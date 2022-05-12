芯片冲突：苹果的 M1 Max 与英特尔的第 12 代酷睿 i9

这个故事的标题的第一部分可能让你认为这是 Pringles vs Doritos vs Lays brawl。也许有一天，我们会看到那场冲突。





如果您对手机和笔记本电脑技术领域有点熟悉，那么您就会知道，多年来，Apple 总是与一些大型科技品牌进行一场或另一场战斗。这些战斗要么在法庭上进行，要么在广告中巧妙地在社交媒体上进行。从他们与三星多年的战斗到去年他们最近与 Facebook 的战斗。他们甚至在某个时候与联邦调查局发生了争执。每个人实际上都讨厌克里斯还是只是讨厌苹果？





不出所料，我给你带来了另一场战斗。





M1 和英特尔

15 年后，Apple 决定结束英特尔与其 Mac 之间的兄弟情谊。 2020 年，Apple 宣布了他们的年度笔记本电脑版本：MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini。不出所料，他们看起来和他们的前辈一模一样。唯一的新鲜事是他们都有新的芯片。





Apple 创建了自己的芯片，并决定开始在笔记本电脑和台式机的更新版本中使用它们。他们多年来一直在制造自己的手机芯片，并决定为他们的笔记本电脑做同样的事情。





如果您了解 Apple，就会知道他们拥有世界上最好的技术产品生态系统之一。它们通过以整体便利性为目标的无缝集成，让用户的生活变得非常轻松。当然，这是有代价的，但没有什么好东西是便宜的。 Apple 的软件经过优化，可以与他们的硬件配合使用，这确保了效率。





他们改变游戏规则的 M1 延续了这一趋势。它的效率达到了前所未有的数字。





与同等的英特尔前辈相比，M1 Mac 具有更长的电池寿命和更好的性能。





作为回应，英特尔于 2022 年初推出了第 12 代移动处理器。此次发布产生了非常强大的芯片，旨在与苹果的最佳产品竞争。尽管英特尔多年来一直是山中之王，但芯片市场竞争激烈。





事不宜迟，让我们进入数字。





测试

测试由 PCWorld 和 Anandtech 进行，并从基准公司产生结果。这些是使用的主要笔记本电脑单元：





MSI GE76 Raider（14 核 Core i9-12900HK / RTX 3080 Ti 笔记本电脑@175TGP/ 32GB DDR5/4800）

Apple Macbook Pro 16（10 核 M1 Max / 64GB LPDDR5/6400）





为了更好地参考性能结果，我们使用了另外两台笔记本电脑。





请注意，对于所有测试图表，长条意味着更好的性能。





第一个比较是 Cinebench R23。使用了来自 Anandtech 和 PCWorld 的结果。基准测试用于衡量 CPU 的渲染性能。这是一个 10 分钟的压力测试。具有更多内核的 CPU 获胜。





剧透警报：英特尔的芯片以大约 25% 的性能优势赢得了第一轮比赛。





由于英特尔芯片的核心更多，所以本轮必胜。

















Cinebench R23 也使用单线程运行以比较 CPU 的最佳内核。在本次测试中，全新的第 12 代酷睿 i9-12900HK 的表现也优于 M1 Max。稍旧的第 11 代酷睿 i9-11980HK 在此测试中也优于 M1 Max，但幅度相对较小，













下一个测试是 Primate Lab 的 Geekbench 5 基准测试。首先是所有笔记本电脑的多核性能。对于 MacBook Pro，结果来自 Geekbench 的数据库。这不像来自已知出口的可靠。由于结果是自我报告的，因此运行它们的环境是未知的。因此，选择了 M1 Max 报告的更高分数。





再一次，第 12 代酷睿 i9-12900HK 在这一轮中以很小的百分比获胜。但无论利润多么小，赢家也只能是一个。

















Geekbench 也有关于单核性能的报告。核心数量并不重要，因为您看到的结果是每个 CPU 的最佳核心的最佳性能。 M1 Max 在本轮比赛中再次输掉比赛，这是一场非常接近的比赛。与这些超级芯片匹配时，测试的其他较低单元也没有太糟糕。

















现在进入 GPU 测试。下一个测试称为 Geekbench 的计算性能基准。它评估 GPU 性能，模拟图像处理、计算机视觉和机器学习等工作负载。紫色条表示集成显卡，绿色条表示 Core i9 和 Ryzen 笔记本电脑的独立显卡芯片。 M1 Max 是严格的一体化设计。因此，两个条形图是相同的。









最后一项测试侧重于使用 Adobe Premiere 软件的内容创建者。结果从 PCWorld 和 PugetBench 进行比较和合并。由于 MacBook Pro 的结果来自公开来源的数据，因此结果是在规模较高的一端挑选出来的。













结论

英特尔显然是这场战斗的赢家。虽然筹码不会说谎，但它们也永远不会讲述完整的故事。这些数字很好地说明了新的英特尔芯片有多强大，但并非所有指标都经过衡量。真实用户的真实使用提供了最准确的性能基准。





最后，人们应该根据偏好和功能来选择计算机硬件。如果您是一名热爱游戏的软件开发人员，那么选择一台 Windows 笔记本电脑是轻而易举的事，因为 Mac 不适合游戏。如果你是一个喜欢拥有中央生态系统的内容创作者，你可以选择配备 M1 芯片的 MacBook。选择你需要的硬件和操作系统，而不是互联网告诉你的。





干杯!