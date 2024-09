O Limitless Crowd Fund capacita os membros com oportunidades exclusivas: o que você precisa saber

Limitless Crowd Fund, a plataforma inovadora que aproveita o poder coletivo de sua comunidade de 250.000 membros para apoiar e financiar projetos inovadores, está mais uma vez ampliando os limites do crowdsourcing com a introdução de seus níveis exclusivos Founder's Pack.





Esses níveis oferecem aos membros um nível sem precedentes de envolvimento e potencial de recompensas, particularmente em seu tão aguardado projeto Blockchain Sports, que visa revolucionar a indústria global do futebol, integrando tecnologia de ponta.





Os níveis do Founder's Pack são meticulosamente projetados para fornecer aos membros uma ampla gama de benefícios exclusivos que vão muito além da simples propriedade de um nó e do status de parceiro de marca. Cada nível concede aos membros acesso a participações nas receitas de várias fontes, como mercados NFT, transferências de jogadores, ciência do esporte e tecnologia de saúde e plataformas de jogos.





Esta abordagem abrangente garante que os membros não só apoiem projetos inovadores, mas também tenham a oportunidade de desfrutar de recompensas financeiras substanciais.





Um dos aspectos mais atraentes dos níveis do Founder's Pack é seu fornecimento limitado. O número de pacotes disponíveis varia dependendo do nível, sendo os pacotes de nível superior mais exclusivos e procurados. Esta escassez não só aumenta o valor dos pacotes, mas também cria um sentimento de urgência e entusiasmo entre os membros que desejam garantir o seu lugar num seleto grupo de apoiadores do projeto.





À medida que os membros progridem nos níveis, as recompensas associadas a cada nível tornam-se cada vez mais significativas. Os Founder's Packs de nível superior oferecem uma ampla gama de benefícios aprimorados, incluindo maior acesso a compartilhamentos de receita, nós adicionais e recompensas diárias potencialmente maiores.





Esta estrutura hierárquica incentiva os membros a investir nos projetos em que acreditam, ao mesmo tempo que proporciona um caminho claro para o crescimento e maiores retornos ao longo do tempo.





Talvez a característica mais atraente dos níveis do Founder's Pack seja a oportunidade para os membros participarem do sucesso do projeto por meio de royalties vitalícios. Ao possuir um Founder's Pack, os membros tornam-se parte integrante do ecossistema do projeto, partilhando as suas conquistas e colhendo os frutos do seu sucesso a longo prazo.





Este modelo único cria um poderoso sentido de comunidade e propósito partilhado, uma vez que os membros não são simplesmente investidores, mas participantes activos na jornada do projecto.





O projeto Blockchain Sports, que visa fundir o mundo do desporto com tecnologia de ponta, é um excelente exemplo do tipo de empreendimento disruptivo que o Limitless Crowd Fund apoia. Como membros fundadores, os participantes da Limitless têm a oportunidade de se envolver profundamente com esta iniciativa revolucionária, não apenas através de participações acionárias, mas também através do potencial para ganhos significativos de royalties.





O compromisso inabalável do Limitless Crowd Fund com a transparência e a justiça, possibilitado pela tecnologia blockchain e contratos inteligentes, garante que a maior parte das receitas designadas para comissões seja distribuída equitativamente entre a comunidade. O inovador sistema de pool de bônus da plataforma, que aproveita comissões não utilizadas (“quebra”), reforça ainda mais esse espírito de distribuição justa.





À medida que o Limitless Crowd Fund continua redefinindo o cenário de crowdsourcing, a introdução dos níveis Founder's Pack marca um marco significativo na evolução da plataforma. Ao oferecer aos membros oportunidades sem precedentes de participar e beneficiar de projetos inovadores, a Limitless está a estabelecer um novo padrão para a inovação e o sucesso impulsionados pela comunidade.