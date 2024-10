Como os EUA planejam tornar as viagens aéreas cinco vezes mais rápidas que a velocidade do som

Você pode pular para qualquer seção das Prioridades Nacionais de Ciência e Tecnologia Aeronáutica aqui. III. Promovendo conectividade e velocidade

As viagens aéreas transportam rapidamente pessoas e cargas por todo o país e pelo mundo e conectam as pessoas entre si a velocidades sem precedentes. Desempenha um papel crítico e único no sistema de transporte do país. O Governo dos EUA continuará a explorar novas tecnologias que irão melhorar a conectividade global a uma maior velocidade.





Como o governo dos EUA dá prioridade à integração de novas tecnologias aeroespaciais no NAS, estas tecnologias têm o potencial de fornecer melhor conectividade e velocidade às comunidades em todo o país. Os veículos AAM operando como possíveis táxis aéreos têm o potencial de fornecer às pessoas uma maneira nova e interessante de se movimentar em suas comunidades. Os drones que voam no BVLOS podem ser usados para transportar mercadorias de alto valor, como suprimentos médicos, ponto a ponto, com velocidade e eficiência sem precedentes. O Governo dos EUA criará caminhos para garantir que estas tecnologias possam ser incorporadas de forma segura, equitativa e sustentável no NAS, promovendo assim a conectividade e a velocidade.





Para continuar a ser um líder global na aeronáutica, o Governo dos EUA promoverá a conectividade e a velocidade, mantendo ao mesmo tempo a segurança sem precedentes das viagens aéreas e garantindo a sustentabilidade ambiental do sector da aviação. Além das melhorias nas operações das aeronaves subsônicas tradicionais, o aumento da velocidade no ar fornece outra abordagem para melhorar a conectividade. O vôo supersônico é definido como velocidades superiores à velocidade do som (Mach 1). O voo supersônico tem visto um interesse comercial emergente para o transporte de carga e passageiros. O voo hipersônico é definido pelo voo na atmosfera terrestre a velocidades superiores a Mach 5 por longos períodos de tempo. Também se baseia e impulsiona o desenvolvimento de tecnologias nos domínios aéreo e espacial. Os sistemas de voo hipersônicos reduzirão os tempos de resposta a crises de segurança nacional, ao mesmo tempo que fornecerão capacidades únicas para a empresa aeronáutica. O governo dos EUA desenvolverá estas tecnologias e sistemas através de colaborações nacionais entre o governo federal, a indústria, o meio académico, laboratórios nacionais e centros de investigação e desenvolvimento financiados pelo governo federal, e centros de investigação afiliados a universidades, bem como colaboração com aliados e parceiros internacionais.





Para voos supersônicos, o governo dos EUA permitirá a geração de dados importantes para apoiar o desenvolvimento de padrões de certificação em rota baseados em níveis de ruído aceitáveis. Será necessária uma abordagem sistemática que envolve o desenvolvimento de aeronaves, validação acústica e testes de resposta da comunidade. Será necessária investigação e desenvolvimento para resolver os outros desafios do transporte supersónico sustentável, incluindo a redução do ruído de aterragem e descolagem e das emissões de alta altitude, e um aumento significativo da eficiência da fuselagem e do motor.





Os sistemas de voo hipersônico poderiam, no futuro, apoiar as necessidades nacionais de transporte urgente de carga, pessoas e cargas úteis. A I&D relacionada com aplicações hipersónicas, que vão desde a aerodinâmica à propulsão de alta velocidade, materiais avançados e orientação, navegação e controlo resilientes, é crítica para a segurança nacional dos EUA. O Governo dos EUA continuará a capacitar a inovação do sector privado para concretizar uma visão de veículos espaciais reutilizáveis e equipados com aeronaves através do voo hipersónico.









Isto foi publicado originalmente em março de 2023 em whitehouse.gov.