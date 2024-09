Le fonds participatif illimité offre aux membres des opportunités exclusives : ce que vous devez savoir

Limitless Crowd Fund, la plateforme innovante qui exploite le pouvoir collectif de sa communauté de 250 000 membres pour soutenir et financer des projets révolutionnaires, repousse une fois de plus les limites du crowdsourcing avec l'introduction de ses niveaux exclusifs Founder's Pack.





Ces niveaux offrent aux membres un niveau d'implication sans précédent et un potentiel de récompenses, en particulier dans son projet très attendu Blockchain Sports, qui vise à révolutionner l'industrie mondiale du football en intégrant une technologie de pointe.





Les niveaux du Founder's Pack sont méticuleusement conçus pour offrir aux membres un large éventail d'avantages uniques qui vont bien au-delà de la simple possession de nœuds et du statut de partenaire de marque. Chaque niveau permet aux membres d'accéder à des parts de revenus provenant de diverses sources, telles que les marchés NFT, les transferts de joueurs, les sciences du sport et les technologies de la santé, ainsi que les plateformes de jeux.





Cette approche globale garantit que les membres non seulement soutiennent des projets innovants, mais ont également la possibilité de bénéficier de récompenses financières substantielles.





L’un des aspects les plus attrayants des niveaux du Founder’s Pack est leur offre limitée. Le nombre de packs disponibles varie en fonction du niveau, les packs de niveau supérieur étant plus exclusifs et recherchés. Cette rareté augmente non seulement la valeur des packs, mais crée également un sentiment d'urgence et d'enthousiasme parmi les membres qui souhaitent assurer leur place dans un groupe sélectionné de supporters du projet.





À mesure que les membres progressent dans les niveaux, les récompenses associées à chaque niveau deviennent de plus en plus importantes. Les packs de fondateur de niveau supérieur offrent un large éventail d'avantages améliorés, notamment un accès accru aux parts de revenus, des nœuds supplémentaires et des récompenses quotidiennes potentiellement plus élevées.





Cette structure à plusieurs niveaux encourage les membres à investir dans les projets auxquels ils croient tout en offrant une voie claire de croissance et des rendements accrus au fil du temps.





La caractéristique la plus intéressante des niveaux du Pack Fondateur est peut-être la possibilité pour les membres de participer au succès du projet grâce à des redevances à vie. En possédant un Pack Fondateur, les membres deviennent partie intégrante de l'écosystème du projet, partageant ses réalisations et récoltant les fruits de son succès à long terme.





Ce modèle unique crée un puissant sentiment de communauté et d'objectif partagé, car les membres ne sont pas de simples investisseurs mais des participants actifs dans le parcours du projet.





Le projet Blockchain Sports, qui vise à fusionner le monde du sport avec une technologie de pointe, est un excellent exemple du type d'entreprise disruptive soutenue par Limitless Crowd Fund. En tant que membres fondateurs, les participants de Limitless ont la chance de s'impliquer profondément dans cette initiative révolutionnaire, non seulement par le biais de participations, mais également par le biais du potentiel de revenus importants en redevances.





L'engagement indéfectible de Limitless Crowd Fund en faveur de la transparence et de l'équité, rendu possible par la technologie blockchain et les contrats intelligents, garantit que la majorité des revenus destinés aux commissions sont répartis équitablement entre la communauté. Le système innovant de pool de bonus de la plateforme, qui exploite les commissions non utilisées (« rupture »), renforce encore cette philosophie de répartition équitable.





Alors que Limitless Crowd Fund continue de redéfinir le paysage du crowdsourcing, l'introduction des niveaux Founder's Pack marque une étape importante dans l'évolution de la plateforme. En offrant à ses membres des opportunités sans précédent de participer et de bénéficier de projets révolutionnaires, Limitless établit une nouvelle norme en matière d'innovation et de réussite axées sur la communauté.