Биткоин L2 поглощает мир

Создание Bitcoin больше не является чем-то противоречивым. В течение многих лет стартапы Bitcoin игнорировались венчурными капиталистами, поскольку разработчики бежали в другие экосистемы, предлагавшие большую функциональность и производительность. Я писал о Bitcoin в течение уже больше года , и позвольте мне сказать вам: это уже не так.





Природа криптосетей меняется. Со временем мы видим все больше и больше формализованных теорий ценности, безопасности и цели сетей блокчейнов. Мы часто слышим о более абстрактных концепциях, таких как модульные сети, доступность данных и т. д. — это огромная эволюция по сравнению с дискурсом «больше TPS!» цикла 2017–2018 годов. Мы также видим первые крупицы признания с точки зрения регулирования, когда биткоин получает свои спотовые ETF после стольких лет попыток и неудач.





С другой стороны, мы также видим некоторое истощение от того, сколько «новых вещей» есть в криптовалюте, сколько токенов, сколько проектов и сколько мемкойнов. Каждый пытается построить свою собственную версию сети блокчейна, свой собственный механизм консенсуса, свой собственный протокол моста, что приводит к фрагментации ликвидности и усталости от опционов. Настало время начать видеть некоторую консолидацию на рынке, и все дороги ведут обратно к биткоину.

Какое место занимает Биткоин в современном мире криптовалют?

Биткоин — это флаг технологии - точка Шеллинга для всей криптоиндустрии. Это самая крупная, самая надежная, самая ликвидная и самая безопасная криптовалюта, которая существует сегодня.





Тем не менее, есть нетронутый рынок стоимостью $1,3 трлн в BTC, который ищет способы куда-то вложить капитал. Конечно, здесь есть огромное количество оговорок, но окончательная цифра все равно затмит все, что было раньше. И мы видели проблеск этой активности с Ordinals, который все еще был чрезвычайно нишевым вариантом использования, который взлетел и стал больше, чем рынок Ethereum NFT.





Конечно, мы не должны упускать из виду проблемы создания базового слоя Bitcoin. Все, что говорят о нем критики, правда: он медленный, имеет высокие комиссии и не очень подходит для смарт-контрактов. Но есть несколько очень талантливых разработчиков, которые полностью раздвигают границы того, что вы можете с ним сделать, превращая Bitcoin в глобальный реестр токенов и хранилище данных.





Хорошей новостью является то, что Bitcoin L2 уже здесь и в совокупности привлечет миллионы новых пользователей к Bitcoin благодаря улучшенному пользовательскому опыту, инструментам для разработчиков и быстрым транзакциям.

Биткоин L2 всегда был решением

В случае с небольшим выделением средств на биткоин Венсес Касарес утверждал в 2019 году, что «многие интересные технологии и приложения тестируются с другими криптовалютами и другими блокчейнами, и, если они окажутся успешными, их можно будет реализовать поверх блокчейна биткоина».





Пять лет спустя это пророческое предсказание выдержало испытание временем. Такие проекты, как Слои биткоина в настоящее время отслеживают десятки Bitcoin L2, которые расширяют функциональность и варианты использования Bitcoin.





С самых первых дней существования Bitcoin многие осознавали, что Bitcoin никогда не будет масштабироваться за счет разработки базового уровня: для этого понадобятся решения уровня 2. И как только «война размеров блоков» была закончена, этот подход был закреплен.





Теперь у нас есть возможность наблюдать, как другие экосистемы подходят к масштабированию, и мы можем применить многие из этих уроков и достижений к Биткоину.





Такие решения, как Stacks, Lightning, Rootstock и многие другие, существуют уже некоторое время и обещали быстрые, современные блокчейны, которые могли бы содержать новые варианты использования BTC. Все они находятся на разных участках спектра децентрализации и безопасности, но все они поддерживают Bitcoin.





С прошлого года мы увидели поток других команд, переходящих на Bitcoin и начинающих разрабатывать собственные инфраструктурные решения. Но прежде всего нам нужны разработчики dApp, которые разворачивают свои большие идеи на Bitcoin — и они делают это прямо сейчас.

Почему экосистема биткоина возглавит рост

По мере того, как мы вступаем в эту новую главу для Bitcoin, ландшафт быстро меняется. Bitcoin L2 больше не эксперимент; это фундамент, на котором будет построена следующая волна инноваций.





Развитие этих технологий связано не только с масштабированием, но и с раскрытием полного потенциала Биткоина как безопасной, децентрализованной и универсальной платформы.





Вопрос уже не в том, возглавит ли биткоин следующий бычий забег, а в том, когда это произойдет . По мере консолидации рынка и стихания шума остается очевидным, что фундамент биткоина, подкрепленный этими новыми решениями, крепче, чем когда-либо.

Наконец-то пришло время увидеть возвращение инноваций в биткоин, и это только начало.



