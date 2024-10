Des astuces Blooket faciles pour vous aider à jouer à plus de jeux et à obtenir plus de jetons

L'éducation est facile quand elle est amusante ! Personne ne dit « non » à un peu de plaisir. C'est ce qu'est Blooket. Il s'agit d'une application en ligne qui vous permet d'apprendre et de jouer en utilisant un nombre limité de jetons (pièces) une fois que vous vous êtes inscrit. Mais bon, il existe des hacks Blooket légitimes pour profiter d'un jeu illimité.





Tout ce qu’il faut savoir sur Blooket









Blooket est une plateforme de jeux éducatifs en ligne qui permet aux enseignants de créer et de personnaliser des jeux pour leurs élèves. La plateforme est conçue pour rendre l'apprentissage engageant et amusant, en utilisant des activités ludiques pour renforcer les concepts éducatifs.





Bien qu'il soit conçu comme une ressource académique, il s'agit également d'un jeu permettant aux utilisateurs de gagner des prix et d'échanger des objets ou des cadeaux basés sur le jeu avec d'autres joueurs.





Voici quelques fonctionnalités et aspects clés de Blooket :





Création de jeux : les enseignants peuvent créer leurs propres jeux ou utiliser des modèles préexistants pour développer des quiz, des flashcards et d'autres activités éducatives. Ces jeux peuvent couvrir un large éventail de sujets et de sujets.

Personnalisation : Blooket propose des options de personnalisation, permettant aux enseignants d'adapter les jeux à leur programme spécifique et à leurs objectifs d'apprentissage. Cela inclut l'ajout d'images, de contenu audio et vidéo pour améliorer l'expérience d'apprentissage.

Mode Live : les jeux sur Blooket sont souvent joués en direct, où les étudiants peuvent participer en temps réel. Il trouve une application dans les concours en classe ou dans les scénarios d’apprentissage à distance.

Mode Solo : Outre les jeux en direct, Blooket propose un mode solo qui permet aux étudiants de jouer à des jeux individuellement à leur rythme. Cela peut être utile pour les devoirs ou les études indépendantes.

Rapports et analyses : Blooket fournit des analyses et des rapports pour aider les enseignants à suivre les progrès des élèves et à identifier les domaines dans lesquels un soutien supplémentaire peut être nécessaire.

Accessibilité : Blooket se veut accessible et convivial, ce qui le rend adapté à différents contextes éducatifs et niveaux scolaires.





Bien que conçu pour les enseignants, mais sans s'y limiter, les utilisateurs peuvent créer leurs propres jeux et d'autres utilisateurs ou étudiants peuvent les rejoindre. Les jeux sur Blooket se jouent souvent en mode « live ».





Comment rejoindre un jeu Blooket

Il existe trois manières principales de rejoindre un Blooket : avec un identifiant ou avec un lien. Chacune des méthodes vous permet de jouer sur votre téléphone mobile ou sur un PC.









Rejoignez Blooket avec un identifiant de jeu

Étape 1 : Cliquez sur « Rejoindre un jeu » sur la page d'accueil . Étape 2 : Vous saisirez un identifiant de jeu, que seul l'hôte du jeu peut donner. Ensuite, entrez dans le jeu.





Rejoignez via un lien

Alternativement, vous pouvez obtenir un lien direct de l'hôte, qui peut être généré à partir de son écran ou de son tableau de bord. Une fois qu’ils auront partagé cela avec vous, vous pourrez rejoindre le jeu directement.





Rejoignez Blooket avec un QR Code

Une autre façon consiste à obtenir le code QR du jeu avec votre téléphone et il vous permettra d'accéder à une salle de jeux. De nos jours, les caméras des smartphones peuvent vous connecter à Internet en scannant automatiquement un code QR.





Une fois que vous aurez rejoint une partie de Blooket pour répondre aux questions et participer, vous devrez d'abord saisir un surnom pour vous identifier. Après cela, vous devrez choisir un emoji pour représenter votre pseudo. Cet emoji est connu sous le nom de « blook ».





Comment héberger un jeu Blooket

Bien que Blooket ait été créé en pensant à l'éducation et aux éducateurs, vous pouvez également l'utiliser pour vous amuser, jouer à d'autres jeux et relever davantage de défis. Vous pouvez organiser des défis et en terminer ceux organisés par d’autres, et vous pouvez même échanger certains de vos « blooks » contre des jetons.





Pour héberger une partie, vous devez vous connecter. Une fois connecté, vous pouvez créer une partie en





Accédez à votre navigateur. Créez un ensemble de questions et de réponses. Passez en direct en cliquant sur « Héberger ».





Blooket Hack pour les jetons :





Accédez à votre navigateur. Créez un ensemble où toutes les réponses sont bonnes. Hôte. Choisissez l'usine Réglez le temps sur 10 minutes. Ouvrez un autre navigateur et rejoignez le jeu avec l'ID du jeu ou l'une des autres méthodes ci-dessus. Jouez au jeu et essayez de répondre à autant de questions que possible dans les 10 minutes.





Terminer le jeu vous donnera des récompenses symboliques pour les bonnes réponses.





Pendant que vous jouez, essayez d'obtenir les meilleurs blooks d'usine. De bons blooks signifient de meilleures récompenses symboliques. L'astuce pour obtenir des récompenses symboliques vraiment faciles est d'obtenir des blooks d'un bon pack pendant que vous jouez. C'est encore mieux si vous avez des blooks du même clan.





Si vous souhaitez encore plus de récompenses, vous pouvez définir la partie que vous hébergez sur environ 15 minutes.





Si cliquer pendant 10 minutes d’affilée est fastidieux pour vous, vous pouvez essayer certains outils de clic automatique. Vous pouvez également regarder une émission ou un film pendant que vous y êtes.





Alternativement,

Suivez les mêmes étapes (1-3) que ci-dessus. Alors,





Allez dans « Solo » et sélectionnez « Café ou héberger une partie » pour un bonus supplémentaire. Réglez l’heure, et voilà. Cette méthode vous permet de spammer les questions autant de fois que possible.





Pas:

1 : Rejoignez l’ID du jeu

2 : Démarrez le jeu.

3 : Questions de spam, car vous pouvez y répondre plusieurs fois, ce qui vous rapporte des récompenses symboliques.

4. Une fois répondu, vous pouvez être honoré en tant que 1ère place, avec cela, vous obtenez 500 jetons, ce qui est le maximum possible pour une journée.





Gagner la première place vous présentera le patinage des roues. Avec cela, vous pouvez gagner encore plus de jetons. Avec cela, vous obtenez et maximisez les jetons quotidiens.









Comparaison des options « Usine » et « Café »





Ce qui rend la « Factory » meilleure, c'est que votre curseur peut être à un endroit et que vous pouvez automatiser votre clic ou cliquer manuellement à partir d'un endroit. Avec le café, il vous faudra néanmoins encore effectuer quelques mouvements de souris pour vous réapprovisionner et choisir vos réponses.





Jouer pour des jetons est légitime et sûr ; il n'y a aucun risque d'être bloqué ou banni pour tricherie.





Blooket Hacker avec du code





Il existe un autre hack que certaines personnes utilisent. Ces personnes obtiennent des codes sources qui peuvent modifier localement leur ordinateur pour réclamer automatiquement le maximum de récompenses quotidiennes possibles (500 jetons et 300 XP). Je considère cela inapproprié et c'est pourquoi cela n'est pas inclus dans cet article.





De plus, il est possible que votre compte soit suspendu ou bloqué. Cela gâche le plaisir et ruine la chance de jouer au jeu pour les autres. Pour le travail en classe, si vous jetez les jetons au hasard sans travailler avec eux, alors l’objectif de l’éducation n’est pas atteint.





Hacks Blooket de jetons illimités ?





Vous avez probablement vu des crochets publicitaires pour un nombre incalculable de jetons en jouant à Blooket. Eh bien, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, les jetons illimités n’existent pas sur Blooket.





Il n’y a pas de tokens illimités sur Blooket. Ainsi, tout hack promettant un nombre illimité de jetons est faux. Ce que vous pouvez seulement avoir, c'est le nombre maximum de jetons par jour, qui est de 500 jetons, sans compter les bonus liés à la rotation d'une roue.





Note de clôture

Blooket est une innovation intelligente et pédagogique. Pour moi, je pense que le design est moyen, trop basique, fonctionne pour les enfants et manque d'action. Cependant, je comprends que le public cible comprend les enseignants des écoles et les petits stylos. Un montant maximum de 500 jetons peut être gagné quotidiennement.

Plus de jetons signifie que vous pouvez résoudre tous les quiz sans avoir à vous soucier de vous déconnecter. D'autres outils éducatifs similaires incluent Kahoot et Quizlet, qui ont de meilleurs affichages et interfaces mais ne nécessitent ni jetons ni options de jeu.





Vous pouvez lire comment Anybrain utilise l'anti-triche de l'IA pour attraper les tricheurs et niveler le terrain de jeu.