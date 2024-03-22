解锁 2024/25：顶级 RWA 加密项目终极指南

以下是我的 RWA 项目的顶部。我根据围绕它们的有趣事实整理了这份清单，无论它们谈论的是伙伴关系、关系，还是通过与企业和政府合作获得的时间证明。此外，我还专注于仍需要证明其真正潜力的新项目。本文将描述几个 RWA 项目，但主要关注前三个。另外，我将提供前两个项目之间的详细推理，这只是我自己的观点。此外，所有列出的项目都是坚实的，并创造了强大且需要的竞争对手来创造理想的竞争，如果没有其本质，所提到的项目就不会发展。





通过这篇文章，您可以更好地了解该领域的技术和有趣的项目，作为您自己研究的跳板。

第一名是Maple (MPL)。除了其吸引人的标志（向我的多伦多枫叶队球迷致敬）和以食物为灵感的名字）之外，该项目的与众不同之处还在于它相对于传统银行的两个关键优势。首先，Maple 利用以太坊区块链的基础设施实现全球资本聚合。其次，它促进了全球贷款。通过在这个数字平台上运营，Maple 可以有效地汇集资金、发放贷款和管理还款，为传统银行业务提供了更好的替代方案。值得注意的是，即使是从 Maple 进行的大规模提款也能在数小时内处理完毕，这证明了其效率和可扩展性。





Maple 的战略联盟进一步增强了其吸引力。它与 USDC 稳定币背后的实体 Circle 合作，并正在与该项目的潜在游戏规则改变者 Vaneck 进行积极讨论。 Vaneck 直接利益的唯一障碍是 DeFi 用户监管机构的绿灯，Maple 需要做好准备来克服这一挑战。总而言之，Maple 似乎更适合大投资者，人们应该关注资金流向。





总而言之，Maple Finance 正在彻底改变 DeFi 和机构借贷，而我就是为此而来！他们将以太坊创新地用于全球资本聚合和全球贷款，令人印象深刻。凭借增强吸引力的战略合作伙伴关系以及对监管水域的敏锐关注，Maple 定位于连接传统金融和区块链。这是一个令人兴奋的时刻，看到 Maple 满足大型投资者和机构的需求，承诺 RWA 和 DeFi 的无缝融合。 Chico Crypt 也在他的播客中报道了这个项目。是的，他们已经写在卡片上，但不用担心，竞争非常激烈:)





第二名是 RWA 领域的新玩家 LTO Network。然而，我们必须记住，它是欧洲领先的商业和企业使用的区块链。他们对区块链的成就和贡献为成功交付连接现实世界资产与 DeFi 流动性的 DeFi RWA 桥梁铺平了道路。他们的主要优势是法律背景；因此，他们有更好的机会在 DeFi 监管机构中获得巨大成功，并找到与每个国家的立法开展业务的方式。





LTO 网络上的 Dapp 现在提供了一系列工具，可以解决身份、数字所有权和隐私等更广泛的问题。他们最新的在链上桥接现实世界资产（RWA）的解决方案非常酷。您现在可以将所谓“可拥有”中的所有内容代币化，并在钱包中持有/交易和消费它们。





LTO 上的所有内容也都符合 GDPR，他们还有另一家由 LTO Network 首席执行官创立的公司， 24号公司 ，解决了他们业务的税收和立法问题。此外，他们的重要合作伙伴关系，尤其是与 Unizen 的合作伙伴关系，对于改善 RWA 和 DeFi 集成、确保机构安全、透明地访问 DeFi 至关重要。此外，即将推出的EQTY平台也备受期待，它将集中RWA运营并增强DeFi流动性纽带，标志着RWA生态系统发展的重大飞跃。



该项目的其他伟大之处在于其独特的代币经济学和历史记录，这使其成为一个严肃且经过时间验证的项目（自 2018 年以来）。此外，最好记住它与 Polygon、Chainlink 和 Curve 的联系，它们在收集所需的流动性和与其他区块链的适当可操作性方面提供了巨大的优势。



讲到这一点，我最后想说的是：中心化往往会阻碍现实世界资产（RWA）融入区块链，给资产安全带来风险。 LTO Network 通过去中心化系统和包括隐私层的 Layer-1 基础设施解决了这个问题，确保资产价值得到认可和保护。根据 LTO 共享的信息，其用户将有权进行以下投资：





金条

投资加密货币的私募股权（PE）股份

投资加密货币的风险投资 (VC) 基金的股份





LTO Network 在 RWA 领域的优势在于其熟悉区块链和 DeFi 监管的重要性及其创始人过去在法律结构和税收方面的工作经验。

DeFi 和 RWA 的潜在组合为加密货币提供了最佳可能的用例，其中区块链为传统货币和金融领域的加密货币提供了一个平台。

现在我名单上的第三名已经很清楚了。我非常确定 Florence Finance 是一个可靠的选择，只需在实现 1 级和 2 级 CEX 上市以及在 MC 排行榜上取得更好的位置后证明自己即可；本文中的描述稍低一些。是时候解释一下是什么让我决定了第一名和第二名。





由于专注于去中心化的企业债务市场，Maple Finance 可能会通过提供更专业的金融工具和贷款解决方案来超越 LTO Network。它对机构借款人和抵押不足贷款的重视可以为企业提供更有针对性的融资和流动性管理选择。此外，Maple Finance 在 DeFi 借贷和金融监管方面的专业知识可能为在区块链上寻求专业金融服务的用户提供优势。





另一方面，LTO 网络在增强业务流程方面的广泛实用性，加上其在资产管理和数据隐私方面的创新，使其成为一个多功能且安全的平台，适合希望利用区块链技术进行超出范围的广泛应用的组织。 Maple Finance 提供的 DeFi 借贷和流动性解决方案。此外，LTO Network 擅长通过促进现实世界资产的代币化和管理来桥接数字和传统金融系统。此功能允许将实物资产无缝集成到区块链中，为用户提供管理和验证所有权的创新方法——这是资产流动性和可访问性方面的重大进步。如果我们加上 Rick Schmitz 的税务律师背景和良好的人脉关系，如果策略得当，我们将与 Maple Finance 展开激烈的竞争。此外，两者都有相似但又不同的兴趣领域，从而吸引不同的客户群。



现在，我将讨论第三个项目，即我的列表中排名最后的项目。

佛罗伦萨金融（FF）。该领域的另一个新玩家，也是我名单上的第三位，仍然需要添加到 1 级或 2 级 CEX；因此，它为跑步提供了一个不错的叙述。 Florence 的创始人是 Chiel Ruiter，他是高盛和瑞银的前董事总经理，也是该项目的负责人。与他并肩作战的还有 Leo Greve，他在 ING 银行和花旗集团拥有丰富的经验。虽然拥有已建立职业和人脉关系的团队成员是有益的，但 FF 力求超越对企业隶属关系的需求。该项目旨在使大型和小型加密货币投资者对 RWA 生态系统的访问民主化，消除对机构中介机构的依赖。该平台与 Circle、STASIS 和 Angle Protocol 发行的 USDC、EURS 和 EURA 稳定币的集成标志着其发展迈出了重要一步。这种集成增强了透明度并增加了稳定性，充分利用了 Stasis & Angle 作为 DeFi 领域广泛使用且成功的欧元稳定币的地位。该团队知识渊博，根据我的研究，LTO Network 创始人和区块链行业领导者 Rick Schmitz 是早期的顾问。





FF 不仅仅是另一个项目。这是 Arbitrum 区块链创新，连接现实世界资产 (RWA) 和去中心化金融 (DeFi)。该平台打开了金融工具和市场的大门，传统上只有那些拥有大量投资组合和人脉的人才能进入。这种独特的方法激起了人们的好奇心，并使佛罗伦萨与众不同。





Florence 的使命很明确：高效、透明地将用户多余的稳定币余额转换为以欧元计价、为欧洲中小企业带来收益的贷款。这一愿景在用户和中小企业贷方之间建立了一个协作平台，激发了金融普惠性的新时代。该协议的设计确保其借出的资金永远不会超过筹集的资金，并且无需杠杆或部分准备金即可运行。虽然用户在将 FLR 转换为稳定币时可能会暂时面临流动性限制，但 FF 和基础贷款组合的可靠性不受影响，并且拥有超过三年的链上来源，没有发生信用事件。

在我的前三名中排名第一，但我需要说的是营销最活跃的一个，这是根据创建的博客文章和 Twitter 存在的基数来衡量的。 Clearpool 在本文中占有特殊的地位，主要是因为它为 Maple 提供了良好的竞争，尽管它专注于不同的市场方面。 Clearpool 以其独特的无抵押贷款池方法而闻名，使个人和机构流动性提供者能够直接向借款人提供资金。它强调基于池流动性和借款人需求的动态利率，而另一方面，Maple 选择结构性公司债务，允许加密原生公司和机构借款人获得抵押不足的贷款。





虽然他们的名字 Clearpool 让我们想起充满乐趣的电影《死侍》，但 Clearpool 对其方法“非常”认真，即使用无需许可的市场连接各个 RWA 利益相关者。此外，它还在遵守法规的同时，开创了传统金融与 DeFi 之间的桥梁。





Clearpool 是一个去中心化金融生态系统，包含第一个无担保机构流动性的无需许可市场。在市场供需力量的驱动下，Clearpool 的无需许可的单一借款人池使机构能够筹集短期资本，同时为 DeFi 贷方提供基于市场共识利率的风险调整回报。第二个完全许可的机构级平台满足机构市场参与者大规模借贷数字资产的合规需求。这是一个非托管、机构级市场，您可以在其中连接到全球最大的符合 KYC 和 AML 合规性的网络，以进行数字资产的批发借贷。由于 Clearpool 无需许可，您可以直接向白名单机构放贷，并获得风险调整后的回报，无需锁定期。 Clearpool Oracle 网络由各个机构组成，对决定无许可矿池利率的参数进行投票。





我将在这里列出的 RWA 的其余部分对我来说处于类似的水平，但它们在一些特殊的策略上有所不同。他们都有记录证明、所取得的成就以及已经投入使用的产品。此外，提及一些竞争对手并提供完整的情况总是好的，所以这里是：

Aave 是目前市场上最大的 DeFi 项目。它通过去中心化的自治组织（DAO）来运营和治理网络，因此必须考虑其重要性。作为 DAO 意味着 Aave 拥有治理代币，允许人们投票并参与网络生态系统。虽然他们的产品很好，但当 RWA 多头回归时，Aave 代币作为一种投资提供了另一个值得尝试的理由。





Aave 是一款去中心化金融应用程序，允许人们借出和借入加密货币来赚取费用。它也是一个源协议，用于创建非托管流动性市场，以通过可变或稳定币供应和借入资产来赚取利息。 Aave 使用加密货币作为交易资产提供点对点借贷。它使用一种算法来确定贷款利率并将贷方与借款人进行匹配。 Aave 有一个关联的 Aave 代币，这是一种基于以太坊的代币，为其平台的治理提供动力。

Ondo Finance 因其实施的机构级 RWA 结构而引起了我的注意。我可以看到他们的平台对寻求更接近传统金融世界的投资者具有吸引力。



Ondo Finance (OF) 提供 RWA 支持的资金池，以获得国债和其他机构级资产等现实世界资产产生的收益。 OF 也是一个 DeFi 平台，提供结构性投资产品，结合了加密货币市场中的固定收益和可变收益策略。它旨在通过为用户提供多元化的投资选择来弥合传统金融和去中心化金融。 Ondo允许投资者在稳定、低风险回报和高风险、可变回报之间进行选择，以满足不同的风险偏好。这种方法使 DeFi 更容易被更广泛的投资者所接受，特别是那些寻求结构化和多元化的加密货币投资策略的投资者。

借贷能力和流动性是 RWA 的主要吸引力，Goldfinch 正在坚定地探索这一领域。因此，我将其列入我的清单中。





Goldfinch 是一种去中心化金融协议，无需传统的加密货币抵押品即可向借款人提供信贷（它消除了借款人用链上资产超额抵押贷款的需要）。它允许投资者向借款人资金池提供资金，然后将资金借出。该项目旨在通过利用链下信用评估来发放贷款，扩大资本获取渠道，特别是在新兴市场。 Goldfinch 专注于通过连接 DeFi 和传统信贷市场来创建更具普惠性的金融模式。





借款人（目前是链下借贷企业）向协议提出信贷额度（借款人池）的交易条款。然后，Goldfinch 的投资者社区可以向这些信贷额度（资金池）提供资金，可以直接向各个资金池（作为支持者）提供资金，也可以通过跨协议自动分配资本（通过高级资金池向流动性提供者）间接提供资金。这些借款人企业利用其信用额度从其池中提取稳定币，特别是 USDC。然后借款人将 USDC 兑换成法定货币，并将其部署到当地市场的最终借款人。因此，该协议提供了加密货币的实用性，特别是其在全球范围内获取资本的渠道，同时将实际的最终借款人贷款发放和服务留给了社区中最有能力处理该问题的企业。



结束