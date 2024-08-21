Rootstock 和 HackerNoon 举办的 #bitcoin 写作比赛：第一轮结果 🎉

大家好，黑客们！
欢迎关注由 Rootstock 和 HackerNoon 举办的#bitcoin 写作比赛首届获奖者公告。
第一轮投稿于 5 月 22 日开始，自那时起，我们已发表了 60 多篇
第一次阅读有关#bitcoin 写作比赛的文章？
不用担心——还有 2 轮比赛和 10 位获胜者尚未公布。
我们寻求提交的内容包括有关 SDK、API、智能合约的技术见解和比特币构建教程，以及有关符文、序数、第 2 层解决方案和侧链等主题的讨论。查看完整的写作提示列表
提交时间表：
让我们来见见我们的决赛选手吧！
比特币的第 2 层解决方案是什么以及它们如何工作？ @defidiver
从以太坊到比特币： @adesanoye.samson1在 Rootstock 上进行智能合约开发
比特币的采用和行星主权——是一回事吗？作者： @dok333
隐藏的手：纸币比特币是否抑制了 BTC 价格？ @eduardoprospero
不要对金融机构每天发布购买比特币的公告感到兴奋@ssaurel
向我们所有参与决赛的选手欢呼，感谢他们分享了真正鼓舞人心的贡献！
经过 HackerNoon 编辑的全面审查，我们很高兴地公布#bitcoin 写作比赛第一轮的前三名参赛作品，以及另外两名作家的奖励！
这位时间旅行者在 Reddit 上发帖，因将“城堡”概念引入生态系统而闻名。总的来说，它预测比特币将接管整个世界，并预测由于人们拒绝消费比特币而导致的难以想象的恐怖。让我们分析一下他的预测，看看他哪些预测是正确的。
恭喜
按照此简单指南在 Rootstock 网络上创建您的 NFT。一旦您可以在 RSK 上安全地铸造 NFT，您就可以释放 NFT 的盈利潜力。
恭喜
了解如何使用 Next.js、TypeScript 和 Solidity 在 Rootstock 区块链上构建去中心化应用程序 (DApp)。本指南涵盖如何设置开发环境、编写智能合约以及将其与前端框架集成。
恭喜
以下是#bitcoin 写作比赛第一轮的奖金获奖者（排名不分先后）：
恭喜
恭喜
再次祝贺所有获奖者。感谢你们的辛勤工作！
注意：您必须在获奖者公布后 60 天内联系我们领取奖励。
我们有很多比赛等着你！
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