Comment les États-Unis envisagent de rendre le transport aérien 5 fois plus rapide que la vitesse du son

Le transport aérien transporte rapidement des personnes et des marchandises à travers le pays et dans le monde, et relie les gens les uns aux autres à des vitesses sans précédent. Il joue un rôle essentiel et unique dans le système de transport du pays. Le gouvernement américain continuera d’explorer de nouvelles technologies qui amélioreront plus rapidement la connectivité mondiale.





Alors que le gouvernement américain donne la priorité à l’intégration de nouvelles technologies aérospatiales dans le NAS, ces technologies ont le potentiel de fournir une connectivité et une vitesse améliorées aux communautés à travers le pays. Les véhicules AAM fonctionnant comme de futurs taxis aériens ont le potentiel d’offrir aux gens une façon nouvelle et passionnante de se déplacer dans leurs communautés. Les drones volant à BVLOS peuvent être utilisés pour transporter des marchandises de grande valeur telles que des fournitures médicales d'un point à un autre avec une rapidité et une efficacité sans précédent. Le gouvernement américain créera des voies permettant de garantir que ces technologies puissent être intégrées de manière sûre, équitable et durable au NAS, favorisant ainsi la connectivité et la vitesse.





Pour rester un leader mondial de l'aéronautique, le gouvernement américain fera progresser la connectivité et la vitesse, tout en maintenant la sécurité sans précédent du transport aérien et en garantissant la durabilité environnementale du secteur de l'aviation. Au-delà des améliorations apportées aux opérations des avions subsoniques traditionnels, l’augmentation de la vitesse offre une autre approche pour améliorer la connectivité. Le vol supersonique est défini comme des vitesses supérieures à la vitesse du son (Mach 1). Les vols supersoniques suscitent un intérêt commercial croissant pour le transport de marchandises et de passagers. Le vol hypersonique est défini par un vol dans l'atmosphère terrestre à des vitesses supérieures à Mach 5 pendant des périodes prolongées. Il s’appuie également sur et stimule le développement de technologies dans les domaines aérien et spatial. Les systèmes de vol hypersoniques réduiront les délais de réponse aux crises de sécurité nationale, tout en offrant des capacités uniques à l’entreprise aéronautique. Le gouvernement américain développera ces technologies et systèmes via des collaborations nationales entre le gouvernement fédéral, l'industrie, le monde universitaire, les laboratoires nationaux et les centres de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral, ainsi que les centres de recherche affiliés aux universités, ainsi qu'en collaboration avec des alliés et des partenaires internationaux.





Pour les vols supersoniques, le gouvernement américain permettra la génération de données clés pour soutenir le développement de normes de certification en route basées sur des niveaux de bruit acceptables. Il faudra une approche systématique impliquant le développement d’avions, la validation acoustique et les tests de réponse de la communauté. La R&D sera nécessaire pour résoudre les autres défis du transport supersonique durable, notamment la réduction du bruit à l’atterrissage et au décollage et des émissions à haute altitude, ainsi que l’augmentation significative de l’efficacité de la cellule et des moteurs.





Les systèmes de vol hypersoniques pourraient, à l’avenir, répondre aux besoins nationaux en matière de transport urgent de marchandises, de personnes et de charges utiles. La R&D liée aux applications hypersoniques, allant de l’aérodynamique à la propulsion à grande vitesse, en passant par les matériaux avancés et le guidage, la navigation et le contrôle résilients, est essentielle pour la sécurité nationale des États-Unis. Le gouvernement américain continuera de donner les moyens à l’innovation du secteur privé de concrétiser sa vision de véhicules spatiaux réutilisables et embarqués grâce au vol hypersonique.









