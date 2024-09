Bitcoin L2s erobern die Welt

Auf Bitcoin aufzubauen ist nicht länger konträr. Jahrelang wurden Bitcoin-Startups von VCs übersehen, da Entwickler in andere Ökosysteme abwanderten, die mehr Funktionalität und Leistung boten. Ich schreibe seit über ein Jahr , und ich sage Ihnen: Das ist nicht mehr der Fall.





Die Natur von Krypto-Netzwerken verändert sich. Im Laufe der Zeit sehen wir immer mehr formalisierte Theorien über den Wert, die Sicherheit und den Zweck von Blockchain-Netzwerken. Wir hören oft von abstrakteren Konzepten wie modularen Netzwerken, Datenverfügbarkeit und so weiter – dies ist eine enorme Weiterentwicklung des „mehr TPS!“-Diskurses des Zyklus 2017-2018. Wir sehen auch unsere ersten Ansätze zur Anerkennung aus regulatorischer Sicht, da Bitcoin nach so vielen Jahren des Versuchens und Scheiterns seine Spot-ETFs erhält.





Auf der anderen Seite erleben wir auch eine gewisse Erschöpfung angesichts der vielen „neuen Dinge“ im Kryptobereich, der vielen Token, Projekte und Memecoins. Jeder versucht, seine eigene Version eines Blockchain-Netzwerks, seinen eigenen Konsensmechanismus, sein eigenes Überbrückungsprotokoll aufzubauen – was zu Liquiditätsfragmentierung und Optionsmüdigkeit führt. Es ist an der Zeit, eine gewisse Konsolidierung auf dem Markt zu erleben, und alle Wege führen zurück zu Bitcoin.

Welchen Platz nimmt Bitcoin in der modernen Kryptowelt ein?

Bitcoin ist der Flagge der Technologie - der Schelling-Punkt für die gesamte Kryptoindustrie. Es ist die größte, vertrauenswürdigste, liquideste und sicherste Kryptowährung, die es heute gibt.





Dennoch gibt es einen unerschlossenen Markt im Wert von 1,3 Billionen US-Dollar in BTC, der nach Möglichkeiten sucht, das Kapital irgendwo einzusetzen. Natürlich gibt es hier eine große Anzahl von Vorbehalten, aber die endgültige Zahl wird immer noch alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Und wir haben einen Schimmer dieser Aktivität bei Ordinals gesehen, was immer noch ein extrem nischenhafter Anwendungsfall war, der dann größer wurde als der Ethereum-NFT-Markt.





Natürlich dürfen wir die Herausforderungen nicht übersehen, die mit dem Aufbau der Bitcoin-Basisschicht verbunden sind. Alles, was Kritiker darüber sagen, ist wahr: Es ist langsam, hat hohe Gebühren und ist nicht gut für Smart Contracts geeignet. Aber es gibt einige sehr talentierte Entwickler, die die Grenzen dessen, was man damit machen kann, absolut ausreizen und Bitcoin in ein globales Register für Token und Datenspeicher verwandeln.





Die gute Nachricht ist, dass Bitcoin L2s da sind und gemeinsam Millionen neuer Benutzer durch bessere Benutzererfahrungen, Entwickler-Tools und schnellere Transaktionen für Bitcoin gewinnen werden.

Bitcoin L2s waren immer die Lösung

Im Fall einer kleinen Zuteilung an Bitcoin argumentierte Wences Casares im Jahr 2019: „Viele interessante Technologien und Anwendungen werden mit anderen Kryptowährungen und anderen Blockchains getestet und können, wenn sie erfolgreich sind, auf der Bitcoin-Blockchain implementiert werden.“





Fünf Jahre später hat sich diese vorausschauende Vorhersage bewährt. Projekte wie Bitcoin-Schichten verfolgen jetzt Dutzende von Bitcoin L2s, die die Funktionalität und Anwendungsfälle von Bitcoin erweitern.





Seit den ersten Tagen von Bitcoin war vielen klar, dass Bitcoin durch die Entwicklung der Basisschicht niemals skalierbar wäre: Dafür wären Layer-2-Lösungen erforderlich. Und nachdem der „Blockgrößenkrieg“ vorbei war, wurde dieser Ansatz festgelegt.





Jetzt haben wir den Vorteil, beobachten zu können, wie andere Ökosysteme an die Skalierung herangegangen sind, und wir können viele dieser Erkenntnisse und Durchbrüche auf Bitcoin anwenden.





Lösungen wie Stacks, Lightning, Rootstock und viele andere gibt es schon seit einiger Zeit und sie versprechen schnelle, moderne Blockchains, die neue Anwendungsfälle für BTC ermöglichen könnten. Sie alle befinden sich in unterschiedlichen Teilen des Dezentralisierungs- und Sicherheitsspektrums, aber sie sind alle da, um Bitcoin zu unterstützen.





Seit letztem Jahr sind viele andere Teams auf Bitcoin umgestiegen und haben begonnen, ihre eigenen Infrastrukturlösungen zu entwickeln. Was wir aber vor allem brauchen, sind dApp-Entwickler, die ihre großen Ideen auf Bitcoin umsetzen – und das tun sie gerade.

Warum das Bitcoin-Ökosystem den Bullenlauf anführen wird

Während wir dieses neue Kapitel für Bitcoin aufschlagen, verändert sich die Landschaft schnell. Bitcoin L2s sind kein Experiment mehr; sie sind die Grundlage, auf der die nächste Innovationswelle aufbauen wird.





Bei der Reifung dieser Technologien geht es nicht nur um Skalierung, sondern darum, das volle Potenzial von Bitcoin als sichere, dezentrale und vielseitige Plattform auszuschöpfen.





Die Frage ist nicht mehr , ob Bitcoin den nächsten Bullenlauf anführen wird, sondern wann . Während sich der Markt konsolidiert und der Lärm nachlässt, bleibt klar, dass das Fundament von Bitcoin, gestärkt durch diese neuen Lösungen, stärker ist als je zuvor.\

Es ist endlich an der Zeit, dass die Innovation zu Bitcoin zurückkehrt, und das ist erst der Anfang.