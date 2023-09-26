Decrypt 推出 1000x：Degens 的首个忠诚度计划

美国纽约，2023 年 9 月 26 日/Chainwire/-- 解密媒体公司 已经正式宣布 1000倍 ，第一个针对 degens 的忠诚度计划。该公告是在推出 德根巷 ，将网站的编辑报道扩展到加密货币领域新的和几乎没有探索过的角落。





Degen Alley 包容了加密货币和赌博社区“堕落”的一面，为寻求刺激的人、冒险者和生活在边缘的加密货币爱好者提供了场所。





1000倍 是一个涵盖游戏娱乐领域的会员社区，提供体育博彩、赌场游戏、在线扑克等的独家访问权和折扣。该计划提供两级会员资格，每级会员资格对应不同级别的福利，包括 PokerGo、Stake.com、Action Network 和 Rotowire 等合作伙伴的折扣和优惠价格、扑克锦标赛等会员专享活动、1000x 社区的访问权限不和谐等等。





Degen Alley 也是“This Time Will Be Different”的所在地，这是一个由 Reza Jafery 主持的播客，重点关注来自加密货币领域 degen 方面的嘉宾、他们的起源故事以及早上叫醒他们的问题。





嘉宾包括马丁·施克莱利 (Martin Shkreli)、阿曼达·卡萨特 (Amanda Cassatt) 和艾莉·伊芙·诺克斯 (Allie Eve Knox)，“ 这次会有所不同 ” 是与 Degen Alley 相对应的脱口秀节目，由该领域的一些最伟大的人物分享欢笑，讲述几代人财富几乎消失的故事，并讨论 X（社交网络以前称为 Twitter）遭受的最新加密货币灾难。





在德根巷 (Degen Alley) 享受乐趣的同时，了解最新动态。





德劲巷是德劲文化的聚集地和公共避风港，为会员提供不同的分享、参与和玩耍的途径。德根斯和加密货币爱好者都来这里听故事，留下来享受乐趣。该中心的其他功能包括：





人工智能驱动的新闻探索。 Degen Alley 提供人工智能驱动的新闻浏览器，让赌徒了解该行业的最新信息。





内容。该网站将提供更多独特的内容，以及专注于德根文化的坦率播客“这次将有所不同”。没有任何话题或嘉宾是被禁止的。





德根巷 (Degen Alley) 位于 解密公司 网站并提供文章、采访、突发新闻等。除了社论内容外，该平台还辅以 Discord 中 1000x 会员专享频道。

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