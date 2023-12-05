Daha Fazla Oyun Oynamanıza ve Daha Fazla Jeton Kazanmanıza Yardımcı Olacak Kolay Blooket Tüyoları





Eğlenceli olduğunda eğitim kolaydır! Kimse biraz eğlenmeye “hayır” diyemez. Blooket'in amacı da budur. Katıldığınızda sınırlı jeton (jeton) kullanarak öğrenmenize ve oynamanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir uygulamadır. Ama hey, sınırsız oyunun tadını çıkarmak için okunaklı Blooket tüyoları var.





İçerik tablosu

Blooket Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Blooket'in Temel Özellikleri Blooket'e Nasıl Katılınır? Blooket Oyununa Nasıl Ev Sahipliği Yapılır? Tokenlar için Blooket Hack'i Sınırsız Token Blooket Hack'leri. Kapanış Notu





Blooket Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey









Blooket, öğretmenlerin öğrencileri için oyunlar oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyan çevrimiçi, eğitici bir oyun platformudur. Platform, eğitim kavramlarını güçlendirmek için oyun tabanlı etkinlikler kullanarak öğrenmeyi ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek için tasarlanmıştır.





Her ne kadar akademik bir kaynak olarak tasarlanmış olsa da aynı zamanda bir oyundur , böylece insanlar ödüller kazanabilir ve diğer oyuncularla eşya veya oyun bazlı hediyeler alışverişinde bulunabilirler.





Blooket'in bazı temel özellikleri ve yönleri şunlardır:





Oyun Oluşturma: Öğretmenler kendi oyunlarını oluşturabilir veya önceden var olan şablonları kullanarak testler, bilgi kartları ve diğer eğitim etkinlikleri geliştirebilirler. Bu oyunlar çok çeşitli konuları ve konuları kapsayabilir.

Kişiselleştirme: Blooket, öğretmenlerin oyunları kendi müfredatlarına ve öğrenme hedeflerine uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri sunar. Bu, öğrenme deneyimini geliştirmek için resim, ses ve video içeriği eklemeyi içerir.

Canlı Mod : Blooket'teki oyunlar genellikle öğrencilerin gerçek zamanlı olarak katılabileceği canlı bir ortamda oynanır. Sınıf içi yarışmalarda veya uzaktan öğrenme senaryolarında uygulama alanı bulur.

Solo Mod: Blooket, canlı oyunların yanı sıra öğrencilerin bireysel olarak kendi hızlarında oyun oynamalarına olanak tanıyan bir solo mod da sunuyor. Ev ödevleri veya bağımsız çalışma için yararlı olabilir.

Raporlar ve Analizler: Blooket, öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini takip etmelerine ve ek desteğe ihtiyaç duyulabilecek alanları belirlemelerine yardımcı olmak için analizler ve raporlar sağlar.

Erişilebilirlik: Blooket erişilebilir ve kullanıcı dostu olmayı amaçlayarak çeşitli eğitim ortamlarına ve sınıf düzeylerine uygun hale getirir.





Öğretmenler için tasarlanmış olmasına rağmen öğretmenlerle sınırlı olmamakla birlikte, kullanıcılar kendi oyunlarını oluşturabilir ve diğer kullanıcılar veya öğrenciler katılabilirler. Blooket'teki oyunlar genellikle "canlı" modda oynanır.





Blooket Oyununa Nasıl Katılabilirsiniz?

Bir Blooket'e katılmanın üç ana yolu vardır: kimlikle veya bağlantıyla. Yöntemlerden herhangi biri cep telefonunuzda veya PC'nizde oynamanıza izin verir.









Blooket'e Oyun Kimliğiyle Katılın

Adım 1: Ana sayfadaki “Oyuna katıl” seçeneğine tıklayın. Adım 2: Yalnızca oyun sunucusunun verebileceği bir oyun kimliği gireceksiniz. Daha sonra oyuna girin.





Bağlantı aracılığıyla katılın

Alternatif olarak, ana bilgisayardan, ekranından veya kontrol panelinden oluşturulabilecek doğrudan bir bağlantı alabilirsiniz. Bunu sizinle paylaştıktan sonra doğrudan oyuna katılabilirsiniz.





Blooket'e QR Koduyla Katılın

Başka bir yol da oyunun QR kodunu telefonunuzla almaktır ve bu, oyun odasına girmenizi sağlayacaktır. Günümüzde akıllı telefon kameraları, bir QR kodunu otomatik olarak tararken sizi internete bağlayabiliyor.





Soruları yanıtlamak ve rekabet etmek için bir Blooket oyununa katıldığınızda, öncelikle tanımlama için bir takma ad girmeniz gerekecektir. Bundan sonra takma adınızı temsil edecek bir emoji seçmeniz gerekecek. Bu emojiye "kan" adı veriliyor.





Blooket Oyununa Nasıl Ev Sahipliği Yapılır?

Blooket, eğitim ve eğitimciler düşünülerek oluşturulmuş olsa da, onu eğlenmek, başka oyunlar oynamak ve daha fazla meydan okuma yapmak için de kullanabilirsiniz. Zorluklara ev sahipliği yapabilir ve başkalarının ev sahipliği yaptığı yarışmaları tamamlayabilirsiniz, hatta bazı "bloklarınızı" jetonlarla takas edebilirsiniz.





Bir oyuna ev sahipliği yapmak için giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra, şu şekilde bir oyun oluşturabilirsiniz:





Tarayıcınıza gidin. Bir dizi soru ve cevap oluşturun. "Ana Bilgisayar"ı tıklayarak canlı yayına geçin.





Tokenlar için Blooket Hack'i:





Tarayıcınıza gidin. Tüm cevapların doğru olduğu bir set oluşturun. Ev sahibi. Fabrika seçin Süreyi 10 dakikaya ayarlayın. Başka bir tarayıcı açın ve oyun kimliğiyle veya yukarıdaki yöntemlerden herhangi biriyle oyuna katılın. Oyunu oynayın ve 10 dakika içinde mümkün olduğunca çok soruyu yanıtlamaya çalışın.





Oyunu tamamladığınızda doğru cevaplar için jeton ödülleri alacaksınız.





Oynarken en iyi fabrika görünümlerini elde etmeye çalışın. İyi kızlar daha iyi jeton ödülleri anlamına gelir. Gerçekten kolay jeton ödülleri almanın ipucu, oynarken iyi bir paketten kan almaktır. Aynı klandan kan almanız daha da iyi olur.





Daha da fazla ödül istiyorsanız, barındırdığınız oyunun süresini yaklaşık 15 dakikaya ayarlayabilirsiniz.





10 dakika boyunca aralıksız tıklamak sizin için sıkıcıysa bazı otomatik tıklama araçlarını deneyebilirsiniz. Ayrıca bir dizi veya filmi de izleyebilirsiniz.





Alternatif olarak,

Yukarıdaki adımların (1-3) aynısını izleyin. Daha sonra,





"Solo"ya gidin ve artı bonus için "Kafe veya Oyuna Ev Sahipliği Yapın"ı seçin. Saati ayarlayın ve işte başlayın. Bu yöntem, soruları mümkün olduğunca çok kez spamlamanıza olanak tanır.





Adımlar:

1: Oyun kimliğine katılın

2: Oyunu başlatın.

3: Soruları spamlayın çünkü birçok kez yanıtlayabilirsiniz ve bu size jeton ödülleri kazandırır.

4. Cevap verdiğinizde 1. olarak onurlandırılırsınız, bununla birlikte 500 jeton alırsınız, bu da bir gün için mümkün olan maksimum miktardır.





Birinciliği kazanmak size çarkın dönmesini sağlayacaktır. Bununla daha da fazla jeton kazanabilirsiniz. Bununla günlük jetonları alır ve maksimuma çıkarırsınız.









'Fabrika' ve 'Kafe' Seçeneklerinin Karşılaştırılması





'Fabrika'yı daha iyi yapan şey, imlecinizin bir noktada olabilmesi ve tıklamanızı otomatikleştirebilmeniz veya bir noktadan manuel olarak tıklayabilmenizdir. Ancak kafede stokları yenilemek ve cevaplarınızı seçmek için yine de fare hareketleri yapmanız gerekiyor.





Jetonlarla oynamak yasal ve güvenlidir; Hile nedeniyle engellenme veya yasaklanma riski yoktur.





Blooket Kodlu Hack





Bazı insanların kullandığı başka bir hack daha var. Bu kişiler, mümkün olan maksimum günlük ödülleri (500 jeton ve 300 XP) otomatik olarak talep etmek için bilgisayarlarını yerel olarak değiştirebilen kaynak kodlarını alırlar. Bunun uygunsuz olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle bu makaleye dahil edilmedi.





Ayrıca hesabınızın askıya alınması veya bloke edilmesi olasılığı da vardır. Eğlenceyi bozar ve oyunu başkaları için oynama şansını mahveder. Sınıf çalışması için, jetonları çalışmadan rastgele etrafa atarsanız eğitimin amacı yerine getirilmez.





Sınırsız Jeton Blooket Hack'leri mi?





Blooket oynarken muhtemelen sayısız sayıda token için reklam kancaları görmüşsünüzdür. Başlangıçtan bu yana şu ana kadar Blooket'te sınırsız token diye bir şey olmadı.





Blooket'te sınırsız token yoktur. Dolayısıyla sınırsız token vaat eden herhangi bir hack doğru değildir. Sahip olabileceğiniz tek şey, günde maksimum jeton sayısıdır; bu, çarkı döndürmenin getirdiği bonuslar hariç, 500 jetondur.





Kapanış Notu

Blooket akıllı ve eğitici bir yeniliktir. Benim için tasarımın orta düzeyde, fazla basit, çocuklara uygun ve aksiyondan yoksun olduğunu düşünüyorum. Ancak hedef kitlenin okul öğretmenleri ve küçük kalemler olduğunu anlıyorum. Günlük kazanılabilecek maksimum miktar 500 jetondur.

Daha fazla jeton, oturumu kapatma endişesi duymadan tüm testleri çözebileceğiniz anlamına gelir. Diğer benzer eğitim araçları arasında daha iyi ekranlara ve arayüzlere sahip olan ancak jeton gerektirmeyen ve oyun seçenekleri olmayan Kahoot ve Quizlet bulunmaktadır.





Nasıl olduğunu okuyabilirsiniz Anybrain, oyun hilecilerini yakalamak için AI anti-hile kullanıyor ve oyun alanını düzleştirin.











