Sınırsız Kitle Fonu, Üyelere Özel Fırsatlar Sağlıyor: Bilmeniz Gerekenler





Çığır açan projeleri desteklemek ve finanse etmek için 250.000 üyeli topluluğunun kolektif gücünden yararlanan yenilikçi platform Limitless Crowd Fund, özel Kurucu Paketi katmanlarının tanıtımıyla bir kez daha kitle kaynak kullanımının sınırlarını zorluyor.





Bu kademeler, üyelere, özellikle en son teknolojiyi entegre ederek küresel futbol endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan, merakla beklenen Blockchain Spor projesinde benzeri görülmemiş düzeyde bir katılım ve ödül potansiyeli sunuyor.





Kurucu Paketi katmanları, üyelere basit düğüm sahipliği ve marka ortağı statüsünün çok ötesine geçen çok çeşitli benzersiz avantajlar sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır. Her katman, üyelere NFT pazarları, oyuncu transferleri, spor bilimi ve sağlık teknolojisi ve oyun platformları gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen gelir paylaşımlarına erişim sağlar.





Bu kapsamlı yaklaşım, üyelerin yalnızca yenilikçi projeleri desteklemekle kalmayıp aynı zamanda önemli mali ödüllerden yararlanma fırsatına da sahip olmalarını sağlar.





Kurucu Paketi katmanlarının en çekici yönlerinden biri sınırlı tedarikleridir. Mevcut paketlerin sayısı seviyeye bağlı olarak değişir; daha yüksek seviyeli paketler daha ayrıcalıklı ve rağbet görür. Bu kıtlık sadece paketlerin değerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda seçilmiş proje destekçileri arasında yerlerini güvence altına almak isteyen üyeler arasında bir aciliyet ve heyecan duygusu da yaratıyor.





Üyeler aşamalar arasında ilerledikçe, her seviyeyle ilişkili ödüller giderek daha önemli hale gelir. Daha yüksek seviyeli Kurucu Paketleri, gelir paylaşımlarına daha fazla erişim, ek düğümler ve potansiyel olarak daha yüksek günlük ödüller dahil olmak üzere çok çeşitli gelişmiş avantajlar sunar.





Bu kademeli yapı, üyeleri inandıkları projelere yatırım yapmaya teşvik ederken, büyüme ve zaman içinde artan getiri için açık bir yol sağlar.





Belki de Kurucu Paketi katmanlarının en ilgi çekici özelliği, üyelere ömür boyu telif hakları yoluyla projenin başarısına katılma fırsatıdır. Üyeler, Kurucu Paketine sahip olarak proje ekosisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelir, başarılarını paylaşır ve uzun vadeli başarısının ödüllerini alır.





Bu benzersiz model, üyelerin yalnızca yatırımcılar değil aynı zamanda proje yolculuğunun aktif katılımcıları olması nedeniyle güçlü bir topluluk ve ortak amaç duygusu yaratır.





Spor dünyasını en son teknolojiyle birleştirmeyi amaçlayan Blockchain Sports projesi, Limitless Crowd Fund'ın desteklediği yıkıcı girişim türünün mükemmel bir örneğidir. Kurucu üyeler olarak Limitless katılımcıları, yalnızca sahiplik hisseleri yoluyla değil, aynı zamanda önemli miktarda telif hakkı kazancı potansiyeli aracılığıyla da bu devrim niteliğindeki girişime derinlemesine katılma şansına sahip oluyor.





Sınırsız Kitle Fonu'nun blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerle sağlanan şeffaflık ve adalete olan sarsılmaz bağlılığı, komisyonlar için belirlenen gelirin çoğunluğunun topluluk arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Platformun kullanılmayan komisyonlardan ("kırılma") yararlanan yenilikçi bonus havuzu sistemi, bu adil dağıtım anlayışını daha da güçlendiriyor.





Limitless Crowd Fund, kitle kaynak kullanımı ortamını yeniden tanımlamaya devam ederken, Kurucu Paketi katmanlarının tanıtılması, platformun evriminde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Limitless, üyelerine çığır açan projelere katılma ve bunlardan yararlanma konusunda benzeri görülmemiş fırsatlar sunarak, topluluk odaklı yenilik ve başarı için yeni bir standart belirliyor.



