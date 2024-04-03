Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Sınırsız Kitle Fonu, Üyelere Özel Fırsatlar Sağlıyor: Bilmeniz Gerekenlerile@jonstojanmedia
    1,607 okumalar
    1,607 okumalar

    Sınırsız Kitle Fonu, Üyelere Özel Fırsatlar Sağlıyor: Bilmeniz Gerekenler

    ile Jon Stojan Media3m2024/04/03
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Sınırsız Kitle Fonu, özel Kurucu Paketi katmanlarını tanıttı. Kurucu Paketleri, üyelere NFT pazar yerleri, oyuncu transferleri, spor bilimi ve sağlık teknolojisi ve oyun platformları gibi çeşitli kaynaklardan gelir paylaşımlarına erişim olanağı sunar. Üyeler, başarılarını paylaşarak proje ekosisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelir.
    featured image - Sınırsız Kitle Fonu, Üyelere Özel Fırsatlar Sağlıyor: Bilmeniz Gerekenler
    Jon Stojan Media HackerNoon profile picture


    Çığır açan projeleri desteklemek ve finanse etmek için 250.000 üyeli topluluğunun kolektif gücünden yararlanan yenilikçi platform Limitless Crowd Fund, özel Kurucu Paketi katmanlarının tanıtımıyla bir kez daha kitle kaynak kullanımının sınırlarını zorluyor.


    Bu kademeler, üyelere, özellikle en son teknolojiyi entegre ederek küresel futbol endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan, merakla beklenen Blockchain Spor projesinde benzeri görülmemiş düzeyde bir katılım ve ödül potansiyeli sunuyor.


    Kurucu Paketi katmanları, üyelere basit düğüm sahipliği ve marka ortağı statüsünün çok ötesine geçen çok çeşitli benzersiz avantajlar sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır. Her katman, üyelere NFT pazarları, oyuncu transferleri, spor bilimi ve sağlık teknolojisi ve oyun platformları gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen gelir paylaşımlarına erişim sağlar.


    Bu kapsamlı yaklaşım, üyelerin yalnızca yenilikçi projeleri desteklemekle kalmayıp aynı zamanda önemli mali ödüllerden yararlanma fırsatına da sahip olmalarını sağlar.


    Kurucu Paketi katmanlarının en çekici yönlerinden biri sınırlı tedarikleridir. Mevcut paketlerin sayısı seviyeye bağlı olarak değişir; daha yüksek seviyeli paketler daha ayrıcalıklı ve rağbet görür. Bu kıtlık sadece paketlerin değerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda seçilmiş proje destekçileri arasında yerlerini güvence altına almak isteyen üyeler arasında bir aciliyet ve heyecan duygusu da yaratıyor.


    Üyeler aşamalar arasında ilerledikçe, her seviyeyle ilişkili ödüller giderek daha önemli hale gelir. Daha yüksek seviyeli Kurucu Paketleri, gelir paylaşımlarına daha fazla erişim, ek düğümler ve potansiyel olarak daha yüksek günlük ödüller dahil olmak üzere çok çeşitli gelişmiş avantajlar sunar.


    Bu kademeli yapı, üyeleri inandıkları projelere yatırım yapmaya teşvik ederken, büyüme ve zaman içinde artan getiri için açık bir yol sağlar.


    Belki de Kurucu Paketi katmanlarının en ilgi çekici özelliği, üyelere ömür boyu telif hakları yoluyla projenin başarısına katılma fırsatıdır. Üyeler, Kurucu Paketine sahip olarak proje ekosisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelir, başarılarını paylaşır ve uzun vadeli başarısının ödüllerini alır.


    Bu benzersiz model, üyelerin yalnızca yatırımcılar değil aynı zamanda proje yolculuğunun aktif katılımcıları olması nedeniyle güçlü bir topluluk ve ortak amaç duygusu yaratır.


    Spor dünyasını en son teknolojiyle birleştirmeyi amaçlayan Blockchain Sports projesi, Limitless Crowd Fund'ın desteklediği yıkıcı girişim türünün mükemmel bir örneğidir. Kurucu üyeler olarak Limitless katılımcıları, yalnızca sahiplik hisseleri yoluyla değil, aynı zamanda önemli miktarda telif hakkı kazancı potansiyeli aracılığıyla da bu devrim niteliğindeki girişime derinlemesine katılma şansına sahip oluyor.


    Sınırsız Kitle Fonu'nun blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerle sağlanan şeffaflık ve adalete olan sarsılmaz bağlılığı, komisyonlar için belirlenen gelirin çoğunluğunun topluluk arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Platformun kullanılmayan komisyonlardan ("kırılma") yararlanan yenilikçi bonus havuzu sistemi, bu adil dağıtım anlayışını daha da güçlendiriyor.


    Limitless Crowd Fund, kitle kaynak kullanımı ortamını yeniden tanımlamaya devam ederken, Kurucu Paketi katmanlarının tanıtılması, platformun evriminde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Limitless, üyelerine çığır açan projelere katılma ve bunlardan yararlanma konusunda benzeri görülmemiş fırsatlar sunarak, topluluk odaklı yenilik ve başarı için yeni bir standart belirliyor.


    Sınırsız Kitle Fonu, kitle kaynak kullanımına yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımı ve Kurucu Paketi katmanlarının ayrıcalıklı avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: limitlesscrowdfund.com .

    HackerNoon-Writing

    Start Content Marketing on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Jon Stojan Media HackerNoon profile picture
    Jon Stojan Media@jonstojanmedia
    Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content.
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgtech-companies #tech-companies #limitless #blockchain-development #nft #nft-marketplace #good-company #blockchain-sports-project #limitless-founder-pack

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-zhChinesehackernoon-ptPortuguesehackernoon-viVietnamesehackernoon-esSpanishhackernoon-koKoreanhackernoon-trTurkishhackernoon-frFrenchhackernoon-bnBengalihackernoon-hiHindihackernoon-deGermanhackernoon-ruRussianhackernoon-jaJapanese

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Forumlardan Feed'lere: Sosyal Medya Algoritmaları Dijital Etkileşimi Nasıl Şekillendiriyor
    by minad21
    Jan 01, 1970
    #optout
    Article Thumbnail
    Sulara Yelken Açmak: Data Lakes ile Üretim Sınıfında RAG Uygulamaları Geliştirme
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    3 Yıllık Freelance Çalışma Yolculuğum: 1200 Projeyi Nasıl Tamamladım ve Büyük Paraları Nasıl Kazandım
    by kriswaters
    Jan 01, 1970
    #freelancing
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas