Rootstock ve HackerNoon'un #bitcoin Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları 🎉

Selamlar, Hackerlar!
Rootstock ve HackerNoon tarafından sunulan #bitcoin yazı yarışmasının ilk kazananlarının duyurulmasına hoş geldiniz.
1. Tur için başvurular 22 Mayıs'ta açıldı ve o tarihten bu yana 60'ın üzerinde makale yayınladık .
#Bitcoin yazı yarışması hakkında ilk defa mı okuyorsunuz?
Endişelenmeyin, hala açıklanacak 2 tur ve 10 kazanan daha var.
SDK'lar, API'ler, akıllı sözleşmeler ve Bitcoin üzerine inşa etmeye yönelik eğitimler hakkında teknik içgörüler ve ayrıca Rünler, sıra sayıları, katman 2 çözümleri ve yan zincirler gibi konularda tartışmalar içeren gönderiler arıyoruz. Yazma istemlerinin tam listesini görün
Başvuru Zaman Çizelgeleri:
Finalistlerimizi tanıyalım!
Bitcoin'de Katman 2 Çözümleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar? @defidiver tarafından
Blockchain Üzerinde Merkezi Olmayan Bir E-posta Sistemi Nasıl Geliştirebilirsiniz?
Ethereum'dan Bitcoin'e: Rootstock'ta Akıllı Sözleşme Geliştirme @adesanoye.samson1 tarafından
Bitcoin Benimsenmesi ve Gezegensel Egemenlik - Aynı Şey Mi? @dok333 tarafından
Gizli El: Kağıt Bitcoin BTC Fiyatlarını Baskılıyor mu? @eduardoprospero tarafından
@ ssaurel'in Bitcoin Satın Aldığına Dair Günlük Finansal Kuruluş Duyuruları Hakkında Heyecanlanmayın
Gerçekten ilham verici katkılarda bulunan tüm finalistlerimize teşekkürler!
HackerNoon editörlerinin kapsamlı incelemesinin ardından, #bitcoin yazma yarışmasının 1. Turu için en iyi 3 katılımcıyı ve 2 yazara daha bonus ödülleri açıklamanın heyecanını yaşıyoruz!
Zaman yolcusu Reddit gönderisi, ekosisteme “The Citadel” konseptini tanıtmasıyla ünlüdür. Genel olarak, Bitcoin'in ele geçireceğini ve nüfusun onu harcamayı reddetmesinin neden olduğu akıl almaz dehşetleri öngörüyor. Tahminlerini analiz edelim ve neyi doğru tahmin ettiğini görelim.
Tebrikler
Bu basit rehberle Rootstock ağında NFT'lerinizi yaratın. RSK'da güvenli bir şekilde NFT'ler üretebildiğinizde, NFT'lerden kazanç potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz.
Tebrikler
Next.js, TypeScript ve Solidity kullanarak Rootstock blok zincirinde merkezi olmayan bir uygulama (DApp) oluşturmayı öğrenin. Bu kılavuz, geliştirme ortamınızı kurmayı, akıllı sözleşmeler yazmayı ve bunları bir ön uç çerçevesiyle entegre etmeyi kapsar.
Tebrikler
#Bitcoin yazı yarışmasının 1. turu bonus ödülü kazananları, belirli bir sıraya göre listelenmemiştir:
Tebrikler
Tebrikler
Tüm kazananlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Emekleriniz için teşekkür ederiz!
Not: Ödülünüzü talep etmek için kazananların açıklanmasından itibaren 60 gün içinde bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Sizi bekleyen birçok yarışmamız var!
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