Decrypt presenta 1000x: el primer programa de fidelización para Degens

NUEVA YORK, Estados Unidos, 26 de septiembre de 2023/Chainwire/-- Descifrar Media Inc. ha anunciado oficialmente 1000x , el primer programa de fidelización para degens. El anuncio llega inmediatamente después del lanzamiento de Callejón Degen , una expansión de la cobertura editorial del sitio hacia rincones nuevos y apenas explorados del espacio criptográfico.





Degen Alley abraza el lado "degenerado" de las comunidades de criptomonedas y juegos de azar, y sirve como un lugar para los buscadores de emociones, los tomadores de riesgos y los entusiastas de las criptomonedas que viven al límite.





1000x es una comunidad de miembros que abarca todo el espectro del entretenimiento de juegos y ofrece acceso exclusivo y descuentos en apuestas deportivas, juegos de casino, póquer en línea y más. El programa ofrece dos niveles de membresía, cada uno correspondiente a diferentes niveles de ventajas, incluidos descuentos y tarifas preferenciales en socios como PokerGo, Stake.com, Action Network y Rotowire, eventos exclusivos para miembros, como torneos de póquer, acceso a una comunidad 1000x. Discordia y más.





Degen Alley también alberga "This Time Will Be Different", un podcast presentado por Reza Jafery que se centra en los invitados del lado degen del criptoespacio, sus historias de origen y los problemas que los despiertan por la mañana.





Con invitados como Martin Shkreli, Amanda Cassatt y Allie Eve Knox, “ Esta vez será diferente ” es la contraparte del programa de entrevistas de Degen Alley, que presenta a algunas de las mentes más brillantes del espacio mientras comparten risas, intercambian historias sobre la riqueza generacional que apenas se pierde y discuten los últimos desastres criptográficos que afectan a X (la red social antes conocida como Twitter).





Manténgase actualizado mientras se divierte en Degen Alley.





Degen Alley es un lugar de reunión y un refugio comunitario seguro para la cultura degen, que ofrece diferentes vías para que los miembros compartan, interactúen y jueguen. Tanto los degens como los entusiastas de las criptomonedas vienen para contar historias y se quedan para divertirse. Las características adicionales que se encuentran en el centro incluyen:





Exploración de noticias impulsada por IA. Degen Alley ofrece un explorador de noticias basado en inteligencia artificial que mantiene a los jugadores actualizados sobre las necesidades de la industria.





Contenido. El sitio ofrecerá contenido único adicional junto con “This Time Will Be Different”, el podcast sincero que se centra en la cultura degen. Ningún tema ni invitado está prohibido.





Aprendiendo. “Degen U” proporciona contenido educativo para ayudar a los miembros a degenizarse aún más. El primer curso, Dominar el comercio de NFT , está disponible desde el lanzamiento y ayudará a los operadores a identificar tendencias, aprovechar el momento adecuado para operar y eliminar estafas... ¡y divertirse haciéndolo!



Degen Alley vive en el decrypt.co sitio web y presenta artículos, entrevistas, noticias de última hora y más. Además del contenido editorial, la plataforma se complementa con 1000 canales exclusivos para miembros en Discord.

Acerca de descifrar medios

Descifrar es una empresa de medios y un estudio creativo de próxima generación ubicado en la intersección de la tecnología emergente, las finanzas alternativas y la cultura. Nuestras operaciones diarias están impulsadas por AI y Web3.





Decrypt se fundó en 2018 con una misión simple: desmitificar la web descentralizada. A medida que el impacto de la industria Web3 ha crecido, también lo ha hecho nuestra cobertura. Hoy, existimos para capturar narrativas convincentes que abarquen el alcance de la tecnología en todas las facetas de la vida.





Nos apasiona la interacción entre tecnología y cultura. Este espacio dinámico está lleno de historias no contadas. Estamos aquí para contárselos y crear algunos propios.





Nuestra misión es informar sobre eventos actuales, educar sobre tecnologías emergentes y capacitar a quienes tienen una visión creativa para darles vida.





Contacto

Nadav Dakner

[email protected]

Esta historia fue distribuida como un comunicado por Chainwire bajo el programa Brand As An Author de HackerNoon. Obtenga más información sobre el programa aquí: https://business.hackernoon.com/brand-as-author