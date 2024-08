Decrypt apresenta 1000x: o primeiro programa de fidelidade para Degens

NOVA IORQUE, Estados Unidos, 26 de setembro de 2023/Chainwire/-- Descriptografar Media Inc. anunciou oficialmente 1000x , o primeiro programa de fidelidade para degens. O anúncio vem logo após o lançamento do Beco Degen , uma expansão da cobertura editorial do site para cantos novos e pouco explorados do espaço criptográfico.





Degen Alley abraça o lado “degenerado” das comunidades de criptografia e jogos de azar, servindo como um lugar para os caçadores de emoções, os que assumem riscos e os entusiastas da criptografia que vivem no limite.





1000x é uma comunidade de membros que abrange todo o espectro de entretenimento de jogos, oferecendo acesso exclusivo e descontos em apostas esportivas, jogos de cassino, pôquer online e muito mais. O programa oferece dois níveis de adesão, cada um correspondendo a diferentes níveis de vantagens, incluindo descontos e taxas preferenciais em parceiros como PokerGo, Stake.com, Action Network e Rotowire, eventos exclusivos para membros, como torneios de pôquer, acesso a uma comunidade 1000x Discórdia e muito mais.





Degen Alley também abriga “This Time Will Be Different”, um podcast apresentado por Reza Jafery com foco nos convidados do lado degen do espaço criptográfico, suas histórias de origem e os problemas que os acordam pela manhã.





Apresentando convidados como Martin Shkreli, Amanda Cassatt e Allie Eve Knox, “ Desta vez será diferente ”É o talk show homólogo de Degen Alley, apresentando algumas das maiores mentes do espaço enquanto compartilham risadas, contam histórias de riqueza geracional que quase não foi perdida e discutem os últimos desastres criptográficos que atingem X (a rede social anteriormente conhecida como Twitter).





Mantenha-se atualizado enquanto se diverte no Degen Alley.





Degen Alley é um local de encontro e refúgio comunitário seguro para a cultura degen, oferecendo diferentes caminhos para os membros compartilharem, se envolverem e brincarem. Degens e entusiastas da criptografia vêm para contar histórias e ficam para se divertir. Os recursos adicionais encontrados no hub incluem:





Exploração de notícias com tecnologia de IA. Degen Alley oferece um explorador de notícias com tecnologia de IA que mantém os jogadores atualizados sobre as necessidades do setor.





Contente. O site oferecerá ofertas adicionais de conteúdo exclusivo junto com “This Time Will Be Different”, o podcast sincero com foco na cultura degen. Nenhum tópico ou convidado está fora dos limites.





Aprendizado. “Degen U” fornece conteúdo educacional para ajudar os membros a se desenvolverem ainda mais. O primeiro curso, Dominando a negociação NFT , está disponível no lançamento e ajudará os traders a identificar tendências, aproveitar o momento certo para negociar e eliminar fraudes... e se divertir fazendo isso!



Degen Alley mora no descriptografar.co site e apresenta artigos, entrevistas, notícias de última hora e muito mais. Juntamente com o conteúdo editorial, a plataforma é complementada por 1.000 canais exclusivos para membros no Discord.

Sobre descriptografar mídia

Descriptografar é uma empresa de mídia e estúdio criativo de última geração posicionada na interseção de tecnologia emergente, finanças alternativas e cultura. Nossas operações diárias são alimentadas por IA e Web3.





A Decrypt foi fundada em 2018 com uma missão simples: desmistificar a web descentralizada. À medida que o impacto da indústria Web3 cresceu, também cresceu a nossa cobertura. Hoje, existimos para capturar narrativas convincentes que abrangem o alcance da tecnologia em todas as facetas da vida.





Somos apaixonados pela interação entre tecnologia e cultura. Este espaço dinâmico está repleto de histórias não contadas. Estamos aqui para contá-los e criar alguns dos nossos.





Nossa missão é informar sobre eventos atuais, educar sobre tecnologias emergentes e capacitar aqueles com uma visão criativa para dar vida a elas.





