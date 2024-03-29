揭示 Massive 背后的技术愿景：去中心化、廉价、公平等等





Massive 是一个去中心化的 ZK 验证网络服务，专注于实现 Web3 的大规模采用。它旨在缓解甚至解决行业目前面临的一些关键问题。





这是一个细分：

大规模采用：大规模可以吸引更多用户

Web3部门正在积极探索吸引更多传统用户和资源的方法。 Massive 采用了一种新颖的方法，从大多数用户熟悉的手机开始。通过采用“验证赚取”激励机制并简化操作，Massive 旨在吸引更多参与者。这一策略帮助新人逐渐了解并加入Web3行业，不断为行业注入新鲜血液。

高效且廉价：Massive 可以作为区块链的结算层

目前，所有基于ZK技术的Rollup解决方案都因成本和安全问题而面临Layer1（L1）状态确认的延迟。这通常通过证明聚合技术和验证延迟来解决。 Massive引入了一种解决方案，确保 Layer2 (L2) 状态可以在证明生成后立即去中心化和验证，从而显着减少状态转换确认的时间。然后将验证后的状态同步到 L1，确保过程快速安全。

资本效率：大规模可以提高利润

POS（权益证明）网络中的节点可以通过质押和重新质押加入。如果 本征层的 复用该方法，POS共识网络可以实现以太坊级别的安全性。 Massive支持各种代币类型的质押和重新质押，并提供针对不同生态系统类型的灵活质押方案。

模块化设计：Massive可以完成模块化

Massive的出现进一步推进了区块链的模块化设计。具体可以分为ZKRollup（链下计算）、DA（数据可用性——链下交易存储）、ZKVaaS（零知识验证即服务——链下验证）、L1（状态更新和共识） 。





关键词：零知识、移动设备、质押、重新质押、模块化、POS

介绍

本质上，区块链行业目前面临着一个至关重要的问题：“如何吸引更多的传统用户进入这个行业？”尽管1月份见证了BTC现货ETF获批的历史性时刻，让部分传统投资者可以合规交易BTC，但新用户和资源的涌入仍远不能满足行业对新参与者的迫切需求。单纯开放投资机会只能吸引一部分投资者；实现大规模采用需要不同的策略。





一些人认为游戏可能是实现这一目标的关键，另一些人看到了社交媒体的潜力，还有一些人认为人工智能可以铺平道路。无论采用哪种方式，很明显，业内人士都在努力推动区块链的大规模采用。最近引起我注意的一个事件是 Starkware 的 STRK 代币空投，这凸显了一个重要事实：一些普通加密圈之外的开发者开始探索并表现出进入该行业的兴趣。之所以引发这种兴趣，是因为 Starkware 向某些 GitHub 存储库的贡献者进行了空投，这些开发人员以前可能不了解区块链，但因这一事件而产生了兴趣。另一个给我留下深刻印象的应用是StepN，这款应用在上一次牛市中因其“边跑边赚”的理念而流行起来。用户只需购买一双虚拟鞋，然后每天运行一个非常简单的命题即可获得奖励。这导致用户数量激增，并有效地开拓了新的用户群体。





这些例子强调了能够吸引该行业新用户的应用程序或基础设施项目。为了吸引新用户，需要具备以下特征：





操作简单，用户轻松上手； 硬件要求低； 激励机制。



这两个例子都满足第一个标准：GitHub 是开发者熟悉的，手机是普通用户熟悉的。他们还满足第二个标准，需要电脑或手机。第三个标准也满足，其中一个提供“贡献以赚钱”，另一个提供“跑步以赚钱”。然而，要不断吸引新用户，可持续的激励措施必不可少。对于 Starkware 来说，持续的代币空投可能不可行；同样，对于StepN来说，永久挖矿和永久出售也是不可持续的。因此，对于一个应用程序来说，要可持续地吸引新用户并保持长期价值，它必须从本质上保持其吸引力。





Massive 作为一种基础设施服务，旨在持续吸引新用户以实现大规模采用的目标。它可以支持所有ZK链服务，无论是ZK Layer1、ZK Layer2还是ZK Layer3，为这些ZK链引入新用户，增强系统安全性，降低运营成本，提高资金效率。

建筑学

Massive 是一个主要利用移动设备作为节点的 POS（权益证明）共识网络。用户需要在其移动设备上下载官方应用程序，该应用程序支持 iOS 和 Android 这两个领先的操作系统。架构框架概述如下（图1）：













要成为节点，用户可以属于以下两类之一：





没有任何加密货币资产的新用户可以最初加入网络。他们累积的奖励必须达到一定数量，才可以开始解锁后续的挖矿奖励。

已经拥有一些加密货币资产的用户可以将这些资产抵押，成为 Massive 网络上的节点。



根据底层的 L1 区块链，用户可以抵押不同的资产。例如，在服务于 BTC L2/L3 的 Massive 网络中，用户可以质押 BRC20 和 BTC 资产。对于基于以太坊的L2/L3服务，用户可以质押ERC20和ETH资产。





该钱包将集成几种主流的ZK技术栈进行验证，例如plonky2、plonky3、boojum，这些都属于STARK家族。顺应市场趋势，迭代推出对SNARK家族主流算法的支持，如Halo2或Nova。





完成质押的移动节点将组成POS网络，为所有Layer 2和Layer 3提供及时结算。如果参与用户过多，可以利用分片技术，按照特定标准组成多个独立的POS网络。

提供及时结算

正如前面提到的，Massive 不仅仅专注于吸引用户；它还专注于吸引用户。它还旨在解决行业当前的一些问题。其中，ZK L2s/L3s的确认时间是经常讨论的问题。在深入研究之前，我们先看一下 ZK L2 的主要解决方案，如下图所示（图 2）：













显然，在大多数L2解决方案的设计中，都需要在L2上聚合足够数量的证明，然后将它们发送到以太坊进行验证。采用这种方法是为了降低成本。即使有这个前提，发送到 L1 的聚合证明也必须等待一定时间，然后才能调用Verify合约来更改全局状态，这是从安全角度采取的措施，尽管这种延迟是可以配置的。因此，可以得出，一笔L2交易要最终确认，需要等待2到23小时。在此之前，证明的有效性只能由集中式排序器来验证。下图（图 3）说明了当前的情况，在生成证明后，将对其进行验证。









因此，Massive 设计的首要目的是确保一个证明在 L1 上得到验证之前，先经过去中心化网络的验证过程，这样每个人都可以验证。需要注意的是，如果用于验证证明的 POS 网络是由 Eigenlayer 的 AVS（主动验证服务）服务提供的，那么这个 POS 网络就拥有与以太坊相同级别的安全性。最终，以太坊上只需要更新最新的全局状态。这方面还提供了对后面章节中讨论的模块化设计演变的见解。





合并Massive后，L2的整个流程可以转变为如下图所示（图4）：









通过从L1中提取ZK验证功能并信任Massive网络的安全性，然后添加质询机制来降低Massive恶意行为的概率，整个系统的安全将依赖于Massive网络的安全。如果这些ZK L2的生态系统更加以金融为导向，那么Massive可以构建在EigenLayer的AVS上，以确保恶意行为的成本足够高。相反，如果这些ZK L2的生态系统与游戏或社交场景相关，那么基本的Massive构建就足够了。

资本效率

质押和再质押最近成为非常流行的概念，重点关注资本效率。重新利用质押资产来实现复利是目前在 Blast 和 Manta 等平台上看到的一种有吸引力的经济机制。与这些方案不同的是，Massive 为各种网络上的原生资产以及质押资产提供了一个新颖的目的地，允许它们通过质押和重新质押机制成为 Massive 网络中的节点。由于Massive网络可以为ZK L2/L3提供更多的用户、更低的成本和更高的安全性，Massive网络内的节点将分享网络维护利润，体现“验证即赚”的理念。









根据ZK L2/L3的实际情况，可以选择不同安全级别的ZKVaaS。安全级别取决于质押总量和网络中的节点数量。

新的模块化设计

前面提到，Massive从某种角度来说，进一步改变了区块链模块化设计的流程。在Massive之前，模块化设计主要是执行模块化，有各种Rollups方案，以及数据可用性（DA）模块化，有各种DA方案，L1上只留下验证、存储和共识功能。 Massive引入后，模块化设计将演变为执行模块化、DA模块化、验证模块化，L1只剩下存储和共识。这是合乎逻辑的，因为验证本身就是计算的一部分。鉴于执行模块化已经将计算转移到链外，那么只有存储和共识应该保留在链上。具体如下图（图6）所示：









如果验证保留在第 1 层 (L1)，则具体的共识过程涉及每个节点执行、验证证明和更新状态。然而，如果我们提取验证过程并将其分配给单独的网络进行共识，那么 L1 共识过程将只涉及存储的更新。





在最新的模块化设计下，现有的L1节点将不再承担任何计算任务。他们只会处理与全局状态更新相关的交易，然后执行共识过程。采用这种方法有两个主要原因：





正如前面提到的，考虑到成本和安全性，验证的执行可能会被大大延迟。因此，将其提取出来并利用Massive网络进行验证，不仅可以实现快速验证，还可以降低验证节点的硬件要求，让用户更容易连接。

单独的 Massive 网络的安全性由质押资产的数量和节点的数量来保证。与原始方案相比，这可能会牺牲一定程度的安全性（这取决于质押资产的价值），但作为回报，它提供了显着的架构优势。







海量生态系统

凭借手机挖矿、质押/再质押、及时结算三大核心特性，Massive有潜力成为最大的网络，为各种ZK L2/L3提供安全、高效、低成本的服务。此外，由于其极低的进入门槛和利润效应，将为该行业注入大量的真实用户。









Massive 的愿景是促进行业内的大规模采用。移动挖矿代表了一种高度探索性的实践。通过简单的操作、较低的门槛和持续的盈利，它旨在利用智能手机的计算能力。据统计，2023年全球智能手机销量突破10亿部。Solana、Aptos也相继推出了自己的Web3手机。通过大规模网络，这些设备将得到利用。





参考



