Decrypt présente 1000x : le premier programme de fidélité pour Degens

NEW YORK, États-Unis, 26 septembre 2023/Chainwire/-- Décrypter Media Inc. a officiellement annoncé 1000x , le premier programme de fidélité pour degens. Cette annonce fait suite au lancement de Allée Degen , une expansion de la couverture éditoriale du site dans des coins nouveaux et à peine explorés de l'espace crypto.





Degen Alley embrasse le côté « dégénéré » des communautés de crypto et de jeu, servant de lieu aux amateurs de sensations fortes, aux preneurs de risques et aux passionnés de crypto qui vivent à la limite.





1000x est une communauté de membres couvrant tout le spectre des jeux de divertissement en offrant un accès exclusif et des réductions sur les paris sportifs, les jeux de casino, le poker en ligne et bien plus encore. Le programme propose deux niveaux d'adhésion, chacun correspondant à différents niveaux d'avantages, notamment des réductions et des tarifs préférentiels chez des partenaires comme PokerGo, Stake.com, Action Network et Rotowire, des événements exclusifs aux membres tels que des tournois de poker, l'accès à une communauté 1000x. Discorde, et plus encore.





Degen Alley abrite également « This Time Will Be Different », un podcast animé par Reza Jafery qui se concentre sur les invités du côté degen de l'espace crypto, leurs histoires d'origine et les problèmes qui les réveillent le matin.





Avec des invités tels que Martin Shkreli, Amanda Cassatt et Allie Eve Knox, « Cette fois sera différente " est le pendant du talk-show de Degen Alley, mettant en vedette certains des plus grands esprits du domaine alors qu'ils partagent des rires, échangent des histoires sur la richesse générationnelle à peine manquante et discutent des dernières catastrophes cryptographiques frappant X (le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter).





Restez à jour tout en vous amusant à Degen Alley.





Degen Alley est un lieu de rassemblement et un refuge communautaire pour la culture degen, offrant différentes possibilités aux membres de partager, de s'engager et de jouer. Les Degens et les passionnés de crypto viennent pour raconter des histoires et restent pour le plaisir. Les fonctionnalités supplémentaires trouvées dans le hub incluent :





Exploration d'actualités basée sur l'IA. Degen Alley propose un explorateur d'actualités alimenté par l'IA qui tient les joueurs informés des besoins de l'industrie.





Contenu. Le site proposera des offres de contenu uniques supplémentaires aux côtés de « This Time Will Be Different », le podcast franc axé sur la culture dégen. Aucun sujet ni invité n'est interdit.





Apprentissage. « Degen U » propose du contenu éducatif pour aider les membres à dégénérer encore plus fort. Le premier cours, Maîtriser le trading NFT , est disponible dès son lancement et aidera les traders à identifier les tendances, à saisir le bon moment pour trader et à éliminer les escroqueries… et à s'amuser en le faisant !



Degen Alley vit sur le décrypter.co site Web et propose des articles, des interviews, des dernières nouvelles et bien plus encore. Outre le contenu éditorial, la plateforme est complétée par les 1 000 chaînes Discord réservées aux membres.

À propos du décryptage des médias

Décrypter est une société de médias et un studio de création de nouvelle génération positionnée à l'intersection des technologies émergentes, de la finance alternative et de la culture. Nos opérations quotidiennes sont alimentées par l'IA et le Web3.





Decrypt a été fondée en 2018 avec une mission simple : démystifier le Web décentralisé. À mesure que l'impact de l'industrie du Web3 s'est accru, notre couverture a également augmenté. Aujourd’hui, nous existons pour capturer des récits captivants qui couvrent la portée de la technologie dans toutes les facettes de la vie.





Nous sommes passionnés par l'interaction entre la technologie et la culture. Cet espace dynamique est rempli d'histoires inédites. Nous sommes là pour leur dire et pour en créer quelques-uns.





Notre mission est d'informer sur l'actualité, d'éduquer sur les technologies émergentes et de permettre à ceux qui ont une vision créative de lui donner vie.





Contact

Nadav Dakner

[email protected]

