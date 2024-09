Les L2 de Bitcoin dévorent le monde

Construire sur Bitcoin n'est plus une question de contradiction. Pendant des années, les startups Bitcoin ont été négligées par les VC, les développeurs fuyant vers d'autres écosystèmes offrant de meilleures fonctionnalités et performances. J'écris sur Bitcoin depuis plus d'un an maintenant , et laissez-moi vous dire : ce n’est plus le cas.





La nature des réseaux cryptographiques évolue. Au fil du temps, nous voyons de plus en plus de théories formalisées sur la valeur, la sécurité et la finalité des réseaux blockchain. Nous entendons souvent parler de concepts plus abstraits comme les réseaux modulaires, la disponibilité des données, etc. Il s'agit d'une évolution considérable par rapport au discours « plus de TPS ! » du cycle 2017-2018. Nous voyons également nos premiers éléments de reconnaissance du point de vue réglementaire, avec l'obtention par Bitcoin de ses ETF spot après tant d'années d'essais et d'échecs.





D’un autre côté, nous constatons également un certain épuisement dû au nombre de « nouveautés » dans le domaine des cryptomonnaies, au nombre de tokens, de projets et de memecoins. Tout le monde essaie de construire sa propre version d’un réseau blockchain, son propre mécanisme de consensus, son propre protocole de passerelle – ce qui conduit à une fragmentation de la liquidité et à une lassitude des options. Le moment est venu de commencer à voir une certaine consolidation sur le marché et toutes les voies mènent à Bitcoin.

Quelle place occupe Bitcoin dans le monde cryptographique moderne ?

Bitcoin est le drapeau de la technologie - le point de Schelling pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. C'est la cryptomonnaie la plus importante, la plus fiable, la plus liquide et la plus sécurisée qui existe aujourd'hui.





Il existe pourtant un marché inexploité de 1,3 T$ en valeur BTC qui cherche des moyens de déployer le capital quelque part. Bien sûr, il y a un grand nombre de réserves ici, mais le chiffre final éclipsera tout ce qui a été vu auparavant. Et nous avons vu un aperçu de cette activité avec Ordinals, qui était encore un cas d'utilisation extrêmement spécialisé qui a décollé pour devenir plus important que le marché NFT Ethereum.





Bien sûr, nous ne devons pas négliger les défis liés à la construction de la couche de base Bitcoin. Tout ce que disent les critiques à son sujet est vrai : c'est lent, les frais sont élevés et ce n'est pas idéal pour les contrats intelligents. Mais il existe des développeurs très talentueux qui repoussent absolument les limites de ce que l'on peut faire avec, transformant Bitcoin en un registre mondial pour les jetons et le stockage de données.





La bonne nouvelle est que les Bitcoin L2 sont là et qu'ils permettront collectivement d'intégrer des millions de nouveaux utilisateurs à Bitcoin grâce à de meilleures expériences utilisateur, des outils de développement et des transactions rapides.

Les L2 Bitcoin ont toujours été la solution

Dans le cas d'une petite allocation au Bitcoin , Wences Casares a fait valoir en 2019 que « de nombreuses technologies et applications intéressantes sont testées avec d'autres crypto-monnaies et d'autres blockchains et, si elles réussissent, elles peuvent être mises en œuvre sur la blockchain Bitcoin ».





Cinq ans plus tard, cette prédiction prémonitoire a résisté à l'épreuve du temps. Des projets comme Couches Bitcoin suivent désormais des dizaines de Bitcoin L2 qui étendent les fonctionnalités et les cas d’utilisation de Bitcoin.





Depuis les premiers jours de Bitcoin, beaucoup ont reconnu que Bitcoin ne pourrait jamais évoluer en développant la couche de base : il faudrait pour cela des solutions de couche 2. Et une fois la « guerre de la taille des blocs » terminée, cette approche a été verrouillée.





Aujourd’hui, nous avons l’avantage d’observer la manière dont d’autres écosystèmes ont abordé la mise à l’échelle et nous pouvons appliquer bon nombre de ces leçons et avancées à Bitcoin.





Des solutions comme Stacks, Lightning, Rootstock et bien d'autres existent depuis un certain temps et promettent des blockchains rapides et modernes qui pourraient héberger de nouveaux cas d'utilisation pour le BTC. Elles se situent toutes à des niveaux différents du spectre de la décentralisation et de la sécurité, mais elles sont toutes là pour soutenir Bitcoin.





Depuis l'année dernière, nous avons vu de nombreuses autres équipes migrer vers Bitcoin et commencer à développer leurs propres solutions d'infrastructure. Mais ce dont nous avons surtout besoin, ce sont des créateurs d'applications décentralisées qui déploient leurs grandes idées sur Bitcoin - et c'est ce qu'ils font en ce moment même.

Pourquoi l'écosystème Bitcoin sera à l'origine de la hausse

Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Bitcoin, le paysage évolue rapidement. Les L2 de Bitcoin ne sont plus une expérience ; ils constituent la base sur laquelle la prochaine vague d’innovation sera construite.





La maturation de ces technologies ne concerne pas seulement la mise à l’échelle, mais également l’exploitation de tout le potentiel de Bitcoin en tant que plateforme sécurisée, décentralisée et polyvalente.





La question n'est plus de savoir si Bitcoin mènera la prochaine hausse, mais quand . Alors que le marché se consolide et que le bruit s'estompe, ce qui reste clair, c'est que les fondations de Bitcoin, renforcées par ces solutions émergentes, sont plus solides que jamais.

Il est enfin temps de voir l’innovation revenir dans Bitcoin, et ce n’est qu’un début.