Decrypt 推出 1000x：Degens 的首个忠诚度计划

美国纽约，2023 年 9 月 26 日/Chainwire/--
Degen Alley 包容了加密货币和赌博社区“堕落”的一面，为寻求刺激的人、冒险者和生活在边缘的加密货币爱好者提供了场所。
Degen Alley 也是“This Time Will Be Different”的所在地，这是一个由 Reza Jafery 主持的播客，重点关注来自加密货币领域 degen 方面的嘉宾、他们的起源故事以及早上叫醒他们的问题。
嘉宾包括马丁·施克莱利 (Martin Shkreli)、阿曼达·卡萨特 (Amanda Cassatt) 和艾莉·伊芙·诺克斯 (Allie Eve Knox)，“
在德根巷 (Degen Alley) 享受乐趣的同时，了解最新动态。
德劲巷是德劲文化的聚集地和公共避风港，为会员提供不同的分享、参与和玩耍的途径。德根斯和加密货币爱好者都来这里听故事，留下来享受乐趣。该中心的其他功能包括：
学习。 “Degen U”提供教育内容，帮助会员更加努力地进行degen。第一门课程，
德根巷 (Degen Alley) 位于
Decrypt 成立于 2018 年，其使命很简单：揭开去中心化网络的神秘面纱。随着 Web3 行业的影响力不断扩大，我们的报道范围也在不断扩大。今天，我们的存在是为了捕捉令人信服的故事，这些故事将技术延伸到生活的各个方面。
我们热衷于技术与文化之间的相互作用。这个充满活力的空间充满了不为人知的故事。我们来这里是为了告诉他们并创造一些我们自己的。
我们的使命是通报时事，教育新兴技术，并赋予那些具有创造性愿景的人将其变为现实的能力。
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纳达夫·达克纳
这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author