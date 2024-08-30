Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Биткоин L2 поглощает мирк@andreserrano
    1,242 чтения
    1,242 чтения

    Биткоин L2 поглощает мир

    к Andre S. 4m2024/08/30
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    RU

    Слишком долго; Читать

    Строительство на основе Bitcoin больше не является чем-то противоречивым. В течение многих лет стартапы Bitcoin игнорировались венчурными капиталистами, поскольку разработчики бежали в другие экосистемы, предлагавшие большую функциональность и производительность. Мы также видим первые крупицы признания с точки зрения регулирования, поскольку Bitcoin получает свои спотовые ETF. Пришло время начать видеть некоторую консолидацию на рынке, и все дороги ведут в Bitcoin.
    featured image - Биткоин L2 поглощает мир
    Andre S. HackerNoon profile picture
    0-item

    Создание Bitcoin больше не является чем-то противоречивым. В течение многих лет стартапы Bitcoin игнорировались венчурными капиталистами, поскольку разработчики бежали в другие экосистемы, предлагавшие большую функциональность и производительность. Я писал о Bitcoin в течение уже больше года , и позвольте мне сказать вам: это уже не так.


    Природа криптосетей меняется. Со временем мы видим все больше и больше формализованных теорий ценности, безопасности и цели сетей блокчейнов. Мы часто слышим о более абстрактных концепциях, таких как модульные сети, доступность данных и т. д. — это огромная эволюция по сравнению с дискурсом «больше TPS!» цикла 2017–2018 годов. Мы также видим первые крупицы признания с точки зрения регулирования, когда биткоин получает свои спотовые ETF после стольких лет попыток и неудач.


    С другой стороны, мы также видим некоторое истощение от того, сколько «новых вещей» есть в криптовалюте, сколько токенов, сколько проектов и сколько мемкойнов. Каждый пытается построить свою собственную версию сети блокчейна, свой собственный механизм консенсуса, свой собственный протокол моста, что приводит к фрагментации ликвидности и усталости от опционов. Настало время начать видеть некоторую консолидацию на рынке, и все дороги ведут обратно к биткоину.

    Какое место занимает Биткоин в современном мире криптовалют?

    Биткоин — это флаг технологии - точка Шеллинга для всей криптоиндустрии. Это самая крупная, самая надежная, самая ликвидная и самая безопасная криптовалюта, которая существует сегодня.


    Тем не менее, есть нетронутый рынок стоимостью $1,3 трлн в BTC, который ищет способы куда-то вложить капитал. Конечно, здесь есть огромное количество оговорок, но окончательная цифра все равно затмит все, что было раньше. И мы видели проблеск этой активности с Ordinals, который все еще был чрезвычайно нишевым вариантом использования, который взлетел и стал больше, чем рынок Ethereum NFT.


    Конечно, мы не должны упускать из виду проблемы создания базового слоя Bitcoin. Все, что говорят о нем критики, правда: он медленный, имеет высокие комиссии и не очень подходит для смарт-контрактов. Но есть несколько очень талантливых разработчиков, которые полностью раздвигают границы того, что вы можете с ним сделать, превращая Bitcoin в глобальный реестр токенов и хранилище данных.


    Хорошей новостью является то, что Bitcoin L2 уже здесь и в совокупности привлечет миллионы новых пользователей к Bitcoin благодаря улучшенному пользовательскому опыту, инструментам для разработчиков и быстрым транзакциям.

    Биткоин L2 всегда был решением

    В случае с небольшим выделением средств на биткоин Венсес Касарес утверждал в 2019 году, что «многие интересные технологии и приложения тестируются с другими криптовалютами и другими блокчейнами, и, если они окажутся успешными, их можно будет реализовать поверх блокчейна биткоина».


    Пять лет спустя это пророческое предсказание выдержало испытание временем. Такие проекты, как Слои биткоина в настоящее время отслеживают десятки Bitcoin L2, которые расширяют функциональность и варианты использования Bitcoin.


    С самых первых дней существования Bitcoin многие осознавали, что Bitcoin никогда не будет масштабироваться за счет разработки базового уровня: для этого понадобятся решения уровня 2. И как только «война размеров блоков» была закончена, этот подход был закреплен.


    Теперь у нас есть возможность наблюдать, как другие экосистемы подходят к масштабированию, и мы можем применить многие из этих уроков и достижений к Биткоину.


    Такие решения, как Stacks, Lightning, Rootstock и многие другие, существуют уже некоторое время и обещали быстрые, современные блокчейны, которые могли бы содержать новые варианты использования BTC. Все они находятся на разных участках спектра децентрализации и безопасности, но все они поддерживают Bitcoin.


    С прошлого года мы увидели поток других команд, переходящих на Bitcoin и начинающих разрабатывать собственные инфраструктурные решения. Но прежде всего нам нужны разработчики dApp, которые разворачивают свои большие идеи на Bitcoin — и они делают это прямо сейчас.

    Почему экосистема биткоина возглавит рост

    По мере того, как мы вступаем в эту новую главу для Bitcoin, ландшафт быстро меняется. Bitcoin L2 больше не эксперимент; это фундамент, на котором будет построена следующая волна инноваций.


    Развитие этих технологий связано не только с масштабированием, но и с раскрытием полного потенциала Биткоина как безопасной, децентрализованной и универсальной платформы.


    Вопрос уже не в том, возглавит ли биткоин следующий бычий забег, а в том, когда это произойдет . По мере консолидации рынка и стихания шума остается очевидным, что фундамент биткоина, подкрепленный этими новыми решениями, крепче, чем когда-либо.

    Наконец-то пришло время увидеть возвращение инноваций в биткоин, и это только начало.


    Rootstock Grants Program
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Andre S. HackerNoon profile picture
    Andre S. @andreserrano
    Andre Serrano is a Product and Growth lead at the Stacks Foundation building sBTC.
    Read my stories

    БИРКИ

    purcat-imgweb3 #bitcoin #bitcoin-spotlight #bitcoin-l2s #bitcoin-layer-2 #bitcoin-layer-2-platform #bitcoin-layer-2-solutions #bitcoin-ecosystem #hackernoon-top-story

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-koKoreanhackernoon-zhChinesehackernoon-viVietnamesehackernoon-deGermanhackernoon-bnBengalihackernoon-ptPortuguesehackernoon-frFrenchhackernoon-ruRussianhackernoon-trTurkishhackernoon-jaJapanesehackernoon-hiHindihackernoon-esSpanish

    ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

    Article Thumbnail
    Создание криптопродуктов, ориентированных на пользователя: важность отзывов клиентов
    by kategrizik
    Jan 01, 1970
    #crypto-user-experience
    Article Thumbnail
    Руководство архитектора по созданию эталонной архитектуры для озера данных AI/ML
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Рост криптовалют: создание эффективных образов пользователей
    by kategrizik
    Jan 01, 1970
    #crypto-user-experience
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas