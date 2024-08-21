Rootstock 和 HackerNoon 举办的 #bitcoin 写作比赛：第一轮结果 🎉

大家好，黑客们！





欢迎关注由 Rootstock 和 HackerNoon 举办的#bitcoin 写作比赛首届获奖者公告。





第一轮投稿于 5 月 22 日开始，自那时起，我们已发表了 60 多篇 #比特币 故事，总计页面浏览量超过 191k ，阅读时间超过 3 天。向所有参与者致敬！



第一次阅读有关#bitcoin 写作比赛的文章？ 不用担心——还有 2 轮比赛和 10 位获胜者尚未公布。 立即进入！

我们寻求提交的内容包括有关 SDK、API、智能合约的技术见解和比特币构建教程，以及有关符文、序数、第 2 层解决方案和侧链等主题的讨论。查看完整的写作提示列表 这里。

提交时间表： 第 2 轮：2024 年 8 月 1 日至 9 月 30 日 [美国东部时间晚上 11:59]

第三轮：2024 年 10 月 1 日至 11 月 30 日 [美国东部时间晚上 11:59]





让我们来见见我们的决赛选手吧！

#bitcoin 写作比赛：第一轮决赛入围者





向我们所有参与决赛的选手欢呼，感谢他们分享了真正鼓舞人心的贡献！

经过 HackerNoon 编辑的全面审查，我们很高兴地公布#bitcoin 写作比赛第一轮的前三名参赛作品，以及另外两名作家的奖励！

以下是#bitcoin 写作比赛第一轮的获胜者……





第三名🏆

这位时间旅行者在 Reddit 上发帖，因将“城堡”概念引入生态系统而闻名。总的来说，它预测比特币将接管整个世界，并预测由于人们拒绝消费比特币而导致的难以想象的恐怖。让我们分析一下他的预测，看看他哪些预测是正确的。

恭喜 @eduardoprospero ！您赢了1000 美元

第二名🏆

按照此简单指南在 Rootstock 网络上创建您的 NFT。一旦您可以在 RSK 上安全地铸造 NFT，您就可以释放 NFT 的盈利潜力。

恭喜 @就职 ！您赢了1500 美元

第一名🏆

了解如何使用 Next.js、TypeScript 和 Solidity 在 Rootstock 区块链上构建去中心化应用程序 (DApp)。本指南涵盖如何设置开发环境、编写智能合约以及将其与前端框架集成。

恭喜 @nikku876 ！您赢了2000 美元

现在来看看奖金

以下是#bitcoin 写作比赛第一轮的奖金获奖者（排名不分先后）：

恭喜 @oliveremeka ！您赢了650 美元

恭喜 @web3tales ！您赢了650 美元。

再次祝贺所有获奖者。感谢你们的辛勤工作！





如何领取 HackerNoon 写作比赛奖品

注意：您必须在获奖者公布后 60 天内联系我们领取奖励。

准备好成为赢家了吗？







