डिजिटल पहचान मंच को लगातार परेशान कर रही हैं, जिसमें तक पात्र मलेशियाई लोगों का 10% से कम MyDigital ID के लिए साइन अप कर रहे हैं। असमान गोद लेने जुलाई 2025 हालांकि, यदि मलेशिया इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है, तो उसे वैश्विक इस्लामी फिनटेक बाजार में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर मिलेगा, जो 2026 तक होने का अनुमान है। $179 बिलियन निष्कर्ष Ryt Bank का लॉन्च दर्शाता है कि मलेशिया तेजी से डिजिटल वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को स्वीकार कर रहा है। अन्य स्थितियाँ जैसे मलेशिया की डिजिटल मूल निवासी आबादी, उभरती प्रौद्योगिकी अपनाने/बुनियादी ढांचे की उच्च मात्रा, और इस्लामी वित्त में मौजूदा नेतृत्व इसे डिजिटल इस्लामी वित्त के लिए भविष्य में लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। यदि मलेशिया सफलतापूर्वक मौजूदा गोद लेने के अंतराल को पाट सकता है और अपनी राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली में विश्वास बना सकता है, तो यह घरेलू और आंतरिक बाजार पर कब्जा कर सकता है। सरिया मानदंडों के अनुरूप डिजिटलीकरण के माध्यम से औपचारिक सीमा पार वित्तीय लेनदेन से लेकर, मलेशियाई MSMEs को विकास के लिए उपयोग करते हुए वित्तीय साधन टोकनाइज़ेशन को सक्षम करने तक, मलेशिया न केवल अपने वित्तीय क्षेत्र को आधुनिक बनाने बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में इस्लामी वित्त की भूमिका की पुनर्कल्पना करने के लिए एक अद्वितीय चौराहे पर है। Image source: World Bank Blogs