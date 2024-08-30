比特币 L2 正在吞噬世界

在比特币上开发不再是逆势而为。多年来，比特币初创公司一直被风险投资公司忽视，因为开发人员纷纷转向其他提供更强大功能和性能的生态系统。我已经写了关于比特币的文章 已一年多了 ，让我告诉你：现在的情况已经不再如此了。





加密网络的性质正在发生变化。随着时间的推移，我们看到越来越多关于区块链网络的价值、安全性和目的的正式理论。我们经常听到更抽象的概念，如模块化网络、数据可用性等等——这是 2017-2018 年周期“更多 TPS！”讨论的巨大演变。我们也从监管角度看到了我们的初步认可，比特币在经过多年的尝试和失败后获得了现货 ETF。





另一方面，我们也看到，加密货币中出现了许多“新事物”，包括代币、项目和 memecoin，这让人感到有些疲惫。每个人都在尝试构建自己的区块链网络、共识机制和桥接协议，这导致了流动性分散和期权疲劳。现在是开始看到市场整合的好时机，所有道路都回归比特币。

比特币在现代加密世界中处于什么位置？

比特币是 科技旗帜 - 整个加密行业的谢林点。它是当今最大的、最值得信赖的、流动性最强、最安全的加密货币。





然而，还有一个价值 1.3 万亿美元的 BTC 尚未开发的市场，正在寻找将资本部署到某个地方的方法。当然，这里有很多注意事项，但最终的数字仍将远远超过之前的任何数字。我们在 Ordinals 上看到了这种活动的一丝曙光，它仍然是一个非常小众的用例，但后来发展得比以太坊 NFT 市场还要大。





当然，我们不应忽视在比特币基础层上进行构建的挑战。批评者对它的评价都是正确的：它速度慢、费用高，而且不适合智能合约。但有一些非常有才华的开发人员正在突破比特币的极限，将比特币变成一个代币和数据存储的全球注册表。





好消息是，比特币 L2 已经到来，并将通过更好的用户体验、开发人员工具和快速交易，共同吸引数百万新用户加入比特币。

比特币 L2s 始终是解决方案

对于少量分配给比特币的案例，Wences Casares 在 2019 年辩称，“许多有趣的技术和应用程序正在与其他加密货币和其他区块链一起进行测试，如果成功，它们可能会在比特币区块链之上实现”





五年后，这一先见之明的预测经受住了时间的考验。 比特币层 目前正在追踪数十个正在扩展比特币功能和用例的比特币 L2。





自比特币诞生之初，许多人就认识到，比特币永远无法通过开发基础层来实现扩容：你需要第 2 层解决方案来实现扩容。一旦“区块大小之争”结束，这种方法就被锁定了。





现在，我们可以观察其他生态系统如何实现扩展，并将这些经验教训和突破应用到比特币中。





Stacks、Lightning、Rootstock 等解决方案已经存在一段时间了，它们承诺提供快速、现代的区块链，可以为 BTC 提供新的用例。它们都处于去中心化和安全频谱的不同部分，但它们都支持比特币。





自去年以来，我们看到很多其他团队纷纷转向比特币并开始开发自己的基础设施解决方案。但我们最需要的是 dApp 构建者在比特币上部署他们的伟大创意 — — 他们现在正在这样做。

为什么比特币生态系统将引领牛市

随着我们进入比特币的新篇章，形势正在迅速变化。比特币 L2 不再是一个实验；它们是下一波创新的基础。





这些技术的成熟不仅在于扩展，还在于释放比特币作为一个安全、去中心化和多功能平台的全部潜力。





问题不再是比特币是否会引领下一轮牛市，而是何时。随着市场整合和噪音消退，显而易见的是，在这些新兴解决方案的支持下，比特币的基础比以往任何时候都更加强大。\

现在我们终于可以看到创新回归比特币了，而这才刚刚开始。



