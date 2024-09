Concurso de Escrita #bitcoin da Rootstock e HackerNoon: Resultados da Rodada 1 🎉

Saudações, Hackers!





Bem-vindos ao primeiro anúncio dos vencedores do concurso de redação sobre #bitcoin , apresentado pela Rootstock e HackerNoon.





As inscrições para a Rodada 1 foram abertas em 22 de maio e, desde então, publicamos mais de 60 #bitcoin histórias , que juntas acumularam mais de 191 mil visualizações de página e geraram mais de 3 dias de tempo de leitura . Parabéns a todos os participantes!



Lendo sobre o concurso de redação #bitcoin pela primeira vez? Não se preocupe, ainda há mais 2 rodadas e mais 10 vencedores a serem anunciados. Entre agora!

Estamos buscando submissões que incluam insights técnicos sobre SDKs, APIs, contratos inteligentes e tutoriais para construir em Bitcoin, bem como discussões sobre tópicos como Runas, ordinais, soluções de camada 2 e sidechains. Veja a lista completa de prompts de escrita aqui.

Cronograma de envio: Rodada 2: 1º de agosto a 30 de setembro de 2024 [23h59 EST]

Rodada 3: 1º de outubro a 30 de novembro de 2024 [23h59 EST]





Vamos conhecer nossos finalistas!

Concurso de Escrita #bitcoin: Finalistas da Rodada 1





Um agradecimento especial a todos os nossos finalistas por compartilharem contribuições verdadeiramente inspiradas!

Após uma análise completa pelos editores do HackerNoon, estamos felizes em revelar as 3 melhores inscrições para a Rodada 1 do concurso de redação sobre #bitcoin , juntamente com prêmios bônus para 2 escritores adicionais!

Aqui estão os vencedores da Rodada 1 do Concurso de Escrita #bitcoin…





3º lugar 🏆

O post do Reddit sobre o viajante do tempo é famoso por introduzir o conceito “The Citadel” ao ecossistema. Em geral, ele prevê a tomada do Bitcoin e os horrores inimagináveis causados pela população se recusando a gastá-lo. Vamos analisar suas previsões e ver o que ele acertou.

Parabéns @eduardoprospero ! Você ganhou $ 1000

2º lugar 🏆

Crie seus NFTs na rede Rootstock com este guia simples. Você pode desbloquear seu potencial de ganho com NFTs quando puder cunhar NFTs com segurança na RSK.

Parabéns @indução ! Você ganhou $ 1500

1º lugar 🏆

Aprenda a construir um aplicativo descentralizado (DApp) no blockchain Rootstock usando Next.js, TypeScript e Solidity. Este guia abrange a configuração do seu ambiente de desenvolvimento, a escrita de contratos inteligentes e a integração deles com uma estrutura front-end.

Parabéns @nikku876 ! Você ganhou $ 2000

Agora para os prêmios de bônus

Aqui estão os vencedores dos prêmios bônus da primeira rodada do concurso de redação sobre #bitcoin, listados sem nenhuma ordem específica:

Parabéns @oliveremeka ! Você ganhou $ 650

Parabéns @web3tales ! Você ganhou $650.

Parabéns mais uma vez a todos os nossos vencedores. Obrigado pelo seu trabalho duro!





Como reivindicar seu prêmio do concurso de redação HackerNoon

Entre em contato com [email protected] e [email protected] pelo endereço de e-mail vinculado à sua conta vencedora do HackerNoon.

e pelo endereço de e-mail vinculado à sua conta vencedora do HackerNoon. Validaremos sua solicitação e compartilharemos um formulário solicitando seus dados para distribuição de recompensas.

Você receberá seus ganhos em 2 a 4 semanas após preencher o formulário.

Observação: você deve entrar em contato conosco dentro de 60 dias após o anúncio dos vencedores para resgatar sua recompensa.

Pronto para ser um vencedor?

