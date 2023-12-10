美国计划如何使航空旅行速度比音速快 5 倍

航空旅行在全国和世界范围内快速运送人员和货物，并以前所未有的速度将人们相互联系起来。它在国家交通系统中发挥着关键而独特的作用。美国政府将继续探索新技术，以更快的速度增强全球互联互通。





由于美国政府优先考虑将新的航空航天技术集成到 NAS，这些技术有可能为全国各地的社区提供更好的连接和速度。 AAM 车辆将作为空中出租车运营，有潜力为人们提供一种令人兴奋的新方式在社区内出行。在超视距飞行的无人机可用于以前所未有的速度和效率点对点运输医疗用品等高价值货物。美国政府将创造途径，确保这些技术能够安全、公平和可持续地纳入 NAS，从而促进连接性和速度。





为了保持航空业的全球领先地位，美国政府将提高连通性和速度，同时保持航空旅行前所未有的安全性，并确保航空业的环境可持续性。除了改进传统亚音速飞机的操作之外，提高空速还提供了另一种增强连接性的方法。超音速飞行被定义为比音速（1 马赫）更快的速度。超音速飞行已经引起了货运和客运的商业兴趣。高超音速飞行是指在地球大气层中以大于 5 马赫的速度长时间飞行。它还利用并推动了航空和航天领域的技术发展。高超音速飞行系统将缩短国家安全危机响应时间，同时为航空企业提供独特的功能。美国政府将通过联邦政府、工业界、学术界、国家实验室和联邦资助的研究与开发中心、大学附属研究中心的全国合作以及与盟友和国际合作伙伴的合作来开发这些技术和系统。





对于超音速飞行，美国政府将生成关键数据，以支持基于可接受的噪声水平制定航路认证标准。它将采用涉及飞机开发、声学验证和社区响应测试的系统方法。需要进行研发来解决可持续超音速运输的其他挑战，包括减少着陆和起飞噪音和高空排放，以及显着提高机身和发动机效率。





未来，高超音速飞行系统可以满足国家对货物、人员和有效载荷的时间关键运输的需求。与高超音速应用相关的研发，从空气动力学到高速推进、先进材料以及弹性制导、导航和控制，对美国国家安全至关重要。美国政府将继续支持私营部门创新，通过高超音速飞行实现飞机驱动、可重复使用的航天器的愿景。











