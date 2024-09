Clash of Chips : M1 Max d'Apple contre le Core i9 de 12e génération d'Intel

La première partie du titre de cette histoire vous a probablement fait penser qu'il s'agissait d'une bagarre Pringles vs Doritos vs Lays. Peut-être qu'un jour, nous verrons ce choc.





Si vous connaissez un peu la scène technologique des téléphones et des ordinateurs portables, vous savez que pendant des années, Apple a toujours une bataille ou l'autre avec certaines grandes marques de technologie. Ces batailles se déroulent soit dans une salle d'audience, subtilement dans des publicités ou sur les réseaux sociaux. Depuis le moment où ils se sont battus avec Samsung pendant des années jusqu'à leur dernière bataille avec Facebook l'année dernière. Ils se sont même battus avec le FBI à un moment donné. Est-ce que tout le monde déteste réellement Chris ou déteste-t-il simplement Apple ?





Sans surprise, je vous apporte encore une autre bataille.





Le M1 et Intel

Après 15 ans, Apple a décidé de mettre un terme à la bromance entre Intel et ses Mac. En 2020, Apple a annoncé ses sorties annuelles d'ordinateurs portables : un MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac Mini. Comme prévu, ils ressemblaient exactement à leurs prédécesseurs. La seule nouveauté était qu'ils avaient tous de nouvelles puces.





Apple a créé ses propres puces et a décidé de commencer à les utiliser dans de nouvelles tranches de ses ordinateurs portables et ordinateurs de bureau. Ils fabriquaient déjà leurs propres puces téléphoniques depuis des années et ont décidé de faire de même pour leurs ordinateurs portables.





Si vous connaissez Apple, vous savez qu'ils possèdent l'un des meilleurs écosystèmes de produits technologiques au monde. Ils facilitent la vie de leurs utilisateurs avec des intégrations transparentes qui ciblent la commodité globale. Bien sûr, cela a un coût, mais rien de bon n'est bon marché. Le logiciel d'Apple est optimisé pour fonctionner avec son matériel, ce qui garantit son efficacité.





Une tendance qui s'est poursuivie avec leur révolutionnaire M1. Son efficacité s'est vantée de chiffres jamais vus auparavant.





Les Mac M1 ont une autonomie de batterie plus longue et de meilleures performances que leurs prédécesseurs Intel équivalents.





En réponse, Intel a lancé ses processeurs mobiles de 12e génération plus tôt en 2022. Ce lancement a abouti à des puces très puissantes qui visent à rivaliser avec les meilleurs d'Apple. Même si Intel est le roi de la colline depuis de nombreuses années, le marché des puces bourdonne de concurrence.





Sans plus tarder, passons aux chiffres.





Essais

Les tests ont été effectués par PCWorld et Anandtech et ont généré les résultats des sociétés de référence. Voici les principales unités d'ordinateurs portables utilisées :





MSI GE76 Raider (ordinateur portable 14 cœurs Core i9-12900HK / RTX 3080 Ti @175TGP/ 32 Go DDR5/4800)

Apple Macbook Pro 16 (10 cœurs M1 Max / 64 Go LPDDR5/6400)





Deux autres ordinateurs portables ont été utilisés pour une meilleure référence des résultats de performance.





Notez que pour tous les graphiques de test, des barres plus longues signifient de meilleures performances.





La première comparaison est Cinebench R23. Les résultats provenant d'Anandtech et de PCWorld ont été utilisés. Le benchmark est utilisé pour mesurer les performances de rendu d'un CPU. Il s'agit d'un test d'effort de 10 minutes. Les processeurs avec plus de cœurs gagnent.





Alerte spoiler : la puce d'Intel remporte le premier tour avec environ 25 % de meilleures performances.





Étant donné que la puce Intel a plus de cœurs, elle devait gagner ce tour.

















Cinebench R23 a également été exécuté à l'aide d'un seul thread pour comparer les meilleurs cœurs du processeur. Dans ce test, le nouveau Core i9-12900HK de 12e génération surpasse également le M1 Max. Un Core i9-11980HK de 11e génération légèrement plus ancien surpasse également le M1 Max dans ce test, avec une marge relativement faible,













Le test suivant était le benchmark Geekbench 5 de Primate Lab. Tout d'abord, les performances multicœurs de tous les ordinateurs portables. Pour le MacBook Pro, le résultat a été obtenu à partir de la base de données de Geekbench. Ce n'est pas aussi fiable que celui d'un point de vente connu. Étant donné que les résultats sont autodéclarés, les circonstances dans lesquelles ils ont été exécutés sont inconnues. Par conséquent, des scores plus élevés rapportés pour le M1 Max ont été choisis.





Encore une fois, le Core i9-12900HK de 12e génération remporte ce tour avec un très petit pourcentage. Mais aussi petite que soit la marge, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant.

















Il y avait aussi un rapport sur les performances monocœur de Geekbench. Le nombre de cœurs n'a pas vraiment d'importance car le résultat que vous voyez est la meilleure performance des meilleurs cœurs de chaque processeur. Le M1 Max perd à nouveau dans ce tour dans ce qui était un appel très serré. Les autres unités inférieures testées n'ont pas fait trop mal lorsqu'elles ont été comparées à ces super puces.

















Passons maintenant aux tests GPU. Le prochain test s'appelle Geekbench's Compute performance benchmark. Il évalue les performances du GPU en simulant des charges de travail telles que le traitement d'images, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique. Une barre violette représente les graphiques intégrés et une barre verte pour les puces graphiques discrètes des ordinateurs portables Core i9 et Ryzen. Le M1 Max est strictement une conception intégrée. Par conséquent, les deux barres sont identiques.









Le dernier test est axé sur les créateurs de contenu qui utilisent le logiciel Adobe Premiere. Les résultats ont été comparés et combinés à partir de PCWorld et PugetBench. Les résultats ont été choisis dans le haut de l'échelle pour le MacBook Pro, car ils provenaient de données de source publique.













Conclusion

Intel est clairement le gagnant de cette bataille. Bien que les puces ne mentent pas , elles ne racontent jamais toute l'histoire. Ces chiffres donnent une très bonne idée de la puissance de la nouvelle puce Intel, mais toutes les mesures ne sont pas mesurées. L'utilisation réelle par de vrais utilisateurs donne les références de performance les plus précises.





En fin de compte, les gens devraient choisir le matériel informatique en fonction de leurs préférences et de leurs fonctionnalités. Si vous êtes un développeur de logiciels qui aime les jeux, choisir un ordinateur portable Windows est une évidence puisque les Mac ne sont pas faits pour les jeux. Si vous êtes un créateur de contenu qui aime avoir un écosystème central, vous pouvez opter pour les MacBook avec les puces M1. Choisissez le matériel et le système d'exploitation dont vous avez besoin, plutôt que ce que vous dit Internet.





Acclamations!