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    Rootstock 和 HackerNoon 举办的 #bitcoin 写作比赛：第一轮结果 🎉经过@hackernooncontests
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    Rootstock 和 HackerNoon 举办的 #bitcoin 写作比赛：第一轮结果 🎉

    经过 HackerNoon Writing Contests Announcements4m2024/08/21
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    太長; 讀書

    #Bitcoin 写作大赛第一轮已结束，激动人心的决赛入围者和获胜者名单已公布。查看前 10 名参赛作品，包括前 3 名获胜者和额外奖品获得者。不要错过参加第二轮比赛的机会，比赛将于 2024 年 7 月 22 日至 9 月 21 日举行。请访问 contests.hackernoon.com 了解更多详情和即将到来的机会！
    featured image - Rootstock 和 HackerNoon 举办的 #bitcoin 写作比赛：第一轮结果 🎉
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    大家好，黑客们！


    欢迎关注由 Rootstock 和 HackerNoon 举办的#bitcoin 写作比赛首届获奖者公告。


    第一轮投稿于 5 月 22 日开始，自那时起，我们已发表了 60 多篇#比特币故事，总计页面浏览量超过 191k阅读时间超过 3 天。向所有参与者致敬！

    第一次阅读有关#bitcoin 写作比赛的文章？

    不用担心——还有 2 轮比赛和 10 位获胜者尚未公布。立即进入！


    我们寻求提交的内容包括有关 SDK、API、智能合约的技术见解和比特币构建教程，以及有关符文、序数、第 2 层解决方案和侧链等主题的讨论。查看完整的写作提示列表这里。


    提交时间表：

    • 第 2 轮：2024 年 8 月 1 日至 9 月 30 日 [美国东部时间晚上 11:59]
    • 第三轮：2024 年 10 月 1 日至 11 月 30 日 [美国东部时间晚上 11:59]


    让我们来见见我们的决赛选手吧！

    #bitcoin 写作比赛：第一轮决赛入围者


    向我们所有参与决赛的选手欢呼，感谢他们分享了真正鼓舞人心的贡献！

    经过 HackerNoon 编辑的全面审查，我们很高兴地公布#bitcoin 写作比赛第一轮的前三名参赛作品，以及另外两名作家的奖励！

    以下是#bitcoin 写作比赛第一轮的获胜者……


    第三名🏆

    这位时间旅行者在 Reddit 上发帖，因将“城堡”概念引入生态系统而闻名。总的来说，它预测比特币将接管整个世界，并预测由于人们拒绝消费比特币而导致的难以想象的恐怖。让我们分析一下他的预测，看看他哪些预测是正确的。

    恭喜@eduardoprospero ！您赢了1000 美元

    第二名🏆

    按照此简单指南在 Rootstock 网络上创建您的 NFT。一旦您可以在 RSK 上安全地铸造 NFT，您就可以释放 NFT 的盈利潜力。

    恭喜@就职！您赢了1500 美元

    第一名🏆

    了解如何使用 Next.js、TypeScript 和 Solidity 在 Rootstock 区块链上构建去中心化应用程序 (DApp)。本指南涵盖如何设置开发环境、编写智能合约以及将其与前端框架集成。

    恭喜@nikku876 ！您赢了2000 美元

    现在来看看奖金

    以下是#bitcoin 写作比赛第一轮的奖金获奖者（排名不分先后）：

    恭喜@oliveremeka ！您赢了650 美元

    恭喜@web3tales ！您赢了650 美元。

    再次祝贺所有获奖者。感谢你们的辛勤工作！


    如何领取 HackerNoon 写作比赛奖品

    • 通过与您获胜的 HackerNoon 帐户关联的电子邮件地址联系[email protected][email protected]
    • 我们将验证您的索赔并提供一份表格，要求您提供详细信息以分配奖励。
    • 填写完表格后，您将在 2-4 周内收到奖金。

    注意：您必须在获奖者公布后 60 天内联系我们领取奖励。

    准备好成为赢家了吗？

    我们有很多比赛等着你！

    前往contests.hackernoon.com看看有什么奖品可供赢取，也许就能在我们的下一届获奖者名单上占有一席之地！



    Rootstock Grants Program
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    . . . comments & more!

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