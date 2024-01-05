彻底改变忠诚度计划：Gennedy Volchek 揭开了 Shping 的区块链之旅

欢迎来到我们的“创业背后”系列的另一个精彩版本。今天，我们很高兴与区块链行业开拓性平台Shping背后的远见者 Gennedy Volchek 进行交谈。 Gennedy Volchek 拥有利用新兴技术的丰富背景以及对区块链领域的深入研究，他分享了他从早期数字出版和 VOIP 创新创业到 Shping 成立的历程。





我们还探讨了天平与主要消费品公司合作的独特方式及其在快速变化的市场中的未来目标。

Shping 的策划者 Gennedy Volchek 谈论区块链在打击假货方面的作用

Ishan Pandey：Gennedy Volchek 您好，很高兴您来到这里参加我们的“初创公司背后”系列。请告诉我们您的背景以及是什么促使您进入区块链行业并创建Shping？

Gennedy Volchek：嗨，Ishan，很高兴来到这里。





当然，很高兴深入研究这一点。我进入区块链领域的旅程只是对利用新兴技术的热情所推动的一系列冒险活动的又一章。 18 岁时，我与世界上最大的少数民族报纸合作创办了一家出版公司。面对长途运输的挑战和及时更新新闻的需求，我们成功地将打印模板数字化，使其可以通过 FTP 下载——这在当时是尖端技术:)——使我们能够在澳大利亚各地打印和分发报纸同一天，他们来到了东欧的商店。





快进到 2000 年代初期，我们率先使用 Cisco 硬件在公共互联网上进行了第一个 VOIP 通话，将我们会员的国际通话费用降低了约 90%。虽然我在媒体上关注比特币已有几年，但我在 2016 年左右开始对区块链技术着迷，当时Shping的通用奖励平台正在制作中。就在那时，我意识到通用奖励应该由通用分类账提供支持。

Ishan Pandey：Shping 是如何从最初强调产品真实性转变为为品牌提供交钥匙忠诚度和奖励计划的？

Gennedy Volchek ：Shping 的重点是跟踪和追踪解决方案，旨在帮助品牌通过供应链跟踪其产品，使最终消费者能够访问产品旅程以进行身份验证和省份验证。与许多初创公司在开发一种解决方案的过程中一样，我们在连接消费者和品牌的方法中发现了额外的价值，而试点客户的反馈进一步强化了这一价值。我们意识到，购物者和品牌都因缺乏安全、透明的沟通渠道而苦苦挣扎。





我们很快意识到，这可以彻底改变品牌营销和与客户沟通的方式，这是一个价值 1.5 万亿美元的行业。这就是为什么我们决定开发 Shping，以彻底改变品牌到消费者到品牌的沟通方式。

Ishan Pandey：您认为区块链能否有效解决日益复杂的假冒商品问题？

Gennedy Volchek ：为了清楚起见，我想解释一下，我们的追踪模块利用集中式数据库，并且是根据 GS1 组织开发的 EPCIS 标准从头开始构建的。重要的是要了解，正确实施行业标准跟踪和追踪技术能够保护企业和购物者免受假冒和其他非法分发的侵害，无论您的数据存储方式如何，即集中式还是分散式分类账，并且每种方式都有其各自的特点。优点和缺点，但区块链在这种情况下并不是底层技术。

Ishan Pandey：您能否分享一些关于 Shping 与 Coinbase 钱包整合的见解以及它如何与公司的整体战略保持一致？

Gennedy Volchek：在奖励计划领域，无缝兑换是关键。虽然许多人的目标是以某种可兑换货币进行奖励，但复杂性和成本使其成为一个挑战，这就是为什么我们通常会看到使用礼品卡或店内折扣。 Shping 是一个使用 ERC20 实用代币的通用奖励平台，使任何品牌都可以立即奖励世界各地的任何购物者。





该应用程序与 Coinbase 集成，一键即可实现匝道入口。想象一下，伦敦的购物者写了一篇关于澳大利亚玉米片的评论，从该品牌获得即时奖励，将其兑换成欧元，然后用收入购买这些薯片——所有这一切都在一分钟之内完成。

Ishan Pandey：小平集团如何成功地与可口可乐、卡夫亨氏等主要消费品公司建立并维持合作伙伴关系，并获得他们的认可和信任？此外，该平台从这些合作中获得了哪些好处？





Gennedy Volchek：快速消费品品牌面临的最大挑战之一是缺乏与最终客户的直接沟通渠道，使得它们严重依赖零售商和社交媒体进行信息传播。 Shping打破了这一障碍，让品牌与店内消费者建立了一对一的关系。这不仅增强了产品知识和教育，还使品牌能够直接奖励消费者的参与度和忠诚度。例如，使用 Shping 的品牌可以直接向观看视频的消费者付费，而不是向社交媒体平台付费来展示新视频。





Shping 使品牌能够管理其营销传播策略并直接激活优惠和特价，无需中介。这一重大转变使品牌能够影响购物者的购买活动，同时削减最大的营销成本之一。这就是为什么越来越多的品牌，如KH、百事可乐和可口可乐，认识到Shping的力量，并将其纳入其营销策略的一部分。

Ishan Pandey：作为 APAC Insider 评选的“2023 年最佳新兴应用初创公司”的获得者，您将 Shping 的成功归功于什么？鉴于不断变化的消费者行为和技术进步，您有什么计划来维持和扩大这一成功？

Gennedy Volchek：作为 APAC Insider 授予的“2023 年最佳新兴应用初创公司”称号，我们将 Shping 的成功归功于我们对有目的的创新的承诺。获得这个奖项表明Shping被认为是用户的积极力量，我们对此感到谦卑。





我们的旅程围绕着重塑购物者如何因其对企业界的价值而获得奖励而展开。与传统计划不同，Shping 允许品牌直接投资于消费者，提供有形的奖励，缓解经济压力。





展望未来，我们维持和扩大这一成功的计划植根于真正的创新。我们不只是为了创新而创新，而是为了创新而创新。我们的目标是对人们的生活产生积极影响。面对不断变化的消费者行为和技术进步，我们的目标是应对经济挑战，为购物者和品牌创造双赢。该奖项激励我们致力于有意义的创新。

Ishan Pandey：Shping 在哪些方面与市场上其他忠诚度和奖励计划区分开来？在这种竞争格局中，您面临着哪些挑战？

Gennedy Volchek：大多数现有奖励计划通常由零售商运营，因为它们通常与最终消费者有直接关系。奖励通常是由零售商挤压的利润来资助的，这自然不会很大。 Shping引入了连接品牌和消费者的新概念，使品牌能够利用区块链技术将其营销支出直接转向最终消费者。





这使得回报切实而充分，足以缓解通货膨胀和生活成本上升带来的经济压力。





矛盾的是，虽然购物者收到的东西更多，但实际上却降低了品牌的营销成本。这种减少可能会导致品牌降低商品成本，使其更加实惠，并进一步改善日常购物者的生活。

Ishan Pandey：展望未来，Shping 在未来 1-2 年内要实现的主要目标和里程碑是什么？您计划如何应对市场的潜在挑战？

Gennedy Volchek：对于 Shping 来说，未来几年看起来非常令人兴奋。我们一直将澳大利亚视为我们的测试市场——一个推出技术、测试我们计划路线图上的功能并为国际扩张铺平道路的地方。我很高兴地告诉大家，我们的国际扩张计划已经在进行中。我们将在今年最后一次 AMA 期间宣布我们的下一个市场，并于 12 月 22 日通过我们的社交渠道进行直播。希望 Hackernoon 的读者能够加入我们的下一次 AMA。





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