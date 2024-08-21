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    Rootstock ve HackerNoon'un #bitcoin Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları 🎉ile@hackernooncontests
    275 okumalar

    Rootstock ve HackerNoon'un #bitcoin Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları 🎉

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements4m2024/08/21
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    Çok uzun; Okumak

    #Bitcoin Yazma Yarışması'nın 1. Turu heyecan verici finalistler ve kazananların açıklanmasıyla sona erdi. En iyi 3 kazananımız ve bonus ödül alanlarımız dahil olmak üzere en iyi 10 katılımcıya göz atın. 22 Temmuz - 21 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Tur'a katılma şansınızı kaçırmayın. Daha fazla ayrıntı ve yaklaşan fırsatlar için contests.hackernoon.com adresini ziyaret edin!
    featured image - Rootstock ve HackerNoon'un #bitcoin Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları 🎉
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    Selamlar, Hackerlar!


    Rootstock ve HackerNoon tarafından sunulan #bitcoin yazı yarışmasının ilk kazananlarının duyurulmasına hoş geldiniz.


    1. Tur için başvurular 22 Mayıs'ta açıldı ve o tarihten bu yana 60'ın üzerinde makale yayınladık . #bitcoin Toplamda 191 bin sayfa görüntülemesi toplayan ve 3 günden fazla okuma süresi sağlayan hikayeler . Tüm katılımcılara tebrikler!

    #Bitcoin yazı yarışması hakkında ilk defa mı okuyorsunuz?

    Endişelenmeyin, hala açıklanacak 2 tur ve 10 kazanan daha var. Hemen katılın!


    SDK'lar, API'ler, akıllı sözleşmeler ve Bitcoin üzerine inşa etmeye yönelik eğitimler hakkında teknik içgörüler ve ayrıca Rünler, sıra sayıları, katman 2 çözümleri ve yan zincirler gibi konularda tartışmalar içeren gönderiler arıyoruz. Yazma istemlerinin tam listesini görün Burada.


    Başvuru Zaman Çizelgeleri:

    • 2. Tur: 1 Ağustos - 30 Eylül 2024 [23:59 EST]
    • 3. Tur: 1 Ekim - 30 Kasım 2024 [23:59 EST]


    Finalistlerimizi tanıyalım!

    #bitcoin Yazma Yarışması: 1. Tur Finalistleri


    Gerçekten ilham verici katkılarda bulunan tüm finalistlerimize teşekkürler!

    HackerNoon editörlerinin kapsamlı incelemesinin ardından, #bitcoin yazma yarışmasının 1. Turu için en iyi 3 katılımcıyı ve 2 yazara daha bonus ödülleri açıklamanın heyecanını yaşıyoruz!

    İşte #bitcoin Yazma Yarışması 1. Turu kazananları…


    3.lük 🏆

    Zaman yolcusu Reddit gönderisi, ekosisteme “The Citadel” konseptini tanıtmasıyla ünlüdür. Genel olarak, Bitcoin'in ele geçireceğini ve nüfusun onu harcamayı reddetmesinin neden olduğu akıl almaz dehşetleri öngörüyor. Tahminlerini analiz edelim ve neyi doğru tahmin ettiğini görelim.

    Tebrikler @eduardoprospero ! 1000$ kazandınız

    2. sıra 🏆

    Bu basit rehberle Rootstock ağında NFT'lerinizi yaratın. RSK'da güvenli bir şekilde NFT'ler üretebildiğinizde, NFT'lerden kazanç potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz.

    Tebrikler @indüksiyon ! 1500$ kazandınız

    1.lik 🏆

    Next.js, TypeScript ve Solidity kullanarak Rootstock blok zincirinde merkezi olmayan bir uygulama (DApp) oluşturmayı öğrenin. Bu kılavuz, geliştirme ortamınızı kurmayı, akıllı sözleşmeler yazmayı ve bunları bir ön uç çerçevesiyle entegre etmeyi kapsar.

    Tebrikler @nikku876 ! 2000$ kazandınız

    Şimdi Bonus Ödüllerine Geçelim

    #Bitcoin yazı yarışmasının 1. turu bonus ödülü kazananları, belirli bir sıraya göre listelenmemiştir:

    Tebrikler @oliveremeka ! 650$ kazandınız

    Tebrikler @web3tales ! 650$ kazandınız.

    Tüm kazananlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Emekleriniz için teşekkür ederiz!


    HackerNoon Yazma Yarışması Ödülünüzü Nasıl Talep Edebilirsiniz

    • Kazanan HackerNoon hesabınıza bağlı e-posta adresinden [email protected] ve [email protected] adreslerine ulaşın.
    • Talebinizi doğrulayacağız ve ödül dağıtımı için bilgilerinizin istendiği bir form paylaşacağız.
    • Formu doldurduktan sonra 2-4 hafta içerisinde kazancınızı alacaksınız.

    Not: Ödülünüzü talep etmek için kazananların açıklanmasından itibaren 60 gün içinde bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

    Kazanan olmaya hazır mısınız?

    Sizi bekleyen birçok yarışmamız var!

    Şuraya doğru ilerleyin: yarışmalar.hackernoon.com Nelerin kazanılacağını görmek ve belki de bir sonraki kazananlar listemizde yerinizi almak için!



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    purcat-imgweb3 #bitcoin #rootstock #bitcoin-spotlight #bitcoin-development #building-on-bitcoin #bitcoin-sidechain #bitcoin-writing-contest #hackernoon-top-story

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