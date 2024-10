Easy Blooket Hacks para ajudá-lo a jogar mais jogos e obter mais tokens

A educação é fácil quando é divertida! Ninguém diz “não” a um pouco de diversão. É disso que se trata Blooket. É um aplicativo online que permite que você aprenda e jogue usando tokens (moedas) limitados depois de entrar. Mas ei, existem hacks legítimos do Blooket para desfrutar de jogo ilimitado.





Tudo o que há para saber sobre Blooket









Blooket é uma plataforma de jogos educacionais online que permite aos professores criar e personalizar jogos para seus alunos. A plataforma foi projetada para tornar o aprendizado envolvente e divertido, utilizando atividades baseadas em jogos para reforçar conceitos educacionais.





Embora concebido como um recurso acadêmico, também é um jogo , para que as pessoas possam ganhar prêmios e trocar itens ou presentes baseados no jogo com outros jogadores.





Aqui estão alguns recursos e aspectos principais do Blooket:





Criação de jogos: Os professores podem criar seus próprios jogos ou usar modelos pré-existentes para desenvolver questionários, flashcards e outras atividades educacionais. Esses jogos podem abranger uma ampla variedade de assuntos e tópicos.

Personalização: Blooket oferece opções de personalização, permitindo que os professores adaptem os jogos de acordo com seu currículo específico e objetivos de aprendizagem. Isso inclui adicionar imagens, conteúdo de áudio e vídeo para aprimorar a experiência de aprendizagem.

Modo ao vivo : os jogos no Blooket geralmente são jogados ao vivo, onde os alunos podem participar em tempo real. Ele encontra aplicação em competições presenciais ou cenários de aprendizagem remota.

Modo Solo: Além dos jogos ao vivo, Blooket oferece um modo solo que permite aos alunos jogar individualmente em seu próprio ritmo. Pode ser útil para trabalhos de casa ou estudo independente.

Relatórios e análises: Blooket fornece análises e relatórios para ajudar os professores a acompanhar o progresso dos alunos e identificar áreas onde suporte adicional pode ser necessário.

Acessibilidade: Blooket pretende ser acessível e fácil de usar, tornando-o adequado para vários ambientes educacionais e níveis de escolaridade.





Embora projetado para professores, mas não limitado a professores, os usuários podem criar seus próprios jogos e outros usuários ou alunos podem participar. Os jogos no Blooket costumam ser jogados no modo “ao vivo”.





Como participar de um jogo Blooket

Existem três maneiras principais de ingressar em um Blooket: com um ID ou com um link. Qualquer um dos métodos permite que você jogue no seu celular ou PC.









Junte-se ao Blooket com um ID de jogo

Passo 1: Clique em “Participar de um jogo” na página inicial . Passo 2: Você inserirá um ID do jogo, que somente o host do jogo pode fornecer. Então, entre no jogo.





Participe através de um link

Alternativamente, você pode obter um link direto do host, que pode ser gerado na tela ou painel. Depois que eles compartilharem isso com você, você poderá entrar no jogo diretamente.





Junte-se ao Blooket com um código QR

Outra forma é obter o código QR do jogo com seu telefone, e ele permitirá que você entre em uma sala de jogos. As câmeras dos smartphones, hoje em dia, podem conectá-lo à Internet ao digitalizar automaticamente um código QR.





Depois de entrar em um jogo de Blooket para responder perguntas e competir, você deverá primeiro inserir um apelido para identificação. Depois disso, você terá que escolher um emoji para representar seu apelido. Este emoji é conhecido como “blook”.





Como hospedar um jogo Blooket

Embora Blooket tenha sido criado pensando na educação e nos educadores, você também pode usá-lo para se divertir, jogar outros jogos e enfrentar mais desafios. Você pode hospedar desafios e completar desafios hospedados por outras pessoas, e pode até trocar alguns de seus “blooks” por tokens.





Para hospedar um jogo, você deve fazer login. Depois de fazer login, você pode criar um jogo clicando





Vá para o seu navegador. Crie um conjunto de perguntas e respostas. Transmita ao vivo clicando em “Host”.





Blooket hack para tokens:





Vá para o seu navegador. Crie um conjunto onde todas as respostas estejam certas. Hospedar. Escolha a fábrica Defina o tempo para 10 minutos. Abra outro navegador e entre no jogo com o ID do jogo ou qualquer um dos outros métodos acima. Jogue o jogo e tente responder ao máximo de perguntas possível em 10 minutos.





Concluir o jogo lhe dará recompensas simbólicas pelas respostas corretas.





Enquanto você joga, tente obter os melhores looks de fábrica. Boas aparências significam melhores recompensas simbólicas. A dica para obter recompensas de tokens realmente fáceis é obter itens de um bom pacote enquanto você joga. É ainda melhor se você receber looks do mesmo clã.





Se quiser ainda mais recompensas, você pode definir o jogo que está hospedando para cerca de 15 minutos.





Se clicar por 10 minutos direto for entediante para você, experimente algumas ferramentas de clique automático. Você também pode assistir a um programa ou filme enquanto assiste.





Alternativamente,

Siga as mesmas etapas (1-3) acima. Então,





Vá em “Solo” e selecione 'Café ou Hospede um Jogo' para obter um bônus adicional. Defina a hora e pronto. Este método permite que você envie spam para as perguntas tantas vezes quanto possível.





Passos:

1: Junte-se ao ID do jogo

2: Inicie o jogo.

3: Perguntas de spam porque você pode responder muitas vezes e isso lhe dá recompensas simbólicas.

4. Depois de respondido, você pode ser homenageado em 1º lugar, com isso ganha 500 tokens, que é o máximo possível por um dia.





Ganhar o primeiro lugar lhe dará o giro da roda. Com isso, você pode ganhar ainda mais tokens. Com isso, você obtém e maximiza os tokens diários.









Comparando as opções ‘Fábrica’ e ‘Café’





O que torna a ‘Fábrica’ melhor é que o cursor pode estar em um local e você pode automatizar o clique ou clicar manualmente a partir de um local. Com o café, porém, você ainda precisa fazer alguns movimentos do mouse para reabastecer e escolher suas respostas.





Jogar por tokens é legítimo e seguro; não há risco de ser bloqueado ou banido por trapaça.





Blooket hack com código





Há outro hack que algumas pessoas usam. Essas pessoas obtêm códigos-fonte que podem modificar localmente seus computadores para reivindicar automaticamente o máximo de recompensas diárias possíveis (500 tokens e 300 XP). Considero isso inapropriado e é por isso que não está incluído neste artigo.





Além disso, existe a possibilidade de sua conta ser suspensa ou bloqueada. Isso estraga a diversão e estraga a chance de jogar para outras pessoas. Para as aulas, se você jogar as fichas aleatoriamente sem trabalhar com elas, o propósito da educação não será cumprido.





Hacks ilimitados de tokens Booket?





Você provavelmente já viu ganchos de anúncios para um número incontável de tokens enquanto jogava Blooket. Bem, desde o início até agora, não existiram tokens ilimitados no Blooket.





Não há tokens ilimitados no Blooket. Portanto, qualquer hack que prometa tokens ilimitados é falso. O que você só pode ter é o número máximo de fichas por dia, que é de 500 fichas, sem incluir bônus por girar uma roda.





Nota de encerramento

Blooket é uma inovação educacional inteligente. Para mim, acho que o design é médio, básico demais, funciona para crianças e carece de ação. Porém, entendo que o público-alvo inclui professores e canetas escolares. Há um valor máximo de 500 tokens que podem ser ganhos diariamente.

Mais tokens significam que você pode resolver todos os questionários sem se preocupar em ser desconectado. Outras ferramentas educacionais semelhantes incluem Kahoot e Quizlet, que possuem telas e interfaces melhores, mas não exigem tokens nem opções de jogo.





Você pode ler como Anybrain está usando anti-cheat de IA para capturar trapaceiros de jogos e nivelar o playground.