简单的 Blooket 黑客可帮助您玩更多游戏并获得更多代币





当教育充满乐趣时，教育就会变得简单！没有人会对一点乐趣说“不”。这就是 Blooket 的意义所在。这是一个在线应用程序，您可以在加入后使用有限的代币（硬币）来学习和玩耍。但是，嘿，有合法的 Blooket hacks 可以让您享受无限制的游戏。





表中的内容

关于 Blooket 您需要了解的一切 Blooket 的主要特点 如何加入 Blooket 如何举办 Blooket 游戏 Blooket 代币黑客攻击 无限的令牌 Blooket 黑客。 结束语





关于 Blooket 您需要了解的一切









Blooket 是一个在线教育游戏平台，允许教师为学生创建和定制游戏。该平台旨在通过基于游戏的活动来强化教育理念，使学习变得有吸引力和乐趣。





虽然它被设计为一种学术资源，但它也是一种游戏，因此人们可以赢得奖品并与其他玩家交换物品或基于游戏的礼物。





以下是 Blooket 的一些主要功能和方面：





游戏创建：教师可以创建自己的游戏或使用预先存在的模板来开发测验、抽认卡和其他教育活动。这些游戏可以涵盖广泛的主题和主题。

定制： Blooket 提供定制选项，允许教师定制游戏以适合他们的特定课程和学习目标。这包括添加图像、音频和视频内容以增强学习体验。

实时模式：Blooket 上的游戏通常在实时环境中进行，学生可以实时加入。它适用于课堂比赛或远程学习场景。

单人模式：除了现场游戏外，Blooket 还提供单人模式，允许学生按照自己的节奏单独玩游戏。它对于家庭作业或独立学习很有用。

报告和分析： Blooket 提供分析和报告，帮助教师跟踪学生的进度并确定可能需要额外支持的领域。

可访问性： Blooket 的目标是易于访问且用户友好，使其适合各种教育环境和年级。





虽然是为教师设计的，但不限于教师，用户可以创建自己的游戏，其他用户或学生也可以加入。 Blooket 上的游戏通常以“实时”模式进行。





如何加入 Blooket 游戏

加入 Blooket 的主要方式有三种：使用 ID 或使用链接。任何一种方法都可以让您在手机或电脑上玩。









使用游戏 ID 加入 Blooket

第一步：点击首页“加入游戏”。第2步：您将输入游戏ID，只有游戏主机可以提供该ID。然后，进入游戏。





通过链接加入

或者，您可以从主持人那里获取直接链接，该链接可以从他们的屏幕或仪表板生成。一旦他们与您分享，您就可以直接加入游戏。





使用二维码加入 Blooket

另一种方法是用手机获取游戏的二维码，它会让你进入游戏室。如今，智能手机摄像头可以在自动扫描二维码时将您连接到互联网。





当您加入Blooket游戏进行答题和比赛时，您首先需要输入昵称以供识别。之后，您必须选择一个表情符号来代表您的昵称。这个表情符号被称为“blook”。





如何举办 Blooket 游戏

虽然 Blooket 在创建时考虑到了教育和教育工作者的需求，但您也可以用它来享受乐趣、玩其他游戏以及完成更多挑战。您可以举办挑战并完成其他人举办的挑战，甚至可以用您的一些“blooks”换取代币。





要主持游戏，您必须登录。登录后，您可以通过以下方式创建游戏





转到您的浏览器。 创建一组问题和答案。 点击“主持人”即可直播。





Blooket 代币破解：





转到您的浏览器。 创建一个所有答案都正确的集合。 主持人。 选择工厂 将时间设置为 10 分钟。 打开另一个浏览器并使用游戏ID或上述任何其他方法加入游戏。 玩游戏并尝试在 10 分钟内回答尽可能多的问题。





完成游戏将为您提供正确答案的代币奖励。





当你玩的时候，尝试获得最好的工厂造型。好的外观意味着更好的代币奖励。获得真正简单的代币奖励的秘诀是在玩游戏时从一个好的包中获得blooks。如果你能得到来自同一氏族的黑人就更好了。





如果您想要更多奖励，可以将您正在主持的游戏设置为大约 15 分钟。





如果连续点击 10 分钟对您来说很乏味，您可以尝试一些自动点击器工具。您也可以一边观看节目或电影。





或者，

请执行与上述相同的步骤 (1-3)。然后，





进入“独奏”并选择“咖啡馆或举办游戏”以获得额外奖励。设定时间，然后就可以了。此方法允许您尽可能多次地发送垃圾邮件问题。





脚步：

1：加入游戏ID

2：开始游戏。

3：垃圾问题，因为你可以回答很多次，这会给你带来代币奖励。

4.回答完毕，即可获得第一名，并获得500代币，这是一天的上限。





获得第一名将使您的车轮旋转。这样，您就可以赢得更多代币。这样，您就可以获得并最大化每日代币。









比较“工厂”和“咖啡馆”选项





“工厂”的更好之处在于，您的光标可以位于某个点，并且您可以自动单击或从某个点手动单击。然而，在咖啡馆里，你仍然需要移动一些鼠标来补充和选择你的答案。





玩代币合法且安全；不存在因作弊而被阻止或禁止的风险。





Blooket 黑客与代码





有些人还使用另一种技巧。这些人获得的源代码可以在本地修改他们的计算机，以自动获取可能的最大每日奖励（500 个代币和 300 XP）。我认为这是不合适的，这就是为什么它没有包含在本文中。





另外，您的帐户有可能被暂停或封锁。它破坏了乐趣并破坏了其他人玩游戏的机会。对于课堂作业，如果你随意乱扔代币而不使用它们，那么教育的目的就没有达到。





无限代币 Blooket 黑客攻击？





您在玩 Blooket 时可能见过无数代币的广告挂钩。嗯，从成立到现在，Blooket 上还没有无限代币这样的东西。





Blooket 上没有无限的代币。因此，任何承诺无限代币的黑客都是不真实的。你只能拥有每天最多的代币数量，即 500 个代币，不包括转轮的奖金。





结束语

Blooket 是一项智能的教育创新。对我来说，我认为设计中等，太基础，适合孩子，缺乏动作。不过，据我了解，目标受众包括学校老师和小笔。每天最多可赢取 500 个代币。

更多令牌意味着您可以解决所有测验，而不必担心被注销。其他类似的教育工具包括 Kahoot 和 Quizlet，它们具有更好的显示和界面，但既不需要代币，也没有游戏选项。





您可以阅读如何 Anybrain 使用人工智能反作弊来抓捕游戏作弊者 并平整操场。











