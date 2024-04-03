无限众筹为会员提供独家机会：您需要了解的内容





Limitless Crowd Fund 是一个创新平台，它利用其 250,000 名成员社区的集体力量来支持和资助开创性的项目，通过推出其独有的 Founder's Pack 等级，它再次突破了众包的界限。





这些层级为会员提供了前所未有的参与度和奖励潜力，特别是在备受期待的区块链体育项目中，该项目旨在通过整合尖端技术彻底改变全球足球产业。





创始人包等级经过精心设计，旨在为会员提供一系列独特的福利，远远超出了简单的节点所有权和品牌合作伙伴身份。每个等级都允许会员获得来自各种来源的收入份额，例如 NFT 市场、球员转会、运动科学和健康技术以及游戏平台。





这种综合方法确保会员不仅支持创新项目，而且还有机会享受丰厚的经济回报。





创始人包等级最吸引人的地方之一是其供应有限。可用包的数量因等级而异，等级越高的包越独家，越抢手。这种稀缺性不仅提高了包的价值，而且还让那些希望在精选项目支持者群体中占据一席之地的成员产生了一种紧迫感和兴奋感。





随着会员等级的提升，每个等级的奖励也变得越来越丰厚。更高等级的创始人礼包提供一系列增强的福利，包括获得更多收入份额、更多节点以及可能更高的每日奖励。





这种分层结构鼓励会员投资他们相信的项目，同时提供一条清晰的增长途径和随着时间的推移增加的回报。





创始人包等级最引人注目的功能或许是会员有机会通过终身版税参与项目的成功。通过拥有创始人包，会员将成为项目生态系统不可或缺的一部分，分享其成就并收获其长期成功的回报。





这种独特的模式创造了强烈的社区意识和共同目标，因为成员不仅仅是投资者，而且是项目历程中的积极参与者。





区块链体育项目旨在将体育世界与尖端技术融合，是 Limitless Crowd Fund 支持的颠覆性企业类型的一个极佳例子。作为创始成员，Limitless 参与者有机会深入参与这一革命性计划，不仅通过所有权股份，还可能通过获得可观的特许权使用费收入。





Limitless Crowd Fund 坚定不移地致力于透明度和公平性，并通过区块链技术和智能合约实现这一目标，确保大部分指定用于佣金的收入在社区中公平分配。该平台的创新奖金池系统充分利用了未使用的佣金（“破损”），进一步强化了公平分配的精神。





随着 Limitless Crowd Fund 继续重新定义众包格局，创始人包等级的推出标志着该平台发展的一个重要里程碑。通过为会员提供前所未有的机会参与开创性项目并从中受益，Limitless 正在为社区驱动的创新和成功树立新标准。



